Implementare un MCP Server e integrare strumenti e dati

In questa lezione iniziamo a costruire concretamente un MCP Server, cioè una componente fondamentale dell’ecosistema Model Context Protocol. Dopo aver compreso l’architettura, la comunicazione JSON-RPC e i principi di sicurezza e consenso, siamo finalmente in grado di vedere come un server MCP espone strumenti e dati a un modello linguistico in modo standardizzato, controllato e riutilizzabile. L’obiettivo è di comprendere come progettiamo un’interfaccia tra mondo dei modelli e mondo dei sistemi reali, come database, API e servizi locali.

Progettazione di un MCP Server

Quando implementiamo un MCP Server, partiamo sempre da un principio fondamentale, ovvero che tutto ciò che esponiamo deve essere descrivibile, invocabile e controllabile tramite il protocollo JSON-RPC. Questo significa che ogni "tool" non è altro che una funzione dichiarata, con input e output ben definiti, accessibile attraverso una chiamata standardizzata.

Per rendere il concetto concreto, immaginiamo di voler costruire un piccolo MCP Server che espone due strumenti: uno per ottenere la temperatura di una città e uno per sommare due numeri. Nonostante la semplicità, questo esempio ci permette di coprire l’intero ciclo di vita di un tool MCP: registrazione, discovery ed esecuzione.

Implementazione di un MCP Server con Node.js

Scegliamo Node.js per la sua semplicità e diffusione, ma lo stesso concetto sarebbe identico in Python, Go o altri linguaggi.

Iniziamo creando un server HTTP che riceve richieste JSON-RPC. Non stiamo ancora introducendo dipendenze MCP ufficiali, ma stiamo simulando il comportamento standard del protocollo.

import express from "express"; const app = express(); app.use(express.json()); // Database simulato per la temperatura const weatherDB = { rome: 22, milan: 18, naples: 26 }; // Dispatcher JSON-RPC app.post("/mcp", (req, res) => { const { id, method, params } = req.body; if (method === "tools/list") { return res.json({ jsonrpc: "2.0", id, result: { tools: [ { name: "get_temperature", description: "Restituisce la temperatura di una città", inputSchema: { type: "object", properties: { city: { type: "string" } }, required: ["city"] } }, { name: "add_numbers", description: "Somma due numeri interi", inputSchema: { type: "object", properties: { a: { type: "number" }, b: { type: "number" } }, required: ["a", "b"] } } ] } }); } if (method === "tools/call") { const { name, arguments: args } = params; if (name === "get_temperature") { const city = args.city.toLowerCase(); const temp = weatherDB[city] ?? null; return res.json({ jsonrpc: "2.0", id, result: { content: temp !== null ? `La temperatura a ${city} è ${temp}°C` : `Dati non disponibili per ${city}` } }); } if (name === "add_numbers") { const result = args.a + args.b; return res.json({ jsonrpc: "2.0", id, result: { content: `Risultato: ${result}` } }); } } return res.status(404).json({ jsonrpc: "2.0", id, error: { code: -32601, message: "Metodo non supportato" } }); }); app.listen(3000, () => { console.log("MCP Server in esecuzione su http://localhost:3000/mcp"); });

Chiamata ed esecuzione

La chiamata tools/list rappresenta il momento in cui il client MCP interroga il server per capire quali strumenti sono disponibili. Questo passaggio è cruciale perché consente ai modelli di adattarsi dinamicamente alle capacità del sistema, senza hardcoding.

La chiamata tools/call invece rappresenta l’esecuzione effettiva. Qui il modello (tramite il client MCP) invia il nome dello strumento e i parametri, e il server restituisce un risultato strutturato.

Questa separazione tra scoperta ed esecuzione è uno degli elementi che rende MCP un protocollo robusto e scalabile.

Simulazione di una richiesta MCP

Per capire meglio il flusso, immaginiamo una richiesta JSON-RPC inviata al nostro server per ottenere la temperatura di Roma.

{ "jsonrpc": "2.0", "id": 1, "method": "tools/call", "params": { "name": "get_temperature", "arguments": { "city": "Rome" } } }

La risposta del server sarà:

{ "jsonrpc": "2.0", "id": 1, "result": { "content": "La temperatura a rome è 22°C" } }

Questo formato standardizzato consente a qualsiasi client MCP di interpretare la risposta senza ambiguità, indipendentemente dall’implementazione interna del server.

Integrazione con dati reali e servizi esterni

Un MCP Server reale raramente lavora su dati statici come nel nostro esempio. Più spesso, siamo chiamati a integrare API esterne, database o sistemi aziendali.

Immaginiamo di voler sostituire il nostro dizionario statico con una chiamata a un servizio meteo esterno. In questo caso, il tool get_temperature diventerebbe una funzione asincrona che interroga una API REST.

async function fetchTemperature(city) { const response = await fetch(`https://api.weather.example.com/${city}`); const data = await response.json(); return data.temperature; }

All’interno del nostro handler MCP, possiamo quindi integrare questa funzione trasformando il tool in un vero punto di accesso a dati esterni in tempo reale. In questo passaggio, il server non si limita più a restituire valori predefiniti, ma diventa responsabile di orchestrare la chiamata verso l’API, gestire eventuali errori e normalizzare la risposta in un formato coerente con il protocollo.

if (name === "get_temperature") { const city = args.city.toLowerCase(); const temp = await fetchTemperature(city); return res.json({ jsonrpc: "2.0", id, result: { content: 'La temperatura a ${city} è ${temp}°C' } }); }

Conclusioni

Nel momento in cui passiamo da un’implementazione dimostrativa a un utilizzo reale, emerge con chiarezza un aspetto fondamentale: un MCP Server non può essere considerato soltanto come un semplice esecutore di funzioni, ma deve essere progettato tenendo conto dello stato e della scalabilità del sistema nel suo complesso. Nel nostro esempio abbiamo lavorato in un contesto completamente stateless, dove ogni richiesta è indipendente e non esiste memoria tra una chiamata e l’altra.

Questo approccio è utile per comprendere i meccanismi di base del protocollo, ma nella pratica i tool MCP interagiscono molto spesso con sessioni utente, contesti applicativi o dati temporanei che devono essere preservati nel tempo. Pensiamo, ad esempio, a un sistema che gestisce conversazioni multi-turno, oppure a un flusso operativo che richiede più passaggi consecutivi: in questi casi diventa necessario introdurre un livello di gestione dello stato.

Per risolvere questa esigenza, possiamo integrare componenti come sistemi di caching o database persistenti. Tecnologie come Redis consentono di mantenere uno stato leggero e veloce tra richieste successive, mentre database relazionali o NoSQL permettono di gestire informazioni strutturate e durature. È importante sottolineare che questa scelta non è imposta dal protocollo MCP: al contrario, MCP rimane volutamente agnostico rispetto alla gestione dello stato, lasciando a noi la libertà di definire l’architettura più adatta al contesto applicativo.

Questa flessibilità è uno dei punti di forza del protocollo, perché consente di adattarlo tanto a microservizi leggeri quanto a sistemi enterprise complessi. Nella prossima lezione entreremo nel mondo delle applicazioni reali, esplorando integrazioni avanzate e best practice.