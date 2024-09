Nim: installazione e configurazione

Nella lezione precedente abbiamo esplorato le potenzialità di Nim. Evidenziando la sua efficienza, la semplicità sintattica e la versatilità che lo rendono adatto a una vasta gamma di applicazioni. Ora, entreremo nel vivo della pratica e vedremo passo dopo passo come installare e configurare Nim sul nostro sistema, preparandoci così a sfruttare appieno le potenzialità di questo potente linguaggio di programmazione.

Requisiti di sistema per Nim

Prima di iniziare l'installazione è essenziale assicurarsi che il sistema in uso soddisfi i requisiti necessari. Essi variano leggermente a seconda del sistema operativo di riferimento.

Requisiti generali

Spazio su Disco : circa 100 MB per l'installazione base. Ulteriore spazio potrebbe essere necessario per progetti di grandi dimensioni o librerie aggiuntive.

: circa 100 MB per l'installazione base. Ulteriore spazio potrebbe essere necessario per progetti di grandi dimensioni o librerie aggiuntive. Relativamente alla memoria sono richiesti come minimo 1 GB di RAM ma sono consigliabili 2 GB per un'esperienza ottimale.

sono richiesti come minimo 1 GB di RAM ma sono consigliabili 2 GB per un'esperienza ottimale. Serve poi una connessione a Internet per scaricare Nim e le sue dipendenze.

Requisiti specifici per Windows

Sistema Operativo : Windows 7 o successivo.

: Windows 7 o successivo. Per quanto riguarda gli strumenti di sviluppo è consigliabile avere installato un compilatore C, come MinGW o MSVC (Microsoft Visual C++), che il linguaggio utilizzerà per la compilazione del codice C generato.

Requisiti specifici per macOS

Sistema Operativo : macOS 10.10 (Yosemite) o successivo.

: macOS 10.10 (Yosemite) o successivo. Strumenti di Sviluppo: Xcode deve essere installato per fornire gli strumenti di compilazione necessari. Possiamo installare Xcode dal Mac App Store.

Requisiti specifici per Linux

Distribuzione : il linguaggio può essere installato sulla maggior parte delle distribuzioni Linux moderne, tra cui Ubuntu, Debian, Fedora, e Arch Linux.

: il linguaggio può essere installato sulla maggior parte delle distribuzioni Linux moderne, tra cui Ubuntu, Debian, Fedora, e Arch Linux. Strumenti di Sviluppo: è necessario avere installati i compilatori GCC o Clang, che Nim utilizzerà per la compilazione del codice.

Installazione di Nim su diversi sistemi operativi

L'installazione di Nim varia a seconda del sistema operativo. Di seguito tratteremo i passaggi da seguire sulla base del sistema operativo che abbiamo a disposizione.

Installazione su Windows

Metodo 1: utilizzo dell'Installer di Windows

Scarichiamo l'Installer Nim

Andiamo sul sito ufficiale di Nim: Nim Website

Scarichiamo poi l'installer per Windows. Di solito, il file è denominato nim-<version>-x64.exe .

Eseguiamo l'Installer Clicchiamo sul file .exe . L'installer ci guiderà attraverso il processo di installazione.

. L'installer ci guiderà attraverso il processo di installazione. Accettiamo i termini di licenza e scegliamo la directory di installazione (la posizione predefinita è generalmente consigliata).

Configurazione dell'ambiente Durante l'installazione, assicuriamoci di selezionare l'opzione per aggiungere Nim al nostro PATH . Questo rende Nim accessibile da qualsiasi promt di sistema.

Metodo 2: utilizzo di Chocolatey

Chocolatey è un gestore di pacchetti per Windows, simile a apt per Debian/Ubuntu o brew per macOS. Esso facilita l'installazione, l'aggiornamento, la configurazione e la rimozione di software su sistemi Windows. Rendendo il processo molto più semplice e automatizzato rispetto ai metodi tradizionali di installazione manuale. Chocolatey utilizza la shell di Windows (PowerShell o Command Prompt) per eseguire i comandi di gestione dei pacchetti.

Installiamo Chocolatey Apriamo il terminale con i permessi di amministratore, poi eseguiamo il comando:

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1')) Installiamo Nim. Una volta installato Chocolatey eseguiamo il comando: choco install nim Verifichiamo l'Installazione. Apriamo una nuova finestra del terminale e verifichiamo l'installazione eseguendo: nim -v

Installazione su macOS

Installiamo Homebrew. Apriamo il terminale. Eseguiamo il comando:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)" Installiamo Nim. Dopo aver installato Homebrew diamo il comando: brew install nim Verifichiamo l'Installazione e, per far questo, apriamo una nuova finestra del terminale e verifichiamo l'installazione eseguendo: nim -v

Installazione in Linux

Metodo 1: Utilizzo del gestore pacchetti.

