Quali sono i migliori programmi di affiliazione per dare al tuo sito Web le migliori possibilità in termini di guadagno? Le alternative sono tante, una lista di base potrebbe includere:

Amazon.

Ebay.

Fiverr.

ClickBank.

Awin.

Commission Junction.

Tradedoubler

Udemy.

Clickbank.

PartnerStack.

Booking.

Expedia.

Alcune soluzioni sono generiche e permettono di creare banner pubblicitari dedicati a beni generici. In altri casi, invece, abbiamo dei programmi di affiliazione specifici, dedicati a temi particolari o addirittura di nicchia. Come scegliere i migliori programmi di affiliazione?

Cosa sono i programmi di affiliazione?

Prima di prendere una decisione e scegliere la soluzione migliore bisogna avere ben chiaro il tema: cos'è un programma di affiliazione? Con questo termine intendiamo un accordo tra le parti per raggiungere obiettivi diversi ma vantaggiosi per tutti. Da un lato c'è l'azienda.

Azienda che ha bisogno di pubblicità per vendere online, dall'altro c'è il proprietario di canali online (come un sito Web) che vuole utilizzare Internet per guadagnare. Il programma di affiliazione è l'insieme di accordi che permette di unire i punti e consentire all'editore di ottenere i link tracciati che possono confermare le vendite ottenute con determinati canali.

Come scegliere i migliori programmi?

Ci sono delle regole da seguire per decidere a quale programma di affiliazione legarsi? In primo luogo è giusto considerare il modello di business che preferisci applicare per la tua attività di guadagno online. Ma ci sono anche altri aspetti da considerare.

Tipo di affiliazione

Esistono programmi di affiliazione che premiano l'editore al momento in cui avviene la vendita (Pay per Sale) o quando si genera un contatto utile (Pay per Lead). Altre soluzioni sono quelle che permettono di monetizzare a seguito di una visualizzazione di un prodotto video o del sito Web. Quindi, il meccanismo di retribuzione è il primo punto da valutare.

Verticalità del programma

Poi bisogna prendere in considerazione la verticalità della piattaforma. Ad esempio, se hai un blog dedicato al fai da te puoi utilizzare il circuito Amazon che permette di creare link di affiliazione per le varie schede prodotto degli attrezzi. Ma puoi anche cercare nuovi programmi di affiliazione dedicati a portali che si occupano solo di elettroutensili.

Quanto si guadagna con le affiliazioni Amazon.

Ancora un esempio: se hai un blog di viaggi puoi utilizzare le affiliazioni di Amazon per suggerire accessori - come valigie o trolley - ma anche quelle di Booking o Expedia, senza dimenticare un nome fondamentale per il turismo: il Programma Airbnb Associate.

Semplicità d'uso del programma

Un altro capitolo da affrontare quando scegli i migliori programmi di affiliazione per il tuo sito Web: la struttura interna messa a disposizione delle aziende che lanciano il programma.

Ci sono soluzioni che ti consentono di gestire al meglio i link tracciati con pannelli di controllo facili da leggere, offrono diverse soluzioni per ottenere banner da utilizzare sul sito Web, ti consentono di gestire l'affiliazione con maggior elasticità e senza particolari passaggi.

Percentuale dei guadagni

Come puoi intuire, le soluzioni sono tante. Ma come scegliere? Uno dei parametri che discriminano è sicuramente la percentuale che viene pagata all'editore. Prima di prendere una decisione ricorda di individuare la piattaforma che ti dà maggiori margini di guadagno.

Come funziona il sistema di affiliazione di Amazon.

Amazon è sicuramente una delle piattaforme più complete e articolate su questo punto di vista. Infatti, puoi monetizzare sia grazie alle vendite dirette che a quelle indirette.

Ovvero gli acquisti di beni appartenenti a una categoria differente rispetto a quella del prodotto promosso. Ma effettuati sempre con il link affiliato con il relativo tracking.

Policy e tipologie di pagamenti

È sempre importante concludere con questo passaggio: scegli il programma di affiliazione che ti consente di operare nel miglior modo possibile, con semplicità e senza vincoli.

Alcune piattaforme, ad esempio, potrebbero vincolarti a determinati tetti minimi per ottenere i pagamenti oppure non consentono di avere più programmi di affiliazione sullo stesso sito. Leggi le policy prima di iniziare il tuo percorso per monetizzare il sito Web.