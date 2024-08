Wordpress ed Elementor: un sito Web from zero to hero

Siamo arrivati alla fine di questa guida dedicata allo sviluppo di un sito web personalizzato con il CMS WordPress ed il plugin Elementor. Abbiamo visto come sia possibile creare un sito web su misura utilizzando WordPress ed Elementor come page builder, in modo accessibile anche a coloro che non hanno una conoscenza approfondita di programmazione.

Elementor infatti offre un'interfaccia visuale e intuitiva che semplifica la progettazione, consentendo di trascinare e rilasciare elementi e di visualizzare le modifiche apportate ad un layout in tempo reale.

Inoltre, abbiamo esplorato i vantaggi di Elementor, tra cui la vasta gamma di moduli personalizzabili, la compatibilità con tanti temi ed estensioni di WordPress nonché il supporto attivo da parte della community.

Installazione di Elementore struttura di una pagina

Abbiamo iniziato la guida esplorando i passaggi per installare Elementor in maniera corretta su WordPress.

Successivamente abbiamo esplorato come sia possibile creare le parti principali di un sito web utilizzando Elementor come page builder su WordPress e scoperto come personalizzare la testata (header), il menu di navigazione e il piè di pagina (footer) per costruire la struttura portante del sito.

Grazie ad Elementor siamo stati in grado di comporre le pagine del nostro sito web semplicemente trascinando gli elementi desiderati all'interno della struttura del layout per creare le sezioni principali.

Attraverso Elementor, è stato poi possibile personalizzare il logo, il menu di navigazione e altri elementi, assicurandoci che fossero coerenti con il design del sito.

La Home Page

Nella terza lezione ci siamo concentrati ulteriormente sul processo di sviluppo della Home Page.

Abbiamo iniziato esplorando le varie componenti che desideravamo includere nella nostra prima pagina. Considerando elementi come i testi, le immagini, i video e qualsiasi altro contributo possa partecipare al flusso dei contenuti. Il tutto utilizzando gli strumenti forniti da Elementor per trascinare e posizionare gli elementi desiderati sulla pagina, garantendo una disposizione armoniosa e intuitiva.

Durante il processo di realizzazione, siamo anche riusciti ad approfondire l'utilizzo di widget e moduli specifici offerti da Elementor per arricchire il design e la funzionalità della Home Page.

Abbiamo esplorato le opzioni di personalizzazione, incluse quelle dedicate a colori, font e spaziatura. Per assicurarci che il design riflettesse pienamente l'identità e gli obiettivi del nostro sito Internet.

Pagine Web con Elementor

Dopo aver consolidato la nostra Home Page, è stato il momento di creare altre pagine cruciali come "Chi siamo", "Servizi", "Portfolio" e "Contatti". Siamo quindi riusciti a creare nuove pagine utilizzando WordPress e ad arricchirle con i nostri contenuti utilizzando il potente strumento di progettazione visiva di Elementor.

A questo punto è stato il momento di proseguire alla volta dello sviluppo di un portfolio portfolio sfruttando gli strumenti forniti da Elementor per presentare una selezione dei nostri lavori in modo attraente, fluido ed intuitivo.

Utilizzando moduli specifici come la Galleria, abbiamo esposto le fotografie dei nostri progetti e abbiamo aggiunto titoli e pulsanti di collegamento per fornire ulteriori dettagli sui singoli lavori.

Dopo aver esplorato dettagliatamente l'importanza di avere una sezione portfolio, e visto come sia stato possibile utilizzarlo per presentare una vasta gamma di lavori, ci siamo concentrati sull'integrazione di un template personalizzato per garantire coerenza stilistica con il resto del sito e abbiamo esplorato le varie opzioni di personalizzazione offerte da Elementor.

Attraverso questiultimo, abbiamo inserito elementi visivi accattivanti come uno slideshow interattivo. Arricchendo così il portfolio con una presentazione dinamica e coinvolgente delle realizzazioni professionali.

Inoltre, abbiamo introdotto il plugin "Happy Addons for Elementor" per espandere ulteriormente le funzionalità di Elementor e offrire una gamma ancora più ampia di opzioni di progettazione e personalizzazione.

Contatti e mappa

In seguito, siamo passati alla creazione della pagina contatti, sezione che svolge un ruolo cruciale nel fornire ai visitatori del sito Web un modo diretto per mettersi in comunicazione con te o con la tua azienda. La pagina è stata poi completata con l'integrazione di una mappa di Google per rendere l'attività pubblicizzata ancora più raggiungibile.

Elementor e responsive design

Abbiamo poi affrontato discorso riguardante la tecnica del responsive design. Assicurandoci che il nostro sito fosse ottimizzato per una visualizzazione efficace su dispositivi mobili come smartphone e tablet, oltre che su Desktop.

Il responsive design è stato presentato come un approccio alla progettazione di siti web che mira a garantire una visualizzazione ottimale su una vasta gamma di device e dimensioni dello schermo.

È stato inoltre possibile analizzare le sue caratteristiche principali, come la flessibilità delle dimensioni, l'adattamento del layout e una navigazione intuitiva attraverso ogni dispositivo.

Ottimizzazione per i motori di ricerca

Dopo aver sviluppato tutte le pagine del nostro sito web, ci siamo concentrati infine sull'ottimizzazione SEO, cioè la tecnica che facilita il posizionamento dei contenuti sui motori di ricerca.

La SEO è l'acronimo di Search Engine Optimization, che possiamo tradurre in Italiano semplicemente come "Ottimizzazione per i Motori di Ricerca". Si tratta di un insieme di pratiche e strategie volte a migliorare la visibilità di un sito Web nei risultati organici dei motori di ricerca come per esempio Google e Bing.

L'obiettivo principale della SEO è quello di aumentare il traffico organico, ovvero il numero di visitatori che arrivano al sito attraverso i risultati di ricerca non a pagamento.

Ci siamo quindi concentrati sull'ottimizzazione delle pagine per fare in modo di incrementarne la visibilità su Internet e quindi migliorare i benefici in termini di traffico e conversioni.