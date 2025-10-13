Un endpoint per caricare dinamicamente i contenuti con htmx

Creiamo ora un endpoint che elabori una richiesta trasmessa via htmx e restituisca il codice HTML necessario a creare la struttura delle anteprime dei contenuti della pagina di archivio. Il file che costituisce l'endpoint non genera una pagina completa ma produce blocchi di codice HTML.
Il file del frontmatter
Nella cartella
/src/pages/archive, creiamo il file
load-more.astro e aggiungiamo il seguente frontmatter:
Questo codice è in parte uguale al codice del file
---
export const prerender = false;
import ArticleCard from '../../components/ArticleCard.astro';
import { getCollection } from 'astro:content';
const POSTS_PER_PAGE = 3;
const sortedPosts = (await getCollection('blog')).sort(
(a, b) => b.data.pubDate.getTime() - a.data.pubDate.getTime()
);
const totalPosts = sortedPosts.length;
const page = Number(new URL(Astro.request.url).searchParams.get('page') || 2);
const start = (page - 1) * POSTS_PER_PAGE;
const end = page * POSTS_PER_PAGE;
const postsToShow = sortedPosts.slice(start, end);
const nextPage = page + 1;
const hasMore = end < totalPosts;
---
/scr/pages/archive/index.astro. Per questo commenteremo solo le istruzioni che utilizziamo per la prima volta:
export const prerender = falseè l'istruzione più importante. Questo dice ad Astro di non generare l'output del file al momento della build, ma al momento della richiesta di rete (SSR). In questo modo si permette ad Astro di leggere i parametri dell'URL (
?page=2) che in modalità SSG non sarebbero stati letti.
Astro.requestè un oggetto disponibile nel frontmatter durante il rendering lato server che rappresenta la richiesta HTTP corrente:
Astro.request.urlrestituisce l'URL completo della richiesta.
searchParams.get('page')estrae il valore del parametro
page. In questo caso, se non trova il parametro, la condizione lo imposta al valore di fallback
2.
Numberconverte la stringa in un numero.
- Infine, la logica di paginazione permette di estrarre l'array di post da visualizzare, da
starta
end.
hasMorecontrolla se ci sono ancora articoli da visualizzare.
Il codice per il markup degli articoli successivi
Di seguito creiamo il codice che, al clic sul pulsante "Carica altri articoli", produce il markup dei successivi
POSTS_PER_PAGE articoli:
{postsToShow.length > 0 ? (
postsToShow.map(post => (
<ArticleCard post={post} />
))
) : (
<p class="text-gray-500 italic text-sm">Nessun articolo disponibile per questa pagina.</p>
)}
<div id="load-more-row" class="mt-12 text-center">
{hasMore ? (
<button
type="button"
hx-get={`/archive/load-more?page=${nextPage}`}
hx-target="#load-more-row"
hx-swap="outerHTML"
class="bg-blue-600 text-white py-3 px-6 rounded-lg hover:bg-blue-700"
>
Altri Articoli
</button>
) : (
<p class="text-gray-500 italic text-sm">Hai visualizzato tutti gli articoli!</p>
)}
</div>
Ecco cosa fa questo codice:
postsToShow.map(...)genera i nuovi articoli.
- La
div#load-more-rowha lo stesso id del container del pulsante originale perché abbiamo assegnato all'attributo
hx-swapil valore
outerHTMLche fa sì che l'output dell'endpoint vada a sostituire del tutto la
divcontainer.
- Il rendering condizionale (
hasMore) fa sì che, se ci sono altri articoli da visualizzare, venga generato un nuovo pulsante, altrimenti sarà generata la stringa "Hai visualizzato tutti gli articoli!".
- Abbiamo aggiunto il parametro
pagealla query string dell'URL della richiesta. Nel file
index.astroavevamo invece utilizzato l'attributo
hx-vals. Le due soluzioni sono equivalenti.
Utilizzo congiunto di Alpine e htmx
Negli esempi sopra riportati abbiamo impostato in modo forzoso la proprietà
page assegnandole il valore
2. È una soluzione non ottimale quando si lavora con htmx, ma possiamo rendere più elegante il nostro codice utilizzando lo stato di Alpine.
Apriamo il file
/src/pages/archive/index.astro e rimuoviamo dal pulsante l'attributo
hx-val:
<button
type="button"
hx-get="/archive/load-more"
hx-target="#load-more-row"
hx-swap="outerHTML"
class="bg-blue-600 text-white py-3 px-6 rounded-lg hover:bg-blue-700"
>
Salviamo il file e apriamo
/src/pages/archive/load-more.astro. Qui utilizziamo la direttiva
x-data di Alpine per memorizzare lo stato iniziale dell'applicazione:
<div x-data="{ page: 2 }" id="load-more-row" class="mt-12 text-center">
Quindi aggiungiamo la direttiva
@click (forma abbreviata di
x-on:click) al pulsante:
<button
type="button"
hx-get={`/archive/load-more?page=${nextPage}`}
hx-target="#load-more-row"
hx-swap="outerHTML"
@click="page += 1"
class="bg-blue-600 text-white py-3 px-6 rounded-lg hover:bg-blue-700"
>
È ora di provare il codice. Avviamo il server di sviluppo con
npm run dev e carichiamo articoli finché non abbiamo esaurito tutti i contenuti. Il codice descritto fino ad ora è disponibile in questa repo su GitHub. Il nostro lavoro con Alpine, Astro e htmx non è però ancora finito.
