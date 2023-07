Vuoi realizzare un sito Web per guadagnare online? Scegliere i migliori temi WordPress è importante se hai deciso di puntare sul marketing di affiliazione. Perché questa materia ha bisogno di caratteristiche chiare quando si sceglie un template in grado di fare da base a un sito internet. Ovviamente tutto ciò non vale solo per chi vuole monetizzare online.

Queste regole valgono in tutti i casi, ogni progetto deve valutare al meglio la scelta del layout. Ma nel caso dei siti Web che fanno affiliate marketing ci sono delle regole da seguire. Regole che voglio elencare in questa lezione insieme a una manciata di layout ideali.

Caratteristiche dei temi WordPress per affiliazioni

Prima di scegliere il miglior layout per il tuo progetto pensato per monetizzare con le affiliazioni devi valutare quelle che sono le caratteristiche base da rispettare. Come deve essere un template WordPress per chi vuole guadagnare con questo canale?

Spazi dedicati ai banner

Di sicuro questa è una soluzione decisiva. Proprio come avviene con i progetti dedicati al PPC, alle pubblicità legate al circuito AdSense, se vuoi mostrare immagini, bottoni e banner per pubblicizzare pagine Web con link tracciati devi avere delle sezioni grafiche specifiche.

Un template qualsiasi può essere inadeguato a questo scopo ma ci sono dei temi WordPress per il marketing di affiliazione che rispondono esattamente a queste esigenze.

Filtri, widget e sezioni

Uno dei requisiti indispensabili per scegliere un buon tema per gestire i contenuti legati alle affiliazioni: devi avere la possibilità di inserire filtri, far apparire determinati articoli nei widget della home page o nel carosello immagini, creare sezioni dedicate a contenuti specifici.

Molto utile può essere la possibilità di scegliere un template con formati di post che prevedono un confronto tra due o più prodotti. Ovviamente - ma è quasi superfluo aggiungerlo - è indispensabile avere la possibilità di aprire un blog sul tema che hai scelto.

Non tutti i progetti di affiliate marketing hanno bisogno di una sezione con diario online ma è chiaro che questa sezione può ospitare articoli in grado di posizionarsi per diverse ricerche.

Dati strutturati

Spesso chi lavora con l'affiliate marketing sfrutta il potere delle recensioni. Quindi, un tema WordPress dedicato a questo scopo dovrebbe essere in grado di gestire i dati strutturati.

Tutto ciò per implementare i rich snippet sul tuo sito Internet. Ovvero i risultati nella SERP di Google arricchiti con informazioni aggiuntive come le recensioni, il prezzo e altri dettagli. Temi WordPress per il marketing di affiliazione con queste soluzioni sono decisivi.

Velocità di caricamento

Proprio perché spesso i temi WordPress per il marketing di affiliazione offrono la possibilità di inserire banner e creatività grafiche importanti, è importante avere una base di partenza eccellente. Questo significa sfruttare un codice pulito, sia in termini di CSS che di Javascript.

Certo, ci sono i plugin per ottimizzare questi aspetti, ma è sempre meglio iniziare da temi WordPress veloci e performanti. Ma quali sono i nomi da ricordare sempre?

I migliori temi WordPress per il marketing di affiliazione

Ora che abbiamo indicato alcuni parametri per scegliere un tema WordPress dedicato alle affiliazioni, cerchiamo di dare consigli pratici sui modelli adeguati a questo tipo di lavoro. I layout suggeriti sono presenti sul portale themeforest.net dove puoi trovarne molti altri.

Blurb

Grazie a questo tema WordPress per le affiliazioni puoi attivare recensioni, il confronto automatico dei prezzi, sistemi di sconti e coupon. Tra i punti di forza di questo prodotto abbiamo una base di partenza SEO importante, la presenza del plugin Elementor e 31 modelli di pagine Web che puoi utilizzare per proporre i tuoi prodotti. Puoi impostare delle wish list, pagine review e comparazione dei prodotti: insomma, hai tutto quello che ti serve.

Mercury

Continuiamo questa selezione con un tema che viene presentato come la base di partenza per un certo tipo di affiliazioni. Infatti, questa soluzione è perfetta per nicchie specifiche come il gaming.

Ma non solo, in realtà puoi usare questo tema anche per aprire un normalissimo magazine. L'aspetto interessante: hai a disposizione oltre 10 demo e 22 layout di pagine.

Uno screenshot del tema Mercury.

Ma hai anche 3 tipi di post da usare. Perché è uno dei temi WordPress per il marketing di affiliazione? Questo layout è perfetto per la pubblicazione di recensioni e coupon.

Glossy

Un tema che riprende le forme del blog, del magazine. Però è dedicato al mondo dell'affiliate marketing. Il Custom WPBakery Page Builder ti consente di realizzare landing page eccellenti e l'affiliate metabox offre la possibilità di aggiungere i messaggi necessari per far trovare i link tracciati ai tuoi lettori. Hai ben 7 soluzioni per organizzare i post del blog e 3 slideshow.

Iffiliate

Il nome è indicativo del tema in questione. Si tratta di un layout specifico per chi ha bisogno di una base solida per realizzare un progetto di monetizzazione del sito Web con le affiliazioni.

Screenshot del tema Iffiliate.

Sarà facile lavorare con Amazon, eBay e Aliexpress ma anche con tantissime altre piattaforme perché questo tema WordPress ha delle soluzioni già pronte per qualsiasi settore, dal travel all'hosting. Senza dimenticare i temi generici.