Alpine.js, la guida completa

Alpine.js è una libreria JavaScript che permette di aggiungere interattività alle pagine di un progetto web. È una libreria leggera, semplice da usare e integrabile con altri framework.

Dotata in tutto di 15 attributi, 6 proprietà e 2 metodi, Alpine permette di manipolare il DOM, gestire lo stato dell'applicazione e aggiungere interazione rispondendo agli eventi sulla pagina.

La libreria si presta all'utilizzo in progetti di piccole dimensioni, quando c'è bisogno di interattività senza la potenza di librerie più pesanti come React e Vue. Inoltre, basandosi su attributi HTML, Alpine è adatto sia a siti statici che dinamici e si presta all'integrazione in piattaforme come WordPress e Astro.

Con Alpine si possono creare menu a tendina, finestre modali, animazioni CSS, validazione di moduli e molto altro.