Dopo aver pubblicato i contenuti è tuo preciso dovere promuovere le schede prodotto Amazon. Rappresenta un grave errore pensare di poter ignorare la promozione del tuo marketplace, non è sufficiente mettere in campo le competenze di web writing per realizzare le schede prodotto.

Bisogna spingerle sui canali giusti. Una parte del lavoro viene fatto già con la realizzazione delle pagine a regola d'arte: una ottimizzazione SEO di qualità consente di posizionare le schede su Google e nei canali Amazon. L'utente può cercare prodotti su questo portale.

E lo può fare anche utilizzando vari filtri per elencare i risultati in base a recensioni, funzionalità specifiche, prezzo, tipo di spedizione, data di pubblicazione, brand e altro ancora.

Quindi se vuoi promuovere le schede prodotto Amazon devi prima di tutto fare un buon lavoro compilativo. Però non basta, ci sono delle attività specifiche che puoi e devi mettere in campo per emergere nelle pagine che elencano i prossimi acquisti del tuo cliente ideale.

Promuovi le schede prodotto Amazon

Il passo più importante che devi sempre prendere in considerazione se vuoi emergere nelle liste dei risultati interni: la pubblicità su Amazon. Questa piattaforma mette a disposizione l'opportunità di ottenere una visibilità extra a chi ha realizzato il proprio marketplace sulle sue pagine.

Esempio di schede sponsorizzate su Amazon.

Come puoi ben vedere anche dallo screenshot proposto in precedenza, le aziende che promuovono i prodotti su Amazon hanno una posizione privilegiata nella pagina dei risultati. Proprio come avviene con Google Ads, il network di Mountain View dedicato all'advertising online. Ovviamente questo è solo uno dei modelli pubblicitari che puoi scegliere e mettere in campo. L'aspetto più interessante è che questo è un modello basato sul costo per click o CPC.

Con il CPC paghi solo quando un utente visita il tuo annuncio, cliccando su di esso. Ma quali sono le altre soluzioni che puoi mettere in campo? Una delle soluzioni da aggiungere al classico post sponsorizzato con la scheda prodotto è l'insieme di ADV che ti consente di promuovere il brand e lo store. Approfondiamo le varie tipologie di advertising che puoi mettere in pratica?

Product : metti in evidenza i singoli prodotti nelle ricerche del pubblico.

: metti in evidenza i singoli prodotti nelle ricerche del pubblico. Brand : invece di promuovere la scheda, evidenzi la pagina del negozio Amazon.

: invece di promuovere la scheda, evidenzi la pagina del negozio Amazon. Display: ADV di prodotti inseriti nei percorsi di navigazione dell'utente.

In sintesi, se vuoi ottenere buoni risultati hai tutte le opzioni per creare un percorso di vendita sponsorizzato. In questo modo puoi intercettare il cliente in ogni fase della navigazione online. È poi da ricordare che gli annunci display vengono valutati in termini di CPC ma anche vCPM.

Un esempio di sponsored brand.

Quest'ultimo è in sostanza il costo per mille impressioni visualizzabili. Inoltre, ricordiamo l'occasione di fare pubblicità anche con contenuti video nelle sezioni specifiche di Amazon. Come ad esempio su Prime che consente di promuovere annunci video a schermo intero e non skippabili in programmi TV, serie e film in streaming. E grazie ad Alexa è possibile registrare anche degli ADV audio.

Come iniziare a fare promozione?

Il punto di partenza per chi vuole fare pubblicità su Amazon è questa pagina: advertising.amazon.com/register. Da questa posizione è sufficiente registrarsi e, prima di tutto, scegliere se si vuole procedere come advertiser del proprio brand o di una serie di attività. Ma basta questo per promuovere le schede prodotto Amazon? No, Ci sono altre soluzioni che puoi attivare.

Ad esempio, puoi sviluppare un blog e realizzare degli articoli dedicati all'argomento collegato a ciò che vendi su Amazon. Per poi inserire link che portano alla scheda.

Lo stesso puoi fare con un buon lavoro di email marketing, inviando delle newsletter informative o delle sales letter. Senza dimenticare un buon lavoro di social media marketing. In altre parole, devi trattare il tuo marketplace su Amazon come un vero e proprio e-commerce. Il solo fatto di essere su Amazon non è sufficiente per garantirti un numero sufficiente di vendite e clienti.