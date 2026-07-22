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Claude Code vs GitHub Copilot

L'evoluzione dell'assistenza alla programmazione ha portato a due approcci distinti. Uno basato soprattutto sull'integrazione con gli strumenti per il coding, l'altro sull'autonomia degli agenti AI.

Mentre GitHub Copilot si rivela particolarmente utile nel completamento del codice in tempo reale (ma nell'IDE), Claude Code opera come agente autonomo per il refactoring e i compiti complessi multi-file. Cerchiamo di capire quale strumento si adatta meglio al nostro flusso di lavoro.

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L'evoluzione dell'assistenza alla programmazione ha portato a due approcci distinti. Uno basato soprattutto sull'integrazione con gli strumenti per il coding, l'altro sull'autonomia degli agenti AI.

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