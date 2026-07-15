Test di un'API REST senza scrivere una riga di codice

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Test di un'API REST con l'AI
Come abbiamo usato l'intelligenza artificiale di Claude Code e un agente AI per generare e far girare i test di un'API REST senza scrivere una sola riga di codice.
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