Introduzione al Model Context Protocol (MCP)

In questa prima lezione presentiamo il Model Context Protocol, meglio conosciuto come MCP, uno standard aperto che rappresenta un punto di svolta nel modo in cui i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) interagiscono con strumenti, dati e servizi esterni. Non si tratta semplicemente di un miglioramento tecnico, ma di un cambiamento strutturale nell’architettura delle applicazioni basate su intelligenza artificiale, che consente di superare i limiti dei modelli isolati e di integrarli in ecosistemi digitali complessi.

L’obiettivo che ci prefiggiamo è quello di costruire una comprensione solida dei concetti fondamentali e delle motivazioni che hanno portato alla creazione di questo protocollo, analizzandone il contesto di nascita e le esigenze concrete a cui risponde. Approfondiremo inoltre le potenzialità che MCP offre nello sviluppo di applicazioni avanzate basate su LLM, evidenziando come possa migliorare affidabilità, scalabilità, sicurezza e capacità operativa dei sistemi intelligenti.

Perché è nato lo standard MCP

Tradizionalmente i modelli linguistici di grandi dimensioni operano su contesti limitati al loro training e ai dati presenti nella loro memoria interna. Questo approccio, seppur potente, presenta alcune limitazioni significative. Per esempio non consente un accesso dinamico a strumenti esterni, dati aggiornati in tempo reale o servizi specializzati che possono arricchire le capacità del modello.

Questa mancanza di connettività al mondo esterno impone dei vincoli sulla qualità, l’affidabilità e la personalizzazione delle risposte generate. Per esempio, un LLM senza accesso a strumenti esterni non può eseguire calcoli complessi in tempo reale, interrogare database aggiornati o interagire con servizi web specifici, limitando fortemente il suo utilizzo in contesti professionali o operativi avanzati.

È proprio per superare questi limiti che è nato il Model Context Protocol. MCP che è stato introdotto da Anthropic nel 2024 come un framework aperto, standardizzato e scalabile, definendo le regole per la comunicazione tra modelli e strumenti esterni. In altre parole, MCP ci permette di creare un ecosistema in cui i modelli non sono più isolati, ma possono collaborare con sistemi esterni in maniera sicura, coerente e strutturata.

Obiettivi principali del MCP

Il nostro primo passo è comprendere insieme quali sono gli obiettivi che MCP si propone di raggiungere. Possiamo sintetizzarli nei seguenti punti chiave:

Accesso dinamico a strumenti e dati esterni : MCP consente ai modelli di scoprire strumenti disponibili, inviare richieste di azione e ricevere dati aggiornati. Questo significa che possiamo integrare un LLM con servizi di calcolo, API web, database o applicazioni aziendali in tempo reale.

: MCP consente ai modelli di scoprire strumenti disponibili, inviare richieste di azione e ricevere dati aggiornati. Questo significa che possiamo integrare un LLM con servizi di calcolo, API web, database o applicazioni aziendali in tempo reale. Standardizzazione delle interazioni : un aspetto fondamentale è la definizione di un protocollo comune basato su JSON-RPC . Utilizzando un linguaggio standard per la comunicazione, garantiamo interoperabilità tra diversi modelli, client e server, riducendo la complessità tecnica e i rischi di errori durante l’integrazione.

: un aspetto fondamentale è la definizione di un protocollo comune basato su . Utilizzando un linguaggio standard per la comunicazione, garantiamo interoperabilità tra diversi modelli, client e server, riducendo la complessità tecnica e i rischi di errori durante l’integrazione. Affidabilità e coerenza delle risposte : MCP introduce meccanismi per controllare lo stato delle interazioni e verificare il successo delle azioni richieste. Pertanto, possiamo garantire che le risposte generate dai modelli siano non solo più ricche, ma anche più accurate e coerenti con i dati disponibili.

: MCP introduce meccanismi per controllare lo stato delle interazioni e verificare il successo delle azioni richieste. Pertanto, possiamo garantire che le risposte generate dai modelli siano non solo più ricche, ma anche più accurate e coerenti con i dati disponibili. Sicurezza e governance : un’altra priorità è la gestione sicura delle informazioni e dei permessi. MCP permette di definire chi può accedere a quali strumenti, quali azioni sono consentite e come tracciare le operazioni, fornendo un quadro di governance essenziale per applicazioni professionali.

