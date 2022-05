I profili dei clienti: definizione del modello e registrazione

In questo capitolo vedremo come aggiungere la profilazione dei clienti al nostro e-commerce. Creiamo quindi la tabella customers definendo dal terminale il file di migrazione e il modello associato.

php artisan make:model Customer --migration

Definizione del modello Customer

Il profilo del cliente dovrà avere il nome, il cognome, l'e-mail, la password e un flag che indicherà se l'utente ha confermato il suo account. Modifichiamo allora il file della migrazione come segue.

use Illuminate\Database\Migrations\Migration; use Illuminate\Database\Schema\Blueprint; use Illuminate\Support\Facades\Schema; class CreateCustomersTable extends Migration { /** * Run the migrations. * * @return void */ public function up() { Schema::create('customers', function (Blueprint $table) { $table->bigIncrements('id'); $table->string('firstname', 255); $table->string('lastname', 255); $table->string('email', 255); $table->string('password', 255); $table->tinyInteger('verified', false, true); $table->timestamps(); }); } /** * Reverse the migrations. * * @return void */ public function down() { Schema::dropIfExists('customers'); } }

Lanciamo la migrazione:

php artisan migrate

Ora possiamo definire il modello Customer di riferimento.

namespace App; use Illuminate\Database\Eloquent\Model; class Customer extends Model { protected $table = 'customers'; protected $primaryKey = 'id'; public $incrementing = true; protected $fillable = ['firstname', 'lastname', 'email','password','verified']; }

Abbiamo deciso di non usare il modello User predefinito di Laravel al fine di poter implementare da zero un meccanismo di autenticazione e verifica dell'account.

Come prima cosa dobbiamo modificare la durata di una sessione in Laravel cambiando il valore espresso in secondi della variabile di ambiente SESSION_LIFETIME presente nel file .env in questo modo:

SESSION_LIFETIME=43200

Il valore ora indica che il cookie di sessione avrà una durata complessiva di 30 giorni. Per applicare le modifiche, digitiamo dal terminale:

php artisan config:clear

Registrazione sul sito Web

Lo step successivo consiste nell'implementare la logica di registrazione sul sito con la verifica dell'indirizzo e-mail.

Per farlo dobbiamo attivare un gateway SMTP per l'invio delle e-mail. In questo caso useremo Mailtrap che ci fornisce già i parametri di configurazione da inserire nel file .env di Laravel.

MAIL_MAILER=smtp MAIL_HOST=smtp.mailtrap.io MAIL_PORT=2525 MAIL_USERNAME=username MAIL_PASSWORD=password MAIL_ENCRYPTION=tls

Per applicare le modifiche, digitiamo dal terminale:

php artisan config:clear

Ora dobbiamo creare una classe di tipo Mailable che implementerà la logica dell'invio dell'e-mail con relativo template. Digitiamo dal terminale:

php artisan make:mail ConfirmationEmail

La classe dovrà accettare come unico parametro del costruttore l'URL completo per la verifica dell'indirizzo e-mail.

namespace App\Mail; use Illuminate\Bus\Queueable; use Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue; use Illuminate\Mail\Mailable; use Illuminate\Queue\SerializesModels; class ConfirmationEmail extends Mailable { use Queueable, SerializesModels; /** * Create a new message instance. * * @return void */ public function __construct( $url ) { $this->confirmation_url = $url; } /** * Build the message. * * @return $this */ public function build() { return $this->from('phpecommerce@localhost')-> subject('Confirm your e-mail address')-> view('email.confirmation', [ 'confirmation_url' => $this->confirmation_url ]); } }

Possiamo quindi creare il template Blade in resources/views/email :

<p>Dear customer,<br> click on the following link to confirm your e-mail address.</p> <p><a href="{{ $confirmation_url }}">Confirm</a></p>

Poiché l'URL conterrà il token di verifica, dobbiamo creare la tabella dei token creando un nuovo modello e una nuova migrazione.

php artisan make:model Customer --migration

Definiamo il file di migrazione come segue:

use Illuminate\Database\Migrations\Migration; use Illuminate\Database\Schema\Blueprint; use Illuminate\Support\Facades\Schema; class CreateVerificationTokensTable extends Migration { /** * Run the migrations. * * @return void */ public function up() { Schema::create('verification_tokens', function (Blueprint $table) { $table->bigIncrements('id'); $table->bigInteger('customer_id'); $table->string('value', 255); $table->timestamps(); }); } /** * Reverse the migrations. * * @return void */ public function down() { Schema::dropIfExists('verification_tokens'); } }

Ciascun token è collegato al profilo cliente tramite il campo customer_id . Quindi definiamo il modello corrispondente:

namespace App; use Illuminate\Database\Eloquent\Model; class VerificationToken extends Model { protected $table = 'verification_tokens'; protected $primaryKey = 'id'; public $incrementing = true; protected $fillable = ['customer_id', 'value']; }

Lanciamo la migrazione:

php artisan migrate

Ora possiamo creare il metodo di registrazione nel nostro controller AJAX. Scegliamo AJAX per dare all'utente un feedback immediato.

namespace App\Http\Controllers; use App\Http\Controllers\Controller; use Illuminate\Http\Request; use App\Mail\ConfirmationEmail; use Illuminate\Support\Facades\Validator; use Illuminate\Support\Facades\Mail; use Illuminate\Support\Facades\Hash; use Illuminate\Support\Str; use App\Customer; use App\VerificationToken; class AjaxController extends Controller { public function registerCustomer(Request $request) { $messages = [ 'required' => 'Required field.', 'email' => 'Invalid e-mail address.' ]; $validator = Validator::make($request->all(), [ 'register_firstname' => 'required', 'register_lastname' => 'required', 'register_email' => 'required|email:rfc', 'register_password' => 'required' ], $messages); if ($validator->fails()) { return response()->json($validator->messages()); } $firstname = $request->get('register_firstname'); $lastname = $request->get('register_lastname'); $email = $request->get('register_email'); $password = Hash::make($request->get('register_password')); $customer_data = compact('firstname', 'lastname', 'email', 'password'); $customer = new Customer($customer_data); $customer->save(); $confirmation_token = Str::random(60); $verification_token = new VerificationToken([ 'customer_id' => $customer->id, 'value' => $confirmation_token ]); $verification_token->save(); $confirmation_url = env('APP_URL') . '/confirm/' . $customer->id . '/' . $confirmation_token; Mail::to($email)->send(new ConfirmationEmail($confirmation_url)); return response()->json(['success' => 'We sent you an e-mail with the instructions to activate your account.']); } }

L'URL che viene inviato tramite e-mail se la validazione ha avuto successo è composto dall'ID del cliente e dal token di verifica. Ora il profilo utente viene salvato nel database ma non è ancora attivato. Affronteremo questo passaggio nella prossima lezione