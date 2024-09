Nim: guida completa al linguaggio di programmazione

Questa guida fornisce una panoramica completa del linguaggio di programmazione Nim. Linguaggio di programmazione moderno, efficiente e versatile, progettato per combinare le migliori caratteristiche di diversi linguaggi esistenti. Questo linguaggio si distingue per la sua sintassi chiara e leggibile, la compilazione rapida e l'elevata efficienza delle esecuzioni. Nim è particolarmente apprezzato per la sua capacità di produrre codice altamente performante, spesso paragonabile al C, mantenendo però una sintassi di alto livello che ricorda Python.