: un’altra priorità è la gestione sicura delle informazioni e dei permessi. MCP permette di definire chi può accedere a quali strumenti, quali azioni sono consentite e come tracciare le operazioni, fornendo un quadro di governance essenziale per applicazioni professionali. Estensibilità: infine, MCP è progettato per evolversi nel tempo. Possiamo integrare nuovi strumenti, dati e servizi senza dover riprogettare l’intera infrastruttura, rendendo il protocollo adatto a scenari complessi e in continua evoluzione.

Comprendere gli obbiettivi del protocollo

Comprendere in profondità questi obiettivi ci permette di affrontare le prossime lezioni con maggiore consapevolezza, sapendo che ogni componente architetturale e ogni scelta tecnica che analizzeremo risponde a queste esigenze fondamentali.

Non si tratta infatti di elementi isolati, ma di principi guida che orientano l’intero disegno del protocollo. Ogni decisione relativa alla struttura client-server, ai meccanismi di comunicazione, alla gestione delle richieste o alla definizione dei permessi nasce per soddisfare uno o più di questi obiettivi strategici. Quando studieremo l’architettura di MCP, ad esempio, vedremo come la separazione tra modello, server e strumenti non sia casuale, ma funzionale a garantire modularità, controllo e scalabilità.

Pertanto, tenere a mente questi obiettivi ci aiuterà a comprendere meglio le implicazioni pratiche delle scelte progettuali e a sviluppare soluzioni che non siano solo innovative, ma anche solide e sicure.

MCP e RAG a confronto

Il confronto tra Model Context Protocol (MCP) e Retrieval-Augmented Generation (RAG) ci permette di chiarire due approcci differenti, ma potenzialmente complementari, all’estensione delle capacità dei modelli linguistici.

La RAG è una tecnica architetturale che consente al modello di recuperare informazioni pertinenti da un insieme di documenti esterni prima di generare una risposta, migliorando l’accuratezza e riducendo il rischio di contenuti imprecisi. In questo paradigma, il focus è sull’arricchimento del contesto attraverso meccanismi di ricerca e indicizzazione, tipicamente basati su database vettoriali.

MCP, invece, non si limita al recupero di informazioni, ma definisce un protocollo strutturato che permette al modello di interagire attivamente con strumenti, servizi e sistemi esterni. Se la RAG amplia la base informativa su cui il modello costruisce la risposta, MCP amplia la sua capacità operativa, consentendogli di eseguire azioni, interrogare API, accedere a dati aggiornati e orchestrare processi.

In termini concettuali, possiamo considerare la RAG come una strategia per migliorare la qualità della conoscenza utilizzata dal modello. Mentre MCP rappresenta un’infrastruttura per connettere il modello a un ecosistema digitale dinamico. In molti scenari avanzati, le due soluzioni possono coesistere. La RAG fornisce contenuti contestualizzati e aggiornati. MCP abilita l’interazione strutturata e governata con strumenti esterni, creando un sistema più robusto, affidabile e scalabile.

Conclusioni

Al termine di questa prima lezione possiamo affermare di aver posto le basi concettuali necessarie per comprendere il ruolo del Model Context Protocol all’interno dell’evoluzione delle applicazioni basate su modelli linguistici. Abbiamo analizzato il contesto in cui nasce, le limitazioni strutturali degli LLM tradizionali e la necessità di un meccanismo che consenta loro di interagire con il mondo esterno in modo controllato, standardizzato e sicuro.

Il punto centrale che emerge con chiarezza è che MCP non rappresenta semplicemente una funzionalità aggiuntiva, ma un cambiamento di paradigma. Se in passato i modelli erano sistemi prevalentemente chiusi, confinati nella loro capacità generativa e nella conoscenza acquisita durante l’addestramento, oggi si apre la possibilità di integrarli stabilmente in ecosistemi digitali complessi.

Questo significa trasformare il modello da strumento conversazionale a componente architetturale capace di cooperare con servizi, database, API e strumenti operativi. Questa lezione ci ha quindi fornito una visione d’insieme, necessaria per comprendere le scelte progettuali che analizzeremo nei capitoli successivi.