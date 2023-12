Hai deciso che vuoi aprire un negozio digitale e lo vuoi fare al meglio: ora devi preparare i contenuti per le schede prodotti Amazon. Perché il servizio di marketplace più famoso ed efficace del Web ti consente di realizzare un mini-portale all'interno dello shop digitale.

E ti godi tutti i vantaggi di questa situazione come, ad esempio, il posizionamento organico, l'autorevolezza del brand, la presenza di un touchpoint fondamentale in quel turbine di ricerche, rimandi e conferme che è il messy middle. Di cosa stiamo parlando esattamente?

Lo schema che descrive il messy middle di Google.

Il concetto di messy middle è stato introdotto da Google nel 2018. Si basa su una ricerca che ha evidenziato la complessità del percorso decisionale dei consumatori online. In sintesi, le persone effettuano innumerevoli percorsi prima di arrivare a una decisione di acquisto.

In questa customer journey sempre più frammentata tu devi esserci al meglio. Ecco perché devi creare i migliori contenuti per schede prodotti Amazon. Da dove inizia il tuo lavoro?

I testi che descrivono il prodotto

Guarda una scheda prodotto di Amazon: cosa noti? Una gran parte dello spazio viene occupato dai contenuti testuali. Non ci sono frivolezze, decorazioni, elementi di design che non siano perfettamente funzionali all'obiettivo finale. In questa cornice minimal i testi diventano decisivi. Fai un elenco dei prodotti necessari alla tua attività di vendita online.

Magari usa un programma per creare mappe mentali come Coggle perché così puoi organizzare tutto individuando anche le categorie. Poi realizza dei contenuti che andranno a compilare le varie sezioni della scheda prodotto. Nello specifico, cosa significa questo?

Devi creare dei testi capaci di descrivere ciò che vuoi vendere mettendo in evidenza benefici, caratteristiche, informazioni utili per chi vuole decidere se acquistare o meno il tuo articolo.

Per scrivere una buona descrizione del prodotto fai una keyword research e aggiungi indicazioni dettagliate sulle possibilità offerte del prodotto e sull'utilizzo in base alle circostanze. In sintesi, devi aiutare i clienti a trovare, valutare e acquistare i beni.

Un trucco interessante per lavorare meglio con la SEO on-page: vai su Amazon e digita la parola chiave più importante. Il motore di ricerca ti darà una lista di long tail keyword che puoi utilizzare nel testo per ampliare il campo semantico della scheda prodotto.

Migliora il titolo della pagina Amazon

Ottimizzare il titolo del prodotto è un dovere se vuoi iniziare a creare contenuti per schede prodotti Amazon. Vale anche se vuoi realizzare un e-commerce, è chiaro. Però in questo caso non puoi delegare o rimandare le operazioni. Quando un utente atterra sulla scheda prodotto hai pochi secondi per catturare l'attenzione prima di perdere il contatto e la vendita.

Il titolo del prodotto è uno dei campi principali utilizzati da Amazon e dai motori di ricerca per valutare la pertinenza di una pagina prodotto rispetto a una ricerca del cliente. Ci sono alcune cose che puoi fare per aumentare le possibilità che un cliente faccia clic su un titolo: utilizza le keyword più rilevanti, non esagerare con il numero delle battute (tra 60 e 80 caratteri), non usare il tutto maiuscolo e aggiungi il nome del prodotto più breve in descrizione. Ad esempio:

Corda per Saltare nome-brand con regolatore di lunghezza e ricambio

Ottimizza le immagini del prodotto

Inutile dire che le foto pubblicate sulla scheda prodotto possono fare la differenza quando decidi di creare delle schede prodotto efficaci. In primo luogo devi sfruttare tutte le opzioni.

Più foto consentono di analizzare il prodotto da diverse angolazioni e possono convincere un cliente a scegliere un risultato di ricerca. Quindi assicurati di avere degli scatti di qualità che inquadrano l'oggetto da punti differenti e che una volta ingranditi non sgranano.

La centralità delle immagini in una scheda prodotto Amazon.

Secondo le linee guida per fare SEO su Amazon, le immagini devono avere uno sfondo bianco e riempire almeno l'85% dello spazio. Le dimensioni: 500 x 500 o 1000 x 1.000 pixel sono la soluzione ideale, così come è meglio utilizzare un file JPG. Alcuni parametri:

il prodotto deve essere ben illuminato, non disturbato da ombre, riconoscibile.

Assicurati di aver inquadrato il prodotto in modo da trasferire significato e informazioni.

Non dimenticare i testi alternativi per migliorare l'ottimizzazione SEO della scheda.

L'intero prodotto deve essere raffigurato nell'immagine. Inoltre, non puoi caricare un disegno o grafiche ma solo foto. Ancora un dettaglio: oltre alle foto puoi aggiungere un video. Ed è una soluzione fondamentale per migliorare l'user experience sulla scheda Amazon.