Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
learn
About

Agenti AI nel tuo progetto React con Cursor

Analizziamo l'uso della AI Coding Platform Cursor per automatizzare il refactoring da Redux a Zustand in applicazioni React. Scopriamo i vantaggi che derivano da una netta riduzione del lavoro manuale e l'importanza di utilizzare dei prompt dettagliati. Il tutto senza dimenticare la necessità di supervisione umana su test, middleware e scelte architetturali, fasi per le quali il ruolo dello sviluppatore rimane ancora fondamentale.

Se vuoi aggiornamenti su Development inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Analizziamo l'uso della AI Coding Platform Cursor per automatizzare il refactoring da Redux a Zustand in applicazioni React. Scopriamo i vantaggi che derivano da una netta riduzione del lavoro manuale e l'importanza di utilizzare dei prompt dettagliati. Il tutto senza dimenticare la necessità di supervisione umana su test, middleware e scelte architetturali, fasi per le quali il ruolo dello sviluppatore rimane ancora fondamentale.

Se vuoi aggiornamenti su Development inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

A cura di:

Link copiato negli appunti
Leggi la prima lezione

Ti consigliamo anche

HTML

Come creare un effetto Apple Style con HTML, CSS e JavaScript
Development

Claude Code, coding e debugging agentico
Development

Architetture ad Agenti AI: progettare soluzioni multi-agente e servizi MCP
Development

OpenPencil, l'alternativa open source a Figma