Debian/Ubuntu. Avviamo il terminale e poi digitiamo il comando:

sudo apt-get updatesudo apt-get install nim Su Fedora spostiamoci sul terminale per poi lanciare il comando: sudo dnf install nim Con Arch Linux apriamo il terminale ed eseguiamo invece il comando:

sudo pacman -S nim

Metodo 2: Choosenim

Choosenim è un gestore di versioni per Nim che facilita l'installazione, l'aggiornamento e la gestione delle versioni del linguaggio di programmazione. Questo strumento consente agli sviluppatori di passare facilmente tra diverse versioni di Nim e rende più semplice testare nuove funzionalità o mantenere compatibilità con progetti più datati.

Scarichiamo e installiamo Choosenim Lanciamo il terminale ed seguiamo il comando:

curl https://nim-lang.org/choosenim/init.sh -sSf | sh Seguiamo le istruzioni a schermo per completare l'installazione. Choosenim installerà la versione stabile più recente di Nim. Adesso apriamo una nuova finestra del terminale e verifichiamo l'installazione eseguendo: nim -v

Configurazione di un ambiente di sviluppo per Nim

Per sfruttare al meglio Nim, è utile configurare un ambiente di sviluppo efficiente. Questo può includere l'installazione di un editor di codice con supporto per Nim così come la configurazione del compilatore, e l'installazione di librerie e strumenti aggiuntivi.

Scegliamo un editor per il nostro ambiente di sviluppo

Alcuni editor di codice popolari che supportano Nim includono:

Visual Studio Code (VS Code) che è un editor altamente personalizzabile e popolare che supporta molte estensioni. Per Nim, possiamo installare l'estensione Nim tramite il marketplace di VS Code. Apriamo VS Code. Passiamo ora alla sezione "Estensioni". Dopo aver cercato "Nim" e installiamo l'estensione chiamata "nim". L'estensione fornisce l'evidenziazione della sintassi, linting, auto-completamento e altro ancora.

Sublime Text è un editor leggero e veloce con supporto per molti linguaggi tramite pacchetti aggiuntivi. Lanciamo Sublime Text. Installiamo il Package Control. Apriamo poi il Command Palette (Ctrl+Shift+P o Cmd+Shift+P su macOS). Cerchiamo "Package Control: Install Package" e selezionalo. Reperiamo "NimLime" e installiamolo. NimLime aggiunge l'evidenziazione della sintassi, linting e altre funzionalità.

è un editor leggero e veloce con supporto per molti linguaggi tramite pacchetti aggiuntivi. Atom: : un editor di testo open source sviluppato da GitHub. È altamente personalizzabile con vari pacchetti. Avviamo Atom. Quindi andiamo su "File > Settings > Install" (o "Preferences > Install" su macOS). Ora cerchiamo "language-nim" e installiamo il pacchetto. Questo pacchetto fornisce l'evidenziazione della sintassi per Nim.

: un editor di testo open source sviluppato da GitHub. È altamente personalizzabile con vari pacchetti.

Configurazione del compilatore

Nim può generare codice C, C++, JavaScript o Objective-C che deve essere compilato da un compilatore esterno. Per far sì che questo avvenga correttamente, dobbiamo assicurarci di avere un compilatore adeguato installato:

Windows: durante l'installazione di Nim, possiamo specificare quale compilatore utilizzare. Per MinGW, possiamo scaricare il compilatore dal sito ufficiale di MinGW o utilizzare un gestore di pacchetti come Chocolatey: choco install mingw

macOS: possiamo avvalerci degli strumenti di sviluppo di Xcode. Installiamoli tramite il comando: xcode-select --install

Su Arch Linux: sudo pacman -S base-devel

Conclusioni: un ambiente basato su Nim

Una volta completato il processo di installazione avremo un ambiente di sviluppo pronto per sfruttare le capacità di questo linguaggio. In questa lezione abbiamo visto come installare Nim su diverse piattaforme. Garantendo una configurazione corretta e pronta all'uso. Dalla prossima lezione cominceremo ad addentrarci in questo linguaggio per poi sviluppare e testare i nostri progetti.