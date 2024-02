Conoscere la differenza tra WordPress.com e un sito Web creato con WordPress self hosted - ospitato su un server acquistato o noleggiato per un certo periodo - è importante.

Perché in questo modo possiamo capire meglio il motivo che ci spinge a fare questo cambio e migrare i nostri contenuti dal servizio gratuito per realizzare blog e portali a una condizione di indipendenza basata su un dominio e uno spazio acquistato su un Web hosting. Vuoi scoprire quali sono le differenze tra WordPress.com e WordPress self hosted?

Cos'è WordPress.com, una definizione

Per capire la differenza tra WordPress.com e WordPress self hosted diamo delle definizioni. Cos'è il primo punto elencato? Si tratta di un servizio di blogging basato sul CMS WordPress che consente di realizzare un blog o un sito Web con una semplice iscrizione.

La home page di WordPress.com, servizio di blogging.

Basta andare sulla home page del servizio e digitare i pochi dati necessari per iscriversi: ti viene chiesto il nome del dominio di terzo livello (sarà "wordpress.esempio.com") e puoi già iniziare a gestire tema, pagine, contenuti. In pochi click sei online e non hai particolari preoccupazioni.

Cos'è, invece, WordPress self hosted?

Un sito Web basato su WordPress self hosted è un qualsiasi portale che ha deciso di essere indipendente. Infatti, con questa soluzione si utilizza un servizio di hosting con dominio e spazio su un server per ospitare i contenuti del sito Internet e renderlo disponibile sui Web browser.

Per ottenere questo è necessario scaricare il CMS dal portale ufficiale, utilizzare l'FTP per caricare il tutto in una directory del server e seguire una serie di passaggi semplici ma precisi. Grazie ai servizi di hosting con CMS WordPress preinstallato è possibile superare questi step tecnici e velocizzare il passaggio alla fase di produzione. Proprio come faresti con WordPress.com.

Quali sono le differenze sostanziali?

La differenza tra WordPress.com e WordPress self hosted, per chi muove i primi passi in questo mondo, può sembrare poco importante. Anzi, all'inizio sembra più conveniente puntare su WordPress.com perché è gratuito e facile da usare: non ci sono requisiti tecnici da soddisfare o competenza da possedere.

Non bisogna eseguire alcuna manutenzione e non ci sono rischi di rovinare tutto con qualche impostazione errata. Tutto ciò rappresenta anche un grande limite di questa soluzione.

Quanto costano i piani avanzati di WordPress.com?

Infatti, WordPress.com ti permette di realizzare un blog che non è, in buona sostanza, di tua proprietà. Hai una serie di limiti strutturali come un dominio di terzo livello e l'impossibilità di aggiungere plugin o modificare il codice HTML, il CSS o tutto ciò che serve per personalizzare un progetto.

Non puoi rendere unico il tuo sito Internet e non puoi neanche aggiungere il tema che preferisci in quanto la scelta è limitata. Se vuoi maggiori libertà devi acquistare dei piani avanzati. Esiste anche la versione WordPress VIP per chi vuole gestire un sito Web di grandi dimensioni su WordPress.com.

Quale soluzione scegliere e perché cambiare

WordPress è il sistema per la gestione dei contenuti (CMS) più popolare al mondo, rilasciato sotto GNU General Public License (GPL). Oltre il 40% del Web sfrutta questo sistema ed è usato da blog personali, siti internet di piccole imprese, e-commerce internazionali, portali.

L'installazione del CMS WordPress è libera e gratuita. Devi acquistare un hosting e un dominio, che devono essere rinnovati ogni anno. Poi, se credi sia utile, puoi comprare un tema professionale da utilizzare per il tuo layout. E la realizzazione del sito Web è nelle tue mani: fai come preferisci.

WordPress.com, invece, è vincolante. Ma anche più confortevole per chi inizia a lavorare in questo mondo. Non c'è alcun software da installare o gestire. Puoi semplicemente registrarti e iniziare a pubblicare contenuti. Toglie un peso relativo all'installazione e la gestione del CMS ma non ti lascia tutte le libertà che puoi godere con una soluzione self hosted.

Quest'ultima condizione è preferita da chi vuole ottenere il massimo dal proprio sito Web. WordPress.com è un servizio comodo ma limitante, preferito da chi non ha grandi pretese o è disposto a pagare un abbonamento mensile per una gestione avanzata ma mai del tutto indipendente.

Chi vuole ottenere il massimo in termini di personalizzazione e ottimizzazione punta su un sito Web basato su un CMS WordPress installato su un hosting di proprietà. Il problema?

Spesso si inizia con WordPress.com e non si conoscono bene i contorni di questa condizione oppure non ci sono particolari esigenze da soddisfare. Il tempo passa e si manifestano i limiti. Diventa così indispensabile una migrazione. Come procedere?