Come creare un sito web dinamico e interattivo con Astro.js, htmx e Alpine.js

Questa guida spiega come creare un sito web interattivo con funzionalità dinamiche sfruttando le principali funzionalità del framework di Astro.js e di alcune tra le più popolari libreria JavaScript del 2025: htmx e Alpine.js.

Vedremo come creare un blog basato sulle collezioni di contenuti in formato Markdown di Astro, aggiungendo dinamicità con Alpine.js e interattività con htmx.

Al termine della guida, i lettori saranno in grado di creare un sistema di gestione di contenuti statici e dinamici, con un'interfaccia utente reattiva che non richiede il caricamento della pagina alle richieste dell'utente.

