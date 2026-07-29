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Automatizzare il refactoring di un progetto React
Agenti AI nel tuo progetto React con Cursor
Analizziamo l'uso della AI Coding Platform Cursor per automatizzare il refactoring da Redux a Zustand in applicazioni React. Scopriamo i vantaggi che derivano da una netta riduzione del lavoro manuale e l'importanza di utilizzare dei prompt dettagliati. Il tutto senza dimenticare la necessità di supervisione umana su test, middleware e scelte architetturali, fasi per le quali il ruolo dello sviluppatore rimane ancora fondamentale.
Se vuoi aggiornamenti su Development inserisci la tua email nel box qui sotto:
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