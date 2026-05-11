Architettura MCP Host, Client e Server

In questa seconda lezione analizzeremo in maniera approfondita il Model Context Protocol (MCP), soffermandoci sulla sua architettura e sui suoi componenti principali. Dopo aver introdotto nella lezione precedente le motivazioni e gli obiettivi del protocollo, in questa lezione capiremo come MCP funzioni nel concreto, quali sono gli elementi che lo contraddistinguono e in che modo questi collaborano tra loro per creare un ecosistema scalabile e affidabile.

Per farlo, ci concentreremo su tre componenti fondamentali di MCP, Host, Client e Server. Comprendere il ruolo e le responsabilità di ciascuno di questi elementi è essenziale per progettare e implementare soluzioni basate su MCP.

Architettura MCP

Quando osserviamo il protocollo MCP da una prospettiva architetturale, dobbiamo immaginarlo come un sistema distribuito progettato per separare chiaramente le responsabilità tra diversi componenti. Questa separazione non è un dettaglio tecnico secondario, ma un principio fondamentale che consente di ottenere flessibilità, scalabilità e controllo.

L’architettura si basa su tre elementi principali che lavorano in sinergia: l’Host, il Client MCP e il Server MCP. L’architettura MCP offre numerosi vantaggi che derivano direttamente dalla separazione delle responsabilità e dalla standardizzazione delle interazioni. Uno dei principali benefici è la modularità, che consente di sviluppare e aggiornare i componenti in modo indipendente. Questo riduce il rischio di errori e facilita la manutenzione del sistema.

Un altro vantaggio è la scalabilità. Possiamo aggiungere nuovi Server per introdurre funzionalità aggiuntive senza modificare il modello o l’Host. Questo approccio consente di far evolvere il sistema nel tempo, adattandolo a nuove esigenze.

La sicurezza è un ulteriore elemento di valore. Separando il modello dagli strumenti, possiamo controllare l’accesso e monitorare le operazioni in modo più efficace. Questo è particolarmente importante in contesti in cui i dati sono sensibili o le azioni devono essere tracciate.

Infine, l’interoperabilità consente di integrare tecnologie diverse all’interno dello stesso ecosistema. Grazie all’uso di un protocollo standard, possiamo collegare sistemi eterogenei senza dover sviluppare soluzioni personalizzate per ogni integrazione.

Il ruolo dell'Host

L’Host rappresenta il punto di partenza dell’intero sistema. È l’ambiente applicativo in cui il modello linguistico viene eseguito e in cui avviene l’interazione con l’utente o con altri sistemi. Possiamo pensare all’Host come a un’applicazione, una piattaforma o un’interfaccia che incorpora il modello e lo rende accessibile. All’interno di questo contesto, il modello analizza le richieste ricevute, interpreta il significato e decide come rispondere.

Un esempio concreto di Host MCP può essere rappresentato da un’applicazione di assistente intelligente integrata in un ambiente di lavoro, come ad esempio un’interfaccia di chat all’interno di una piattaforma aziendale o di sviluppo. Possiamo pensare, per esempio, a un’applicazione simile a ChatGPT oppure a un assistente integrato in strumenti come Visual Studio Code. In questo scenario, l'Host è l'applicazione che ospita il modello linguistico e gestisce l'interazione con l'utente.

Quando un utente inserisce una richiesta, ad esempio "recupera i dati di vendita dell'ultimo trimestre" oppure "genera un report aggiornato", l'Host riceve l'input e lo passa al modello. Il modello, riconoscendo che la richiesta richiede dati aggiornati o operazioni specifiche, decide di utilizzare MCP per accedere a strumenti esterni. Il ruolo dell'Host è quindi duplice. Da un lato, gestisce l'interazione con l'utente, raccogliendo input e restituendo output in forma comprensibile. Dall'altro lato, coordina l'utilizzo delle funzionalità offerte da MCP, permettendo al modello di accedere a strumenti e servizi.

Questa separazione consente all'Host di mantenere una visione ad alto livello, senza doversi occupare dei dettagli implementativi delle operazioni eseguite. Un aspetto particolarmente rilevante è che l'Host può essere progettato in modo indipendente rispetto ai servizi esterni. Questo significa che possiamo aggiornare l'interfaccia utente o il comportamento del modello senza dover modificare l'infrastruttura sottostante. Questa indipendenza favorisce un'evoluzione più rapida e una maggiore flessibilità progettuale.

Il Client MCP

Il Client MCP svolge un ruolo centrale nel collegare il modello con il mondo esterno. Possiamo considerarlo come un intermediario intelligente che traduce le intenzioni del modello in richieste strutturate e le invia ai server appropriati. Il Client riceve le risposte, le elabora se necessario e le restituisce al modello in un formato coerente. Questo componente è fondamentale perché permette di isolare il modello dai dettagli tecnici della comunicazione. Il modello non deve sapere come contattare un servizio, quale protocollo utilizzare o come gestire eventuali errori. Tutte queste responsabilità vengono delegate al Client.

Dal punto di vista operativo, il Client gestisce l’intero ciclo di vita delle richieste. Questo include l’apertura delle connessioni, il monitoraggio dello stato, la gestione delle eccezioni e la chiusura delle comunicazioni. In sistemi complessi, il Client può anche coordinare più richieste contemporaneamente, orchestrando sequenze di operazioni che coinvolgono diversi Server. Un ulteriore elemento di valore è la possibilità di implementare logiche avanzate all’interno del Client. Ad esempio, possiamo introdurre meccanismi di caching per ridurre la latenza, oppure strategie di fallback in caso di errori. Questo rende il Client non solo un componente tecnico, ma un vero e proprio livello di intelligenza operativa.

Il Server MCP e l’esposizione delle funzionalità

Il Server MCP rappresenta il punto in cui risiedono gli strumenti, i dati e le funzionalità operative. È il componente che rende disponibili le capacità esterne al modello, permettendo di eseguire azioni concrete e di accedere a informazioni aggiornate. Ogni Server espone le proprie funzionalità in modo strutturato, definendo chiaramente quali operazioni sono disponibili e come devono essere utilizzate. Questa descrizione include informazioni sui parametri richiesti e sul formato delle risposte, consentendo al modello di interagire con gli strumenti in modo consapevole.

Quando il Server riceve una richiesta, il suo compito è validarla, eseguirla e restituire un risultato coerente. Questo processo deve essere affidabile e prevedibile, perché rappresenta il punto in cui il sistema interagisce con il mondo reale. Errori o incoerenze in questa fase possono compromettere l’intero flusso operativo. Un aspetto importante è che i Server possono essere distribuiti e specializzati. Possiamo avere Server dedicati a domini specifici, come analisi dati, gestione documentale o integrazione con sistemi aziendali. Questa modularità consente di costruire architetture complesse mantenendo un elevato livello di organizzazione.

Conclusioni

In questa lezione abbiamo analizzato in modo approfondito l'architettura del Model Context Protocol, comprendendo il ruolo di Host, Client e Server e il modo in cui collaborano per abilitare l'interazione tra modelli linguistici e sistemi esterni. Nella prossima lezione approfondiremo i meccanismi di comunicazione che rendono possibile questa architettura, analizzando il protocollo JSON-RPC e il modo in cui i modelli scoprono e utilizzano gli strumenti disponibili.