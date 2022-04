Gli smart contract in azione

In questa lezione continueremo la trattazione degli smart contract Takamaka andando ad installare ed eseguire il contratto Ponzi, sviluppato in precedenza, su una Blockchain Takamaka in memoria.

Creazione della Blockchain

Iniziamo con la creazione della Blockchain HotMoka attraverso l'utilizzo dell'utility moka come visto nei precedenti articoli:

aprendo un altro terminale Linux creiamo un account per poter installare il progetto Ponzi sul nodo Blockchain:

recuperiamo il file ponzi-0.0.1-SNAPSHOT.jar , attraverso un maven package o install del progetto Ponzi, ed installiamo il jar sul nodo Blockchain:

Creazione del contratto Ponzi

Dopo aver installato il contratto Ponzi, andiamo a definire due nuovi account investitore che rappresenteranno i contratti chiamanti dell'oggetto Ponzi. Questi contratti saranno in grado di pagare per l'esecuzione della transazione legata alla chiamata del metodo invest() :

per la creazione dell'oggetto relativo al contratto Ponzi, utilizziamo il nostro account iniziale:

I due account investono in sequenza