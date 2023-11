Fare analisi del mercato per vendere online con Amazon è un passo decisivo per avere una base stabile. Questo perché è impossibile raccogliere buoni risultati se prima non sappiamo a chi ci rivolgiamo, quali sono le caratteristiche del mercato e cosa serve per avere maggiore visibilità. In alcuni casi è necessario aprire un e-commerce e affiancare un negozio Amazon.

Così è possibile avere maggiore visibilità e raggiungere i potenziali clienti. In altri casi basta solo lo shop Amazon per raggiungere il giusto equilibrio, in altri no. In ogni caso, quali sono le analisi del mercato per vendere online? Ecco alcuni punti essenziali per iniziare.

Identifica e studia il tuo settore

Primo passaggio indispensabile: devi prendere coscienza del mercato in cui vuoi operare e approfondire le dinamiche che lo caratterizzano. Ad esempio, stiamo parlando del B2C o del B2B? Ha senso realizzare un e-commerce con WordPress o dobbiamo prendere in considerazione altri CMS? E poi, la concorrenza usa Amazon per posizionarsi nel settore?

Devi fare ricerca per capire se questo - il negozio Amazon - è usato per guadagnare buone posizioni su Google. Una prova essenziale che dobbiamo fare è quella delle ricerche navigazionali. Ovvero le query degli utenti che hanno al loro interno il termine "Amazon".

Ricerche con keyword navigazionali Amazon.

Ad esempio, vai su Google e sfrutta il completamento di ricerca digitando le parole che riguardano il tuo prodotto. Se noti la presenza della keyword più il nome brand può essere un segnale che suggerisce la presenza di ricerche consistenti. C'è un pubblico che vuole cercare quel bene sul sito in questione. In sintesi, questo è un indicatore di un potenziale interesse.

Una soluzione interessante per iniziale l'analisi del settore in cui ti muovi: utilizzare uno dei tanti tool per monitorare l'andamento dei prezzi come, ad esempio, camelcamelcamel.com. In questo modo puoi studiare come si comporta il mercato, qual è l'andamento.

Valuta la redditività dell'operazione

Conviene veramente aprire un negozio su Amazon? Prima di iniziare quest'avventura - sicuramente emozionante ma anche rischiosa - calcola i costi relativi all'apertura e alla gestione di un marketplace. Valuta anche le spese correlate all'attività di vendita.

Come i costi di imballaggio ma anche quelli di spedizione, magazzino e advertising. In altre parole, assicurati che i prezzi dei tuoi prodotti ti consentano di ottenere profitto.

Analizza concorrenza nel contesto

Dopo aver preso in esame le caratteristiche del settore, puoi continuare l'analisi del mercato per vendere online considerando uno dei pilastri fondamentali. ovvero i competitor.

Cosa fanno? Anche loro sono presenti su Amazon? In che modo e con quali risultati? Può essere interessante studiare il comportamento dei concorrenti su questa piattaforma e identificare il tipo di profilo creato. Attenzione, presa da sola l'analisi dei competitor è inutile.

L'assenza dei concorrenti su Amazon potrebbe essere un invito a occupare quella nicchia ma anche un segnale di scarsa attività del pubblico su quella piattaforma.

Studia le politiche di Amazon

Molti credono di poter iniziare a vendere online senza fare una buona analisi del mercato per vendere online su Amazon.

Questo è possibile solo se conosci le regole del gioco e queste sono date dall'azienda di Seattle. Ci sono dei canoni da pagare, dei passaggi che non puoi ignorare se vuoi avere successo o, semplicemente, proseguire la tua attività senza interruzioni.

Valuta il target e la domanda

Questo è un punto essenziale del lavoro di analisi del mercato per vendere online su Amazon. Il pubblico è sufficiente o rischi un investimento superfluo?

Le risposte arrivano da fonti differenti ma è importante iniziare a organizzare dati. In primo luogo c'è bisogno di conoscere l'andamento della domanda e per questo passaggio puoi utilizzare Google Trends: basta digitare la parola che ti interessa per avere dei risultati.

Ecco i risultati di Google Trends.

Anche la keyword research con Semrush e Seozoom ti aiuta a valutare le tendenze del mercato. Ma uno degli aspetti che devi verificare prima di aprire un negozio su Amazon è il tipo di cliente che devi servire. Si tratta del B2B o del B2C? A parte il tipo di servizio (esisto0no negozi per le due soluzioni), cambia anche la comunicazione online.