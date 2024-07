Elementor e ottimizzazione SEO

La Search Engine Optimization (SEO) è diventata un aspetto cruciale per qualsiasi sito web che desideri ottenere visibilità online. Ora scoprirai come ottimizzare il tuo sito WordPress per i motori di ricerca utilizzando Elementor.

In questa guida dedicata a WordPress e il noto site-builder, abbiamo esplorato il processo di creazione di un sito per personalizzarne aspetto e funzionalità. Elementor si è dimostrato uno strumento potente e intuitivo, consentendo una progettazione efficace per incrementare l'engagement, coinvolgendo gli utenti. Dato che abbiamo sviluppato a dovere ogni componente del sito dobbiamo pensare all'ottimizzazione SEO, ovvero l'ottimizzazione delle pagine Web per i motori di ricerca.

Ottimizzare un sito sviluppato con Elementor

La SEO è insieme di pratiche e strategie volte a migliorare la visibilità di un sito web nei risultati organici dei motori di ricerca come Google e Bing. Soprattutto Google.

L'obiettivo principale della SEO è quello di aumentare il traffico organico, ovvero il numero di visitatori che arrivano al sito attraverso i risultati di ricerca non a pagamento. Ciò si ottiene ottimizzando diversi aspetti tra cui la struttura, il contenuto e la velocità di caricamento. Al fine di migliorare il posizionamento tra i risultati di ricerca per parole chiave specifiche.

In pratica, la SEO aiuta un sito web a essere trovato più facilmente dagli utenti interessati al suo contenuto o ai suoi servizi, incrementane la visibilità e la possibilità di generare traffico qualificato. Questo può portare a una maggiore autorevolezza del sito nel settore di riferimento e, di conseguenza, ad un aumento delle conversioni. Per quanto riguarda le pagine dei risultati, le principali caratteristiche della SEO includono:

Meta Description

La meta description è un breve riassunto del contenuto di una pagina web destinato ad apparire nei risultati di ricerca. Deve essere accurata, informativa e coinvolgente, invitando gli utenti a cliccare sul link per visitare il sito. Una meta description ben strutturata può influenzare il tasso di clic (CTR) e migliorare il posizionamento nella SERP (Search Engine Results Page).

Keyword

Le keyword, o parole chiave, sono termini o frasi che gli utenti digitano nei motori di ricerca per trovare informazioni su un determinato argomento. Integrare keyword rilevanti nel contenuto del sito è essenziale per indicare ai motori di ricerca quali temi vengono trattati e per migliorare la sua visibilità per determinate query.

Title

Il title , o titolo della pagina, è uno degli elementi più importanti per la SEO. Deve essere chiaro, descrittivo e contenere keyword pertinenti. Il title appare come titolo del risultato di ricerca e può influenzare significativamente il CTR e il posizionamento della pagina tra i risultati.

Oltre a queste caratteristiche, la SEO include anche altri aspetti come la struttura del sito, l'ottimizzazione delle immagini, la velocità di caricamento delle pagine, l'usabilità (anche su mobile) e la qualità del contenuto (Content is King!). L'obiettivo finale della SEO è migliorare il posizionamento di un sito tra i risultati di ricerca organici, aumentare il traffico qualificato e favorire la crescita e il successo online di un'azienda o di un progetto.

Installazione del plugin Yoast SEO per WordPress

Passiamo alla pratica ed apriamo il nostro sito web. La prima cosa da fare è installare un plugin specifico per la SEO che ci permetterà di lavorare in modo facile e preciso. Yoast SEO è uno dei plugin SEO più popolari per WordPress. È progettato per aiutare gli utenti a ottimizzare il loro sito web per i motori di ricerca in modo semplice ed efficace. Offre inoltre una serie di strumenti e funzionalità che consentono di migliorare la qualità del contenuto, l'architettura del sito e altri aspetti chiave per la SEO.

Una volta installata ed attivata l'estensione, andiamo all'interno delle pagine del nostro sito. Noteremo che all'interno del menu posizionato in alto a sinistra sarà comparsa una nuova voce: "Yoast SEO", appunto.

Aprendo questa scheda abbiamo modo di compilare la pagina inserendo la "keyword" ovvero la parola chiave principale del nostro sito.

Aprendo la scheda sottostante chiamata "Analisi SEO" ci verranno consigliate una serie di attività di ottimizzazione. L'icona della "faccina" di colore rosso indica infatti che la pagina non è ottimizzata e che quindi bisogna intervenire agendo sulle voci indicate.

Passiamo quindi ad una rapida panoramica di questi elementi che ci aiuteranno a posizionare meglio un sito basato su Elementor.

Link in uscita

Questa voce indica che non sono presenti link che portano a pagine esterne al sito web. Aggiungere link esterni può essere utile per fornire ulteriori risorse ai lettori o per stabilire connessioni con altre fonti attendibili, il che può avere un impatto positivo sul posizionamento.

Frase chiave nell'introduzione

Ricorda di assicurarsi che la chiave per cui posizionarsi sui motori di ricerca sia presente fin dall'inizio del contenuto centrale, preferibilmente nel primo paragrafo. Questo aiuta i motori di ricerca a comprendere immediatamente di cosa tratta una pagina.

Densità della frase chiave

Si riferisce al numero di volte in cui la frase chiave appare nel testo. Un buon consiglio è quello di inserirla almeno un paio di volte per ogni 100 parole, senza però esagerare fino al punto di rendere il testo innaturale o ripetitivo.

Frase chiave nel titolo SEO

Si consiglia di includere la frase chiave esatta nel titolo SEO per massimizzare la rilevanza della pagina per una determinata query di ricerca.

La descrizione Meta è quel breve estratto di testo che appare nei risultati dei motori di ricerca sotto il titolo del sito. È importante scrivere una descrizione accurata per incoraggiare gli utenti a cliccare sul link.

Frase chiave nei sottotitoli

Anche i sottotitoli, e più propriamente gli heading tags, sono importanti per definire la struttura e il contenuto di una pagina Web. Utilizzarli per inserire frasi chiave o i loro sinonimi può essere vantaggioso per la SEO.

Lunghezza del testo

I motori di ricerca tendono a preferire pagine dal contenuto testuale più denso. In linea generare viene consigliato di scrivere almeno 300 parole di testo per ciascuna pagina. Naturalmente, più contenuto di qualità puoi fornire, meglio è. Anche in un sito realizzato con Elementor.

Attributo alt dell'immagine

Si riferisce all'attributo alt per le immagini. Esso fornisce una descrizione testuale (o alternativa) dell'immagine, utile per i motori di ricerca e per gli utenti con disabilità visive. Includere nell'attributo la frase chiave o i suoi sinonimi può migliorare la rilevanza delle immagini per i motori di ricerca.

Frase chiave nello slug

Lo "slug" è la parte dell'URL che identifica la pagina in modo univoco. Assicurati essa che contenga almeno una parte della frase chiave per aiutare i motori di ricerca a comprendere di cosa tratta la una pagina.

Una volta ottimizzate le varie voci, l'icona diventerà prima di colore giallo e poi di colore verde man mano che saranno completate tutte le ottimizzazioni.

A questo punto si potrà dire di aver fatto un ottimo lavoro di ottimizzazione SEO. Almeno secondo la valutazione di Yoast SEO.

Per una migliore ottimizzazione del tuo sito web creato con WordPress ed Elementor, il mio consiglio è quello di concentrarti su una singola parola chiave per pagina. Questo approccio aiuta i motori di ricerca a comprendere meglio l'argomento di ogni pagina, migliorando le possibilità di posizionamento tra i risultati. Inoltre, una maggiore chiarezza e pertinenza del contenuto renderà l'esperienza degli utenti più soddisfacente, aumentando il potenziale di conversione e di engagement.

Quindi, per massimizzare l'efficacia della tua strategia SEO, assicurati di assegnare una parola chiave chiara e pertinente a ciascuna pagina del tuo sito.