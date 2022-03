Riguardo all’ottimizzazione delle prestazioni in Windows 11, nel precedente articolo abbiamo parlato di come sfruttare al meglio lo strumento chiamato Performance Monitor, per ottenere un report completo delle prestazioni del computer, della modalità di ibernazione, in modo da eseguire boot più rapidi, e delle diverse opzioni di personalizzazione del file manager, cosi da minimizzare i suoi consumi di risorse.

In questa lezione ci focalizzeremo invece sulla rimozione di driver e font inutilizzati oltre che sul setting della sincronizzazione dati nel Cloud.

Gestione dispositivi in Windows 11

Windows 11 dispone di una serie di strumenti per gestire i driver che facilitano la vita dell’utente quando si tratta di individuare malfunzionamenti che possono compromettere la stabilità e le performance del sistema.

Un driver incompatibile con le nostre periferiche, o magari poco aggiornato, può infatti dare molti problemi al computer, ecco perché Microsoft, già ai tempi di Windows XP, ha implementato nel Pannello di Controllo una utility chiamata “Gestione dispositivi”. Essa elenca tutte le periferiche hardware rilevate da Windows, ne indica la natura e specifica il tipo di driver installato riportando anche il fornitore, come ad esempio Nvidia o Intel.

Dal pannello di “Gestione dispositivi” si può dunque monitorare lo status delle periferiche, constatandone il corretto funzionamento a livello software, aggiornare i driver o rimuoverli, in modo tale da poter poi installare quelli corretti o magari le versioni più aggiornate che garantisco migliori prestazioni.

Un driver non aggiornato è inoltre un rischio per la sicurezza, dunque è sempre bene controllare con intervalli di tempo regolari la disponibilità di nuovi aggiornamenti rilasciati dalla casa madre.

Utilizzare “Gestione dispositivi” è molto semplice, questo tool offre una UI che garantisce anche all’utente meno esperto la possibilità di visionare nel dettaglio tutta una serie di informazioni sulla propria configurazione.

Inoltre in caso di problemi saranno mostrati fin da subito una serie di avvisi a schermo che evidenzieranno le periferiche malfunzionanti. In questo modo si potrà comprendere in modo rapido dove è necessario intervenire.

Rimuovere o aggiornare i driver di Windows 11

I driver inutilizzati possono occupare senza motivo risorse della CPU e Ram. Dunque quando si cambiano o si rimuovono delle periferiche hardware dal nostro computer bisogna sincerarsi di cancellare tutto il software associato non più necessario. È possibile eseguire tale operazione in diversi modi dalla gestione delle applicazioni di Windows 11 o tramite “Gestione dispositivi”.

Apriamo il menu di Windows e cerchiamo “Impostazioni”. Da tale pannello andiamo su “App>App e funzionalità”, tramite questa lista possiamo reperire tutto il software installato nel sistema, compresi i driver.

Se per esempio abbiamo cambiato scheda video possiamo cercare tutti i pacchetti chiamati “Nvidia” o “AMD”. Oppure, se vogliamo rimuovere i driver di una scheda di rete, possiamo cercare “Realtek” o “Intel”. Ovviamente prima di iniziare la rimozione di un programma è sempre bene sincerarsi che sia esattamente quello di cui vogliamo liberarci, dunque prima di cliccare sui tre pallini e poi sulla voce “Disinstalla” è meglio eseguire una ricerca su Google o sfogliare il manuale del componente hardware.

Tuttavia il metodo più semplice per gestire i driver è tramite il tool “Gestione dispositivi”. Quindi apriamo il menu di Windows, cerchiamo “Pannello di Controllo” poi rechiamoci nella sezione “Hardware e Suoni” e successivamente in “Gestione dispositivi”.

Come accennato tale utility elenca tutto l’hardware rilevato da Windows 11. Poniamo il caso di voler rimuovere il driver del nostro controller Bluetooth. Selezioniamolo con il mouse e clicchiamoci sopra con il tasto destro, successivamente andiamo su “Proprietà>Driver>Disinstalla dispositivo>Disinstalla”.

La procedura per cercare aggiornamenti dei driver è semplicissima. Sempre da “Gestione dispositivi” selezioniamo una periferica, ad esempio la nostra stampante, andiamo su “Proprietà>Driver>Aggiorna driver>Cerca automaticamente i driver”. In alternativa, se la ricerca fatta da Windows 11 non dovesse andare a buon fine, possiamo recarci sul sito Web del produttore e scaricare l’eseguibile più aggiornato.

Ottimizzare i tempi di caricamento rimuovendo i font inutilizzati da Windows 11

Gli utenti possono personalizzare l’interfaccia di Windows 11 tramite l’installazione di font di terze parti, chi lavora nel campo della grafica o del videomaking sfrutta non di rado tali elementi all’interno dei propri progetti. Tuttavia l’installazione di un gran numero di caratteri può rallentare il sistema che ad ogni avvio deve caricarli singolarmente andando ad intaccare le risorse del processore.

Ogni tanto è il caso di rimuovere quelli non più utilizzati, cosi da alleggerire il carico di lavoro di Windows.

La procedura per cancellare i font non è complicata ed è alla portata anche degli utenti meno esperti. Basta recarsi su “Impostazioni>Personalizzazione>Caratteri”.

Per disinstallare un carattere è necessario selezionarlo con il mouse, cliccarci sopra con il tasto sinistro e selezionare infine “Disinstalla”.

Bisogna però tenere a mente che alcuni font vengono installati in molteplici versioni, come ad esempio regular o bold, dunque è bene eliminarle tutte per essere certi di cancellare il carattere in modo definitivo.

Disattivare la sincronizzazione in Cloud per ottimizzare i consumi di banda di Windows 11

Windows 11 è stato dotato di una comodissima funzione di sincronizzazione automatica delle impostazioni, tra più dispositivi come ad esempio le password o i settaggi. Questo avviene tramite un account Microsoft.

Tale feature è utilissima quando si possiedono più PC Windows e non si vuole perdere tempo ad impostarli uno ad uno manualmente. Tuttavia essa può consumare un discreto quantitativo di banda, soprattutto in upload, e questo può rallentare la navigazione Web e di riflesso le diverse operazioni quotidiane che ormai si basano tutte su Internet.

Se non si dispone di una connessione particolarmente performante la disattivazione di tale servizio potrebbe snellire il carico di lavoro del router ed eliminare qualche rallentamento di troppo.

Per disabilitare la funzione di sync sul cloud dei settaggi di Windows 11 bisogna aprire il pannello di “Impostazioni”, spostarsi nella sezione “Account”, successivamente selezionare “Backup di Windows” e deselezionare le opzioni: “Sincronizzazione della cartella di OneDrive”, “Ricorda le mie app” e “Memorizza preferenze”.