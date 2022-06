Profilo utente: metodo della route, password e form

In questa lezione cominceremo ad analizzare la procedura per realizzare la pagina personale di un utente all'interno del nostro e-commerce. Oltre ai dati personali dell'utente e ai suoi ordini vogliamo anche mostrare la sua wish list. Modifichiamo quindi il modello dell'utente in questo modo.

public function wish_list() { return $this->hasMany('App\WishList'); }

Il modello della wish list avrà questa struttura.

namespace App; use Illuminate\Database\Eloquent\Model; class WishList extends Model { protected $table = 'wish_lists'; protected $primaryKey = 'id'; public $incrementing = true; protected $fillable = ['customer_id', 'product_id']; }

Ciascun utente viene associato tramite il suo ID e quindi viene associato il prodotto correlato tramite l'ID del prodotto.

Il metodo della route

A questo punto possiamo creare il metodo che gestirà la route del profilo utente all'interno del nostro controller principale.

public function profile() { $customer = Customer::find(session()->get('customer_id')); $wish_list = $customer->wish_list; $wish_list_product_ids = []; $countries = Country::all(); $provinces = Province::all(); $cities = Municipality::all(); foreach($wish_list as $item) { $wish_list_product_ids[] = $item->product_id; } $wish_list_products = Product::whereIn('id', $wish_list_product_ids)->get(); return view('profile', [ 'title' => 'Profile | PHP E-commerce', 'customer' => $customer, 'wish_list_products' => $wish_list_products, 'countries' => $countries, 'provinces' => $provinces, 'cities' => $cities ]); }

L'utente corrente viene individuato usando il suo ID salvato nella sessione, quindi vengono reperiti i prodotti della sua wish list usando il metodo whereIn() che seleziona i record in base agli ID dei prodotti passati nell'array al metodo.

Le variabili $countries , $provinces e $cities rappresentano rispettivamente i record relativi alle nazioni, alle province e alle città che l'utente può selezionare aggiornando i suoi dati di spedizione e di fatturazione.

La password di accesso al sito

La prima cosa che vogliamo che l'utente possa aggiornare nel suo profilo è la sua password di accesso al sito. In Blade avremo il seguente form nella view della route.

<form id="profile-form" action="" method="post" class="pt-lg-5" novalidate> <div class="form-group"> <label for="password">Password</label> <input type="text" name="password" id="password" class="form-control password-strength"> </div> <p> <input type="hidden" name="customer_id" id="customer_id" value="{{ $customer->id }}"> <input type="submit" value="Save" class="btn btn-primary"> </p> </form>

Definiamo quindi nel nostro controller AJAX il metodo corrispondente che gestisce l'aggiornamento della password da parte dell'utente.

public function updateCustomer(Request $request) { $messages = [ 'required' => 'Required field.', ]; if($request->has('password')) { $rules['password'] = 'required'; } $validator = Validator::make($request->all(), $rules, $messages); if ($validator->fails()) { return response()->json($validator->messages()); } $customer = Customer::find($request->get('customer_id')); if($request->has('password')) { $customer->password = Hash::make($request->get('password')); } $customer->save(); return response()->json(['success' => 'Profile updated successfully.']); }

Dato che la password se non viene modificata non verrà inviata dal codice lato client, effettuiamo una verifica sulla presenza del corrispondente parametro POST . Se è presente, aggiungiamo dinamicamente una regola di validazione e provvediamo all'aggiornamento del profilo utente salvando nel database la versione crittata della password.

Il codice del form

Ora possiamo creare il form che permetterà all'utente di modificare i suoi dati di fatturazione e spedizione.

<form id="profile-billing-form" action="" method="post" class="pt-lg-5" novalidate> <div class="row"> <div class="col-md-6" id="billing-fields"> <h2>Billing</h2> <div class="form-group"> <label for="billing_address">Address</label> <input type="text" name="billing_address" id="billing_address" class="form-control" value="{{ $customer->customer_infos->billing_address }}"> </div> <div class="form-group"> <label for="billing_city">City</label> <select name="billing_city" id="billing_city" class="form-control"> <option value="">Select...</option> @foreach($cities as $city) <option value="{{ $city->name }}" @if($customer->customer_infos->billing_city === $city->name)selected @endif>{{ $city->name }}</option> @endforeach </select> </div> <div class="form-group"> <label for="billing_country">Country</label> <select name="billing_country" id="billing_country" class="form-control"> <option value="">Select...</option> @foreach($countries as $country) <option value="{{ $country->name }}" @if($customer->customer_infos->billing_country === $country->name)selected @endif>{{ $country->name }}</option> @endforeach </select> </div> <div class="form-group"> <label for="billing_zip">ZIP</label> <input type="text" name="billing_zip" id="billing_zip" class="form-control" value="{{ $customer->customer_infos->billing_zip }}"> </div> <div class="form-group"> <label for="billing_province">Province</label> <select name="billing_province" id="billing_province" class="form-control"> <option value="">Select...</option> @foreach($provinces as $province) <option value="{{ $province->code }}" @if($customer->customer_infos->billing_province === $province->code)selected @endif>{{ $province->name }}</option> @endforeach </select> </div> </div> <div class="col-md-6" id="shipping-fields"> <div class="d-flex justify-content-between"> <h2>Shipping</h2> </div> <div class="form-group"> <label for="shipping_address">Address</label> <input type="text" name="shipping_address" id="shipping_address" class="form-control" value="{{ $customer->customer_infos->shipping_address }}"> </div> <div class="form-group"> <label for="shipping_city">City</label> <select name="shipping_city" id="shipping_city" class="form-control"> <option value="">Select...</option> @foreach($cities as $city) <option value="{{ $city->name }}" @if($customer->customer_infos->shipping_city === $city->name)selected @endif>{{ $city->name }}</option> @endforeach </select> </div> <div class="form-group"> <label for="shipping_country">Country</label> <select name="shipping_country" id="shipping_country" class="form-control"> <option value="">Select...</option> @foreach($countries as $country) <option value="{{ $country->name }}" @if($customer->customer_infos->shipping_country === $country->name)selected @endif>{{ $country->name }}</option> @endforeach </select> </div> <div class="form-group"> <label for="shipping_zip">ZIP</label> <input type="text" name="shipping_zip" id="shipping_zip" class="form-control" value="{{ $customer->customer_infos->shipping_zip }}"> </div> <div class="form-group"> <label for="shipping_province">Province</label> <select name="shipping_province" id="shipping_province" class="form-control"> <option value="">Select...</option> @foreach($provinces as $province) <option value="{{ $province->code }}" @if($customer->customer_infos->shipping_province === $province->code)selected @endif>{{ $province->name }}</option> @endforeach </select> </div> </div> </div> <div class="row mb-5"> <div class="col-md-6"> <div class="form-group"> <label for="tax_code">Tax code</label> <input type="text" name="tax_code" id="tax_code" class="form-control" value="{{ $customer->customer_infos->tax_code }}"> </div> </div> <div class="col-md-6"> <div class="form-group"> <label for="vat_number">VAT number</label> <input type="text" name="vat_number" id="vat_number" class="form-control" value="{{ $customer->customer_infos->vat_number }}"> </div> </div> </div> <p> <input type="hidden" name="customer_id" id="customer_id_billing_shipping" value="{{ $customer->id }}"> <input type="submit" value="Save" class="btn btn-primary"> </p> </form>

Dobbiamo quindi creare il metodo che gestirà via AJAX l'aggiornamento di questi dati.

public function updateBillingShippingFields(Request $request) { $messages = [ 'required' => 'Required field.', 'digits' => 'Invalid value.', 'alpha_num' => 'Invalid value.' ]; $rules = [ 'billing_address' => 'required', 'billing_city' => 'required', 'billing_country' => 'required', 'billing_zip' => 'digits:5', 'billing_province' => 'required', 'shipping_address' => 'required', 'shipping_city' => 'required', 'shipping_country' => 'required', 'shipping_zip' => 'digits:5', 'shipping_province' => 'required', 'tax_code' => 'alpha_num|size:16' ]; $validator = Validator::make($request->all(), $rules, $messages); if ($validator->fails()) { return response()->json($validator->messages()); } $customer_id = $request->get('customer_id'); $fields = [ 'billing_address' => $request->get('billing_address'), 'billing_city' => $request->get('billing_city'), 'billing_country' => $request->get('billing_country'), 'billing_zip' => $request->get('billing_zip'), 'billing_province' => $request->get('billing_province'), 'shipping_address' => $request->get('shipping_address'), 'shipping_city' => $request->get('shipping_city'), 'shipping_country' => $request->get('shipping_country'), 'shipping_zip' => $request->get('shipping_zip'), 'shipping_province' => $request->get('shipping_province'), 'tax_code' => strtoupper($request->get('tax_code')), 'vat_number' => $request->get('vat_number') ]; $info = CustomerInfo::where('customer_id', $customer_id)->get(); $info->update($fields); return response()->json(['success' => 'Information saved successfully.']); }

Come si può notare dal codice precedente, l'unico campo facoltativo è il numero di partita IVA, un dato che in futuro potrà servirci per effettuare una distinzione tra le varie tipologie di utenti.