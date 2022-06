Codice Java del progetto runs

Proseguiamo con la creazione del nostro progetto definendo un package di nome runs con al suo interno una classe denominata Runs . In essa inseriamo le prime righe di codice per l'inizializzazione della chiamata alla Blockchain.

Connessione alla Blockchain

import static java.math.BigInteger.ONE; import java.io.FileInputStream; import java.io.ObjectInputStream; import java.math.BigInteger; import java.nio.file.Files; import java.nio.file.Path; import java.nio.file.Paths; import java.security.KeyPair; import io.hotmoka.crypto.SignatureAlgorithm; import io.hotmoka.beans.references.TransactionReference; import io.hotmoka.beans.requests.InstanceMethodCallTransactionRequest; import io.hotmoka.beans.requests.JarStoreTransactionRequest; import io.hotmoka.beans.requests.SignedTransactionRequest; import io.hotmoka.beans.requests.SignedTransactionRequest.Signer; import io.hotmoka.beans.signatures.CodeSignature; import io.hotmoka.beans.values.BigIntegerValue; import io.hotmoka.beans.values.StorageReference; import io.hotmoka.beans.values.StringValue; import io.hotmoka.crypto.SignatureAlgorithmForTransactionRequests; import io.hotmoka.views.GasHelper; import io.hotmoka.nodes.Node; import io.hotmoka.remote.RemoteNode; import io.hotmoka.remote.RemoteNodeConfig; public class Runs { private final static String ADDRESS = "1049b887421e7f3f91dec79d8e46d62fab4141bcf48504d626aa0fbd6f3a706c#0"; public static void main(String[] args) throws Exception { Path familyPath = Paths.get("../family/target/family-0.0.1-SNAPSHOT.jar"); RemoteNodeConfig config = new RemoteNodeConfig.Builder().setURL("192.168.126.137:8080").build(); try (Node node = RemoteNode.of(config)) {} } private static KeyPair loadKeys(String account) throws Exception { try (ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new FileInputStream("../" + account + ".keys"))) { return (KeyPair) ois.readObject(); } } }

La costante ADDRESS contiene il codice account recuperato durante la creazione dell'account (moka create-account ). Vengono quindi definiti il path del file jar del progetto da installare sulla Blockchain e la configurazione del nodo al quale connettersi.

Nel nostro caso abbiamo una macchina virtuale con indirizzo IP 192.168.126.137 che esegue una MemoryBlockchain contattabile sulla porta 8080 .

Continuiamo la scrittura del codice nel blocco try . Abbiamo bisogno di una transazione, recuperiamo quindi un riferimento di questo tipo attraverso le API TakamakaCode e cifriamo il riferimento dell'account utilizzando la chiave privata dell'account stesso. Per recuperare il codice dell'algoritmo di cifratura è sufficiente eseguire da browser una richiesta simile alla seguente:

http://192.168.126.137:8080/get/nameOfSignatureAlgorithmForRequests.

Si otterà una struttura JSON dalla quale estrarlo facilmente. Una chiamata al metodo nonce() dell'account conclude questa parte.

Il nonce è un contatore progressivo del numero di transazioni eseguite con l'account in uso. Il suo valore iniziale è 0. Dobbiamo ricordare però che il nostro account è già stato oggetto di transazioni attraverso i comandi moka, per questa ragione andiamo preliminarmente a richiedere il nonce al nodo Blockchain.

La transazione che andiamo ad eseguire richiama un metodo annotato con annotation @View . Tutte le chiamate a metodi con essa hanno la caratteristica di essere free, nessuno paga per la loro esecuzione. In virtù di questa caratteristica non dobbiamo cifrare la transazione fornire un nonce corretto o un gas price. Le chiamate a metodi @View sono di sola lettura e hanno la limitazione di transazioni associate non soggette al consensus della rete.

Questo significa che dobbiamo fidarci del nodo richiamato.

TransactionReference takamakaCode = node.getTakamakaCode(); SignatureAlgorithm signature = SignatureAlgorithmForTransactionRequests .mk("ed25519"); StorageReference account = new StorageReference(ADDRESS); KeyPair keys = loadKeys(ADDRESS); Signer signer = Signer.with(signature, keys.getPrivate()); BigInteger nonce = ((BigIntegerValue) node .runInstanceMethodCallTransaction(new InstanceMethodCallTransactionRequest(account, BigInteger.valueOf(50_000), takamakaCode, CodeSignature.NONCE, account))) .value;

Recupero del chain identifier

Completiamo il codice del progetto, recuperando il chain identifier della rete (operazione anche questa in modalità free essendo il metodo invocato annotato con annotation @View ) e richiededendo l'installazione del jar.

Quest'ultima operazione non è free, questa volta la transazione richiede un payer, il nostro account. Il signer associato cifrerà la transazione. Il nounce, cosi come il gas price, sono adesso rilevanti e devono essere in corrispondenza con quelli della rete.

L'esecuzione del metodo addJarStoreTransaction() esegue infine la transazione per l'installazione del jar sul nodo Blockchain.

String chainId = ((StringValue) node .runInstanceMethodCallTransaction(new InstanceMethodCallTransactionRequest(account, BigInteger.valueOf(50_000), takamakaCode, CodeSignature.GET_CHAIN_ID, node.getManifest()))) .value; GasHelper gasHelper = new GasHelper(node); TransactionReference family = node.addJarStoreTransaction(new JarStoreTransactionRequest(signer, account, nonce, chainId, BigInteger.valueOf(300_000), gasHelper.getSafeGasPrice(), takamakaCode, Files.readAllBytes(familyPath), takamakaCode)); nonce = nonce.add(ONE); System.out.println("family-0.0.1.jar installed at: " + family);

Se tutto è stato eseguito correttamente, dovremmo ottenere un risultato simile al seguente: