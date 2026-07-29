Cosa può fare davvero Cursor quando gli dai un task completo

Prima di parlare di Cursor, ricordiamo che ogni codebase React sufficientemente longeva ha almeno uno di questi angoli bui: uno store Redux nato cinque anni fa, cresciuto per aggregazione progressiva, con slice che gestiscono stato UI e stato server mescolati insieme, thunk che chiamano altri thunk, e selettori memorizzati con reselect che nessuno ricorda di aver scritto. Il progetto funziona, ma aggiungere una feature richiede di toccare quattro file in tre cartelle diverse, e ogni PR che modifica lo store genera una revisione lunga il doppio delle altre.

La migrazione verso Zustand è una di quelle decisioni tecniche che tutti riconoscono come sensata, meno boilerplate, stato più vicino ai componenti, nessun provider globale obbligatorio, ma che nessuno vuole eseguire perché il rapporto tra valore percepito e fatica "meccanica" sembra sfavorevole. È esattamente il tipo di task in cui vale la pena chiedersi cosa succede quando lo si delega a un agente come Cursor.

Quello che