Una volta individuati i parametri fondamentali per gestire il tuo business con le affiliazioni puoi gettare le basi per realizzare un portale Web adeguato. Da dove si parte? Sempre dallo stesso punto: acquistare hosting e dominio di qualità per un sito Internet

Parliamo di una piattaforma che dovrà essere affidabile, riconoscibile e veloce. Inoltre, ospiterà testi e contenuti per monetizzare. Ci sono degli aspetti specifici da valutare per fare un buon lavoro e gestire i passaggi essenziali di quest'attività nel modo giusto.

Acquista un dominio adeguato allo scopo

Il primo passo per avviare un sito Web per guadagnare con le affiliazioni: devi trovare un dominio adeguato. Se si tratta di un progetto dedicato solo all'affiliate marketing verticale su un settore puoi ragionare in termini di aderenza del nome dominio all'argomento.

Un esempio concreto? Vuoi monetizzare un sito Web e hai deciso di sfruttare l'affiliate marketing, le tue ricerche preliminari ti hanno portato a individuare una nicchia utile: elettrodomestici che consumano poco. Quindi puoi scegliere un nome dominio attinente.

Come, ad esempio, www.arredacasa.ext , www.casaconvenienza.ext o www.consumarreda.ext . Personalmente sono poco attratto dagli EMD, gli exact match domain.

Ovvero i domini che riprendono una keyword esatta come, ad esempio www.elettrodomestici-economici.ext . Il motivo è semplice: non sempre Google guarda di buon occhio chi cerca di forzare la mano inserendo delle long tail keyword nel nome dominio.

Spesso Google associa questi domini a contenuti spam, progetti pensati per realizzare articoli in modo automatico o traducendo in modo approssimativo post in inglese. Quindi per i progetti di affiliazione virtuosi suggerisco di acquistare domini descrittivi ma poco spinti.

Anche perché i siti Web per affiliazioni che funzionano nel lungo periodo sono quelli che comunicano la presenza di un brand affidabile, concreto e duraturo nel tempo.

Scegli un hosting super performante

Il passaggio indispensabile per aprire un sito Web dedicato alle affiliazioni: acquistare un hosting in grado di rendere possibile il tuo progetto rispettando una serie di parametri.

Tra l'altro, oggi è possibile trovare una gran quantità di hosting con WordPress già installato. Così superi una gran quantità di passaggi. Pochi click e hai già la base di partenza pronta.

Acquistare hosting e dominio di un sito Web che monetizza con le affiliazioni, però, non vuol dire solo completare una serie di task: bisogna anche scegliere bene. Ad esempio, per quanto riguarda l'hosting bisogna ricordare dei punti che possono fare tanto.

Velocità

Un sito Web con banner e box pubblicitari può avere dei problemi nei tempi di caricamento. Quindi devi partire da una base che ti consenta di velocizzare WordPress. Assicurati di poter contare su dischi SSD, HTTP/2, HTTP Keep Alive, PHP aggiornato e Gzip attivo.

Uptime

Cosa vuol dire guadagnare con le affiliazioni? Semplice, devi esserci sempre. Vale lo stesso discorso per chi lavora con il PPC e AdSense: se il tuo sito è offline non guadagni.

Quindi devi poter contare su un hosting di qualità che riduca al massimo i tempi di downtime e che risponda in modo rapido alle richieste di assistenza al supporto clienti.

Risorse

Un sito Web dedicato alle recensioni, e che vuole guadagnare con le affiliazioni, può aver bisogno di un gran numero di risorse lato hosting. Lo stesso vale per chi pubblica liste di risorse utili con link tracciati per massimizzare i ricavi. Cosa significa questo?

Non è necessario iniziare con VPS o server dedicati come avviene con un e-commerce ma di sicuro hai bisogno di un hosting condiviso generoso. Non di certo un modello startup con un numero di risorse minimo, adatto giusto per un sito Web monopagina.