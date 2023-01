Generare immagini con le AI

Scopriamo come generare immagini ed altri dati grazie all'intelligenza artificiale generativa. Un settore di ricerca che fa capo del più ampio ambito dell'intelligenza artificiale e si concentra sulla creazione di sistemi di AI con cui generare nuovi dati o creare nuove versioni di dati esistenti.

Nel corso di questa guida ci focalizzeremo soprattutto sui modelli generativi di immagini. Analizzeremo in particolare le principali tecniche utilizzate per questo scopo, i modelli che garantiscono le maggiori performance e come usarli al meglio.

Faremo infine riferimento ad alcune risorse che, con tutti i limiti del caso, ci permetteranno di effettuare il fine-tuning di un modello generativo su un dataset di nostra proprietà.