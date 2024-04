Elementor: installazione e panoramica generale

Creare un sito web personalizzato può sembrare un compito impegnativo, ma grazie a strumenti potenti come WordPress ed Elementor, il processo diventa accessibile anche per chi non ha una conoscenza approfondita in tema di sviluppo.

In questa guida completa, esploreremo passo dopo passo la procedura per sviluppare un sito web accattivante e funzionale utilizzando il plugin come page builder su base WordPress. Tra le opzioni dedicate alla creazione di siti web, la combinazione di WordPress ed il plugin Elementor rende lo sviluppo web accessibile amolti. Questa guida è stata concepita per guidarti attraverso ogni fase della creazione di un sito web personalizzato. Sfruttando appieno le potenzialità di Elementor come page builder di WordPress.

Esploreremo dettagliatamente come Elementor, con la sua interfaccia visuale e intuitiva, trasforma il processo di progettazione, rendendolo non solo alla portata degli esperti del settore ma anche dei neofiti senza competenze tecniche avanzate.

Cos'è Elementor e perché utilizzarlo

Prima di immergerci nei dettagli dell'installazione e della configurazione di Elementor, approfondiamo le ragioni per cui questo strumento è diventato una scelta così diffusa tra i web designer e gli sviluppatori di tutto il mondo. Elementor è uno dei page builder più famosi ed utilizzati, attraverso la sua vasta gamma di moduli personalizzabili e la possibilità di modifica in tempo reale, offre un elevato livello di flessibilità e controllo, consentendoci di plasmare i siti web secondo la nostra visione unica.

In questo primo articolo affronteremo l'installazione di Elementor su WordPress. Inoltre vedremo come questi due strumenti possono diventare la chiave per realizzare siti web anche se abbiamo pochissime competenze tecniche su linguaggi come HTML e CSS.

Elementor è un page builder per WordPress che consente di progettare pagine web in modalità visuale. Elimina inoltre la necessità di conoscenze approfondite in tema di coding, consentendo di creare un sito web professionale senza dover scrivere una singola riga di codice.

Ovviamente l'estensione può essere utilizzata anche da sviluppatori esperti che potranno decidere di implementare i propri progetti attraverso tecnologie come HTML, CSS e PHP. Elementor è infatti disponibile in due versioni, "FREE" e "PRO".

La differenza sostanziale è che nella versione gratuita non si hanno a disposizione tutte le funzionalità del plugin e conoscere linguaggi come HTML e CSS potrebbe essere molto comodo per ampliare un sito web senza alcun limite. La versione PRO presenta una gamma di strumenti più ampia e completa che permette di evolvere maggiormente un sito web anche senza particolari competenze in tema di sviluppo o formattazione per il web. Ad ogni modo è possibile iniziare a realizzare siti Internet con la versione gratuita ed in seguito eseguire l'upgrade alla formula PRO.

Quali sono i vantaggi di creare un sito web con Elementor?

I vantaggi di utilizzare Elementor sono molteplici. Innanzitutto, offre una vasta gamma di elementi e moduli personalizzabili che consentono di creare layout unici. Inoltre, la modalità di modifica in tempo reale permette di valutare immediatamente le modifiche apportate, semplificando il processo di design. Elementor è altresì compatibile con numerosi temi e plugin di WordPress, offrendo una flessibilità notevole. Di seguito riporto una panoramica dei principali benefici offerti dal plugin Elementor.

Interfaccia visuale e intuitiva

Elementor si distingue per la sua interfaccia utente visuale e intuitiva. Grazie a un editor in tempo reale, puoi vedere le modifiche mentre le apporti, semplificando notevolmente il processo di progettazione. Trascina e rilascia elementi, modifica il layout e personalizza il design con facilità, senza dover modificare o aggiungere alcuna riga codice.

Moduli personalizzabili

Elementor offre una vasta gamma di moduli e widget pronti all'uso. Dalle sezioni di testo ai pulsanti interattivi, dalle immagini agli elementi dinamici come caroselli e formulari, c'è un modulo per ogni esigenza. ciascun modulo è completamente personalizzabile, consentendo di adattare il sito web ad esigenze specifiche.

Compatibilità universale

Elementor è compatibile con la maggior parte dei temi e plugin di WordPress. Questo significa che puoi integrarlo senza problemi nella tua attuale configurazione WordPress, ampliando le funzionalità del tuo sito web senza preoccuparti di incompatibilità.

Risparmio di tempo

La velocità è cruciale nella progettazione web ed Elementor viene progettato anche per garantire un risparmio di tempo. Grazie alla sua interfaccia user-friendly puoi creare pagine in modo efficiente, riducendo il tempo necessario per il processo di sviluppo.

Design responsive

Con la crescita del traffico da dispositivi mobili è essenziale che il tuo sito web sia responsive. L'estensione facilita la creazione di design adattabili, assicurando che il tuo sito sia ottimizzato per essere visualizzato su una varietà di dispositivi, dai Desktop ai tablet fino, naturalmente, agli smartphone.

Community attiva e supporto

Elementor vanta una comunità attiva e un team di supporto dedicato. Con una vasta base di utenti, puoi trovare risorse, tutorial e soluzioni ai problemi comuni. La documentazione dettagliata e gli aggiornamenti regolari assicurano che Elementor rimanga all'avanguardia delle esigenze della progettazione web.

In sintesi, Elementor è uno strumento potente e flessibile che semplifica il processo di progettazione web, permettendoti di creare siti accattivanti e funzionali senza sforzo e con risultati di alta qualità. Ma ora passiamo alla pratica ed alla costruzione del nostro sito web con WordPress ed Elementor.

Installazione di Elementor su WordPress

La prima fase per realizzare il tuo sito web con Elementor è l'installazione del plugin su WordPress. Segui questi passaggi:

accedi al tuo pannello di amministrazione di WordPress.

Nella barra laterale, vai su "Plugin" e clicca su "Aggiungi nuovo".

Cerca "Elementor" nel campo di ricerca.

Trova il plugin di Elementor, clicca su "Installa ora", e successivamente su "Attiva".

A seguito dell'attivazione verrà proposta una configurazione guidata dove definire le impostazioni generali. Impostiamo in questo modo il tema di default di Elementor chiamato Hello Theme.

Nello step successivo decidiamo il nome del sito web:

Proseguiamo inserendo il logo:

Infine abbiamo la possibilità di scegliere se partire da un documento completamente vuoto o sfruttare un modello di partenza. Nel nostro caso, volendo esaminare ogni elemento e comprendere come realizzare un sito web da zero, partiamo da una struttura basica. Selezioniamo quindi l'opzione Blank.

Ora che Elementor è attivo, possiamo iniziare a sfruttare tutte le funzionalità. Perfetto! In questo modo abbiamo finalizzato l'installazione del plugin Elementor e siamo quindi pronti per procedere con la creazione del nostro sito web.