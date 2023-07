Persistent Volume in Kubernetes

In una lezione precedente, abbiamo già visto i Volume in azione per la memorizzazione di dati su Kubernetes. Memorizzare dati è fondamentale in tante applicazioni ma è importante fare in modo che questi siano persistenti, al sicuro e liberi da conflitti in accesso e scrittura.

I Volume che abbiamo visto non sono l'unica soluzione per poter memorizzare dati ma ne esistono diverse. In questa lezione approfondiamo il meccanismo dei Persistent Volume in cui vedremo al lavoro una separazione tra i Pod che eseguono i server che memorizzano dati e gli spazi di archiviazione vera e propria. Per fare questo, avremo bisogno di gestire più componenti:

un Persistent Volume che descriverà le caratteristiche fisiche dello storage. Sarà quest'ultimo a specificarne la capacità ed il mezzo fisico su cui risiederà ( hostpath ovvero memorizzazione su nodo, storage in rete con NFS, dischi in Cloud, etc.);

Sebbene non lo utilizzeremo in questo esempio, sarà molto spesso fondamentale anche un Service, necessario ad esporre in rete le funzionalità dei Pod di cui abbiamo parlato.

Il nostro esempio

Nel nostro caso, sperimenteremo ancora su Minikube pertanto la memorizzazione vera e propria avverrà su un disco locale mediante hostPath . Considerato però che lo scopo finale delle componenti Kubernetes è quello di installarle in ambienti server, molto spesso in Cloud, è importante sapere che le soluzioni che affronteremo potranno essere esportate in qualsiasi contesto semplicemente adattando il driver di memorizzazione definito nel Persistent Volume (vedasi il primo punto dell'elenco al paragrafo precedente), trasformandolo da una memorizzazione locale a una basata su componenti Cloud, NFS, etc.

Iniziamo la nostra costruzione analizzando una componente alla volta.

Il Persistent Volume

Per prima cosa, andiamo a creare un Persistent Volume (file storage-pv.yaml ) che forgerà lo spazio di storage:

apiVersion: v1 kind: PersistentVolume metadata: name: storage-pv labels: volume: persistent-storage spec: storageClassName: manual capacity: storage: 5Gi accessModes: - ReadWriteOnce hostPath: path: "/data"

Tale configurazione potrà essere attivata con il comando:

$ kubectl apply -f storage-pv.yaml

e ciò avvierà una nuova componente:

$ kubectl get pv NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE storage-pv 5Gi RWO Retain Available manual 9s

Anche in questa procedura avremo dimostrazione della comodità del collegamento dinamico tra componenti mediante label: creeremo diverse componenti ognuna delle quali sarà associata ad un'altra grazie alle etichette.

Il Persistent Volume Claim

Ora sarà necessario definire il Claim, componente mediante il quale per i Pod sarà possibile disporre dello spazio storage di cui hanno bisogno (file storage-pvc.yaml ):

apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: storage-pvc spec: accessModes: - ReadWriteOnce storageClassName: manual resources: requests: storage: 5Gi selector: matchLabels: volume: persistent-storage

Anche questo potrà essere avviato mediante il comando apply :

$ kubectl apply -f storage-pvc.yaml

ed anche in questo caso si potrà vedere la nuova componente al lavoro:

$ kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE storage-pvc Bound storage-pv 5Gi RWO manual 4s

Inoltre, richiamando nuovamente kubectl get pv troveremo alcuni campi aggiornati:

$ kubectl get pv NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS AGE storage-pv 5Gi RWO Retain Bound default/storage-pvc manual 5m59s

In particolare, il campo STATUS è stato impostato come Bound e CLAIM come default/storage-pvc ovvero il Persistent Volume Claim che abbiamo definito.

Il Pod operativo e la prova finale

A questo punto possiamo creare l'aggancio con il nostro Pod, Deployment o in generale la componente operativa che ne avrà bisogno. Noi definiamo un Pod che avvierà un server Web Apache:

kind: Pod apiVersion: v1 metadata: name: apache-web-server spec: volumes: - name: volume-claim persistentVolumeClaim: claimName: storage-pvc containers: - name: httpd-server image: httpd ports: - containerPort: 80 name: "http-server" volumeMounts: - mountPath: "/usr/local/apache2/htdocs"

All’interno del codice YAML notiamo in particolare che abbiamo definito un Volume (chiamato volume-claim ) rifacendoci al Claim che diventa il nostro tramite verso lo storage fisico. Mentre all'interno del Pod viene agganciato alla cartella home di Apache Web Server collocata in /usr/local/apache2/htdocs :

volumes: - name: volume-claim persistentVolumeClaim: claimName: storage-pvc ... ... volumeMounts: - mountPath: "/usr/local/apache2/htdocs"

In questo modo, avremo un server Web che archivia le sue pagine all'interno del Persistent Volume e questo, grazie al Claim, sarà ormai una risorsa invocabile da altre componenti. Ad esempio, per esercizio, si potrà creare un nuovo Pod basato sull'immagine di un server Web NGINX, collegato allo stesso Claim, agganciato però alla cartella /usr/share/nginx/html , home di NGINX.