GitHub Copilot e Claude Code non sono intercambiabili

Immagina di trovarti davanti a un'applicazione Node.js in produzione che inizia a perdere memoria nel corso delle ore. I log non dicono nulla di utile, il profiler mostra un heap che cresce lentamente ma con costanza, e il problema si manifesta solo sotto carico reale. È il tipo di bug che consuma giornate intere, quello che ti fa aprire quindici schede del browser e rileggere la documentazione di EventEmitter per la terza volta.

È esattamente in questo contesto che vale la pena ragionare su come si comportano in modo diverso GitHub Copilot e Claude Code, due strumenti che molti sviluppatori usano quasi intercambiabilmente, ma che in realtà rispondono a logiche operative profondamente differenti. Non si tratta di stabilire quale sia "il migliore", si tratta di capire quale modello mentale ciascuno richiede e quando l'uno supera l'altro.

GitHub Copilot: un completamento intelligente, non un agente

GitHub Copilot nasce come strumento di completamento del codice potenziato dall'AI. Il suo punto di forza è la velocità con cui suggerisce la riga successiva, la funzione da scrivere, il test da aggiungere. Lavora nel contesto immediato del file aperto (a volte del workspace, nelle versioni più recenti) e produce suggerimenti inline che lo sviluppatore accetta, rifiuta o modifica in tempo reale.

In un sessione di debugging, Copilot è utile quando sai già cosa cercare. Se stai ispezionando una funzione e vuoi aggiungere un console.log mirato, oppure vuoi scrivere una utility per estrarre i listener attivi su un emitter, Copilot ti sa accompagnare bene. Ti suggerisce pattern che ha visto migliaia di volte, ti risparmia la digitazione meccanica, ti ricorda la firma di metodi che non usi tutti i giorni.

Il limite emerge nel momento in cui il bug non vive in un singolo file, ma è distribuito attraverso l'architettura. Copilot non ha una visione del sistema, vede il cursore, vede il contesto locale e da lì ragiona. Non andrà a leggere il tuo server.js, poi il middleware, poi il layer di persistenza per costruirsi un'ipotesi trasversale su cosa stia trattenendo i riferimenti in memoria.

Il modello di interazione con Copilot

Lavorare con Copilot in una sessione di debugging è fondamentalmente un dialogo sincrono e frammentato. Apri un file, scrivi un commento che descrive cosa stai cercando, aspetti il suggerimento. Vai al file successivo, ripeti. Sei tu a fare la navigazione, sei tu a costruire il quadro d'insieme e Copilot ti assiste localmente in ogni singolo passaggio. È un pattern produttivo ma richiede che la mente investigativa rimanga interamente la tua.

Claude Code: quando l'AI inizia a fare domande proprie

Claude Code è un agente. La differenza non è di grado ma di natura. Quando gli assegni un compito come "trova la causa del memory leak in questa applicazione", non ti risponde con un suggerimento da accettare o rifiutare, inizia a lavorare. Legge i file che ritiene rilevanti, costruisce una rappresentazione interna del sistema, formula ipotesi, le verifica eseguendo comandi e torna da te con un ragionamento articolato o con ulteriori domande.

Nel caso del memory leak, Claude Code potrebbe aprire autonomamente il file principale del server, individuare i pattern di registrazione degli event listener, cercare nei file di routing se ci sono handler registrati dentro cicli o factory function senza una corrispondente deregistrazione, e proporti una diagnosi prima ancora che tu abbia indicato dove guardare.

Questo cambia radicalmente il workflow. Non stai più pilotando un assistente linea per linea, supervisioni invece un processo investigativo. Il tuo lavoro si sposta dalla navigazione manuale del codice alla valutazione critica delle ipotesi che l'agente produce. È un livello di astrazione superiore, e come tutti i livelli di astrazione superiori, richiede di capire cosa sta succedendo "sotto" per non perderne il controllo.

GitHub Copilot e Claude Code: un esempio concreto sul memory leak

Considera questo frammento, volutamente semplificato, di un pattern che genera un leak sottile:

// routes/api.js app.post('/process', async (req, res) => { const emitter = new EventEmitter(); emitter.on('data', (chunk) => { // closure che cattura req processChunk(chunk, req.headers['x-tenant-id']); }); await streamData(emitter); res.sendStatus(200); // emitter non viene mai rimosso esplicitamente });

A Copilot, se apri questo file e scrivi un commento come

// possibile memory leak qui?

potrebbe suggerire di chiamare emitter.removeAllListeners() dopo res.sendStatus. È un suggerimento corretto nel contesto locale. Ma non sa che streamData potrebbe trattenere un riferimento all'emitter attraverso una Promise non risolta in certi scenari di errore, né sa che questo pattern si ripete in altri tre file di route con varianti leggermente diverse.

Claude Code, partendo dallo stesso punto, tenderebbe a esplorare l'implementazione di streamData, a cercare pattern simili nel resto del codebase, e a presentarti una diagnosi che copre l'intera superficie del problema. Non sempre lo fa perfettamente (e su questo torneremo nel nostro discorso dedicato a GitHub Copilot e Claude Code) ma il perimetro dell'indagine è strutturalmente più ampio.