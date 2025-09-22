Nella lezione precedente abbiamo registrato la struttura di una collezione di contenuti Astro e creato una serie di post in formato Markdown.
In questa lezione vedremo come creare la pagina del sito web in cui visualizzare le anteprime dei post e le pagine dei singoli post. A questo scopo utilizzeremo delle potenti funzionalità di Astro: componenti e routing dinamico. Infine, utilizzeremo la libreria Alpine.js per impaginare i risultati del blog.
Iniziamo creando due componenti. Il primo per generare l'anteprima degli articoli del blog, il secondo per i singoli articoli.
La struttura del sito web: un blog in Astro
Cominciamo dal blog. Creiamo il file
ArticleCard.astro nella cartella
/src/components con il seguente codice:
---
import type { CollectionEntry } from 'astro:content';
interface Props {
post: CollectionEntry<'blog'>;
}
const { post } = Astro.props;
---
Questo è il codice del frontmatter del componente. Ecco cosa fa:
import type { CollectionEntry }importa i tipi di TypeScript da Astro;
interface Props { ... }dichiara le proprietà che il componente si aspetta di ricevere; post:
CollectionEntry<'blog'>significa che la proprietà deve essere un intero oggetto della collezione
blog;
const { post } = Astro.props;accetta i dati che vengono passati al componente.
Subito sotto il frontmatter, aggiungiamo il codice HTML che genera la struttura del componente:
<a href={`/blog/${post.slug}/`} class="block group hover:no-underline focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-purple-500 rounded-lg">
<article class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-md hover:shadow-xl transition-shadow duration-300 h-full flex flex-col">
<!-- Immagine (se presente) -->
{post.data.heroImage && (
<div class="mb-4">
<img
src={post.data.heroImage}
alt={`Immagine per ${post.data.title}`}
class="w-full h-48 object-cover rounded-md"
/>
</div>
)}
<div class="flex flex-col flex-grow">
<!-- Data del post -->
<p class="text-sm text-gray-500">
{new Date(post.data.pubDate).toLocaleDateString('it-IT', { year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric' })}
</p>
<!-- Titolo del post -->
<h2 class="text-2xl font-bold mt-2 text-gray-900 group-hover:text-purple-600 transition-colors duration-300">
{post.data.title}
</h2>
<!-- Descrizione -->
<p class="text-gray-700 mt-3 flex-grow">
{post.data.description}
</p>
</div>
</article>
</a>
- L'intero componente è racchiuso in un tag
<a>, che farà sì che l'intera card sia un'unica area cliccabile;
href={/blog/${post.slug}/`}genera dinamicamente l'URL della pagina di destinazione. Questo in quanto Astro genera automaticamente il campo slug per ogni post in base al nome del file Markdown (es.
primo-post.mdproduce
post.slug = 'primo-post').
{post.data.heroImage && (...) }è un rendering condizionale che verifica l'esistenza di
post.data.heroImagee, se la condizione è vera, visualizza il codice tra parentesi.
post.data.pubDate,
post.data.titlee
post.data.descriptiongenerano data, titolo e descrizione del post.
La pagina del blog
Ora dobbiamo creare la pagina che usa questo componente. Spostiamoci nella cartella
/src/pages e creiamo la cartella
blog. Qui creiamo il file
index.astro e aggiungiamo il seguente codice:
---
import { getCollection, type CollectionEntry } from 'astro:content';
import Layout from '../../layouts/Layout.astro';
import ArticleCard from '../../components/ArticleCard.astro';
// --- IMPOSTAZIONI ---
const POSTS_PER_PAGE = 3;
// Ordina in modo discendente i post per data
const sortedPosts = (await getCollection('blog')).sort(
(a: CollectionEntry<'blog'>, b: CollectionEntry<'blog'>) =>
b.data.pubDate.getTime() - a.data.pubDate.getTime()
);
const totalPosts = sortedPosts.length;
---
<Layout
title="Il Mio Blog"
description="Una raccolta dei miei pensieri e tutorial sullo sviluppo web."
>
<h1 class="text-4xl font-extrabold text-gray-900 mb-8">Tutti gli Articoli</h1>
<div
x-data={`{ visibleItems: ${POSTS_PER_PAGE} }`}
x-cloak
>
<div class="grid gap-10">
{sortedPosts.length > 0 ? (
sortedPosts.map((post, index) => (
<div x-show={`${index} < visibleItems`}>
<ArticleCard post={post} />
</div>
))
) : (
<p>Nessun articolo disponibile.</p>
)}
</div>
<div class="mt-12 text-center">
<button
type="button"
x-show={`visibleItems < ${totalPosts}`}
@click={`visibleItems += ${POSTS_PER_PAGE}`}
class="bg-purple-600 text-white font-bold py-3 px-6 rounded-lg hover:bg-purple-700 transition-colors duration-300"
>
Carica Altri Articoli
</button>
</div>
</div>
</Layout>
<style is:global>
[x-cloak] {
display: none !important;
}
</style>
Ecco cosa fa questo codice:
- Importa la funzione asincrona
getCollection, che permette di recuperare tutti gli elementi da una collezione definita nel file
/src/content/config.ts.
type CollectionEntryè il tipo di TypeScript che descrive la struttura di un singolo articolo. Importandolo esplicitamente, rendiamo il codice più sicuro e conforme alle best practice.
- Importa i componenti
Layoute
ArticleCard.
- Imposta il limite di post per pagina.
- Recupera tutti i post della collezione (
getCollection('blog')), li ordina e li memorizza in
sortedPosts.
- Itera tra gli elementi dell'array visualizzando ogni post con l'elemento
<ArticleCard>.
Abbiamo utilizzato Alpine.js per creare un sistema di paginazione "lato client" con un pulsante che permette di mostrare altri
POSTS_PER_PAGE articoli ad ogni clic:
x-datadefinisce un componente Alpine in cui
{ visibleItems: ${POSTS_PER_PAGE} }rappresenta lo stato iniziale del componente (vedi Il local state di Alpine);
x-cloaknasconde gli elementi finché Alpine.js non è completamente inizializzato, grazie allo stile CSS definito con
[x-cloak] { display: none !important; }.
x-showfa in modo che la
divvenga visualizzata solo se ci sono elementi visibili (
${index} < visibleItems);
- il pulsante viene visualizzato se ci sono altri
visibleItemsdisponibili;
- al clic sul pulsante, la proprietà
visibleItemsviene incrementata di
POSTS_PER_PAGE.
Ed ecco la pagina iniziale del nostro blog:
