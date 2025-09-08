-
Come creare un sito web con Astro.js, htmx e Alpine.js
Come creare un sito web dinamico e interattivo con Astro.js, htmx e Alpine.js
Questa guida spiega come creare un sito web interattivo con funzionalità dinamiche sfruttando le principali funzionalità del framework di Astro.js e di alcune tra le più popolari libreria JavaScript del 2025: htmx e Alpine.js.
Vedremo come creare un blog basato sulle collezioni di contenuti in formato Markdown di Astro, aggiungendo dinamicità con Alpine.js e interattività con htmx.
Al termine della guida, i lettori saranno in grado di creare un sistema di gestione di contenuti statici e dinamici, con un'interfaccia utente reattiva che non richiede il caricamento della pagina alle richieste dell'utente.
