NumPy supporta una varietà di tipi numerici maggiore rispetto a Python, perciò è importante comprendere appieno quali sono i tipi di dati e come vengono definiti, per poter lavorare al meglio con questa libreria.

In questa lezione vedremo quindi l’oggetto dtype alla base della definizione dei tipi di dati in NumPy e i principali tipi di dati definiti. Faremo alcuni semplici esempi pratici.

L’oggetto dtype

Un data type ( dtype ) object, istanzanziato tramite la classe numpy.dtype , definisce come devono essere interpretati i byte corrispondenti a un elemento dell'array. Descrive inoltre i seguenti aspetti dei dati.

Aspetto Descrizione tipi dei dati come integer , float , Python Object, ecc.

Ci sono diversi tipi scalari forniti da NumPy, come numpy.int_ e numpy.floatl_ per la definizione di interi e numeri in virgola mobile, rispettivamente. Cionostante, i tipi scalari non sono oggetti dtype , anche se possono essere usati al posto di uno di questi ogni volta che è necessaria una specifica del tipo di dati in NumPy. la dimensione del dato come il numero di byte di un float l’ordine dei byte L'ordine dei byte viene deciso anteponendo < o > al tipo di dati dove: < significa che la codifica è little-endian , ossia il byte meno significativo è memorizzato nell'indirizzo più piccolo;

significa che la codifica è , ossia il byte meno significativo è memorizzato nell'indirizzo più piccolo; > significa che la codifica è big-endian , ossia il byte più significativo è memorizzato nell'indirizzo più piccolo. il tipo di dato è structured un tipo di dato creato dall’utente e che può includere array e dtypes , o un aggregato di altri tipi di dati. In particolare, i tipi di dati structured vengono formati creando un tipo di dati il ​​cui campo contiene altri tipi di dati. Ogni campo ha un nome con il quale è possibile accedervi. il tipo di dato è un sotto-array può descrivere elementi che sono essi stessi matrici di elementi di un altro tipo di dati e che devono avere una dimensione fissa ed un tipo di dato specifico

Un oggetto dtype può essere costruito utilizzando il costruttore numpy.dtype() . Ad esempio, se volessimo definire un oggetto dtype basato sullo scalare int32 basterà scrivere quanto segue

dt_int32 = np.dtype('int32')

o in modo equivalente utilizzando al posto della stringa 'int32' l’oggetto np.int32

dt_int32 = np.dtype(np.int32)

stampando la variabile otterremo

dtype('int32')

Questa classe offre inoltre diversi attributi come ad esempio numpy.dtype.isbuiltin che permette di sapere se quel dtype con cui si sta lavorando è predefinito nella libreria o meno.

Per esempio, per la nostra variabile dt_int32 avremo

dt_int32.isbuiltin 1

dove il valore 1 indica che il nostro dtype è predefinito nella libreria. Per ulteriori informazioni sugli attributi di questa classe, si rimanda alla documentazione ufficiale.

I Tipi

Come anticipato all’inizio di questa lezione, NumPy supporta una varietà maggiore di tipi numerici rispetto a Python. Di seguito è riportata una semplice tabella riassuntiva che mostra il parallelo tra i tipi di dati in NumPy e quelli in C

Tipo di dato in NumPy Tipo di dato in C Descrizione numpy.bool_ bool Valore booleano ( True|False ) memorizzato come byte numpy.byte signed char definito dalla piattaforma numpy.ubyte unsigned char definito dalla piattaforma numpy.short short definito dalla piattaforma numpy.ushort unsigned short definito dalla piattaforma numpy.intc int definito dalla piattaforma numpy.uintc unsigned int definito dalla piattaforma numpy.int_ long definito dalla piattaforma numpy.uint unsigned long definito dalla piattaforma numpy.longlong long long definito dalla piattaforma numpy.ulonglong unsigned long long definito dalla piattaforma numpy.half / numpy.float16 - float a metà della precisione numpy.single float definito dalla piattaforma numpy.double double definito dalla piattaforma numpy.longdouble long double definito dalla piattaforma numpy.csingle float complex rappresentazione dei numeri complessi, composti da una parte reale e immaginaria con una rappresentazione float numpy.cdouble double complex rappresentazione dei numeri complessi, composti da una parte reale e immaginaria con una rappresentazione double numpy.clongdouble long double complex rappresentazione dei numeri complessi, composti da una parte reale e immaginaria con una precisione long double

Poiché molti di questi hanno definizioni dipendenti dalla piattaforma, viene fornito un set di alias a dimensione fissa come ad esempio:

numpy.int32

numpy.int64

numpy.float32

numpy.float64 / numpy.float_

numpy.complex64

I tipi di dati possono essere usati come funzioni per convertire i numeri Python in scalari di array (vedere la sezione scalare degli array per una spiegazione), sequenze di numeri Python in array di quel tipo o come argomenti per la parola chiave dtype che molte funzioni o metodi numpy accettano. Vediamo qualche esempio.

Conversione di un int in float

x = np.float32(1) 1.0

Conversione di un array di int in un array di float

floatarray = np.float_([1,2,4]) array([1., 2., 4.])

Creazione di un array di tre elementi di tipo complex64

array_dtype_complex64 = np.arange(3, dtype=np.complex64) array([0.+0.j, 1.+0.j, 2.+0.j], dtype=complex64)

Definizione dei tipi tramite stringa

Per semplificare il più possibile la definizione dei dtype è possibile anche sfruttare la nomenclatura basata sul singolo carattere o su una stringa composta da due o più caratteri dove:

il primo carattere specifica il tipo di dato;

i caratteri rimanenti specificano il numero di byte per elemento.

In quest’ultimo caso, l’unica eccezione è per il tipo unicode , dove i caratteri successivi al primo vengono interpretati come il numero di caratteri della stringa.

La nomenclatura per il primo carattere è la seguente.

Stringa Tipo '?' boolean 'b' (signed) byte 'B' unsigned byte 'i' (signed) integer 'u' unsigned integer 'f' floating-point 'c' complex-floating point 'm' timedelta 'M' datetime 'O' oggetto Python

Grazie a questa rappresentazione è possibile definire più velocemente un dtype o array di elementi. Vediamo qualche esempio.

Per definire un dtype di tipo int32 basterà

dt = np.dtype('i4')

dove i sta per int e 4 è il numero di byte per elemento. Stampando la variabile otterremo:

dt dtype('int32')

Per creare un array composto da tre valori di tipo complex128 possiamo definire

complex_array = np.arange(3, dtype=np.dtype('c16'))

il cui valore sarà

array([0.+0.j, 1.+0.j, 2.+0.j])

ed il suo tipo

complex_array.dtype dtype('complex128')

Gli esempi di questa lezione sono disponibili su GitHub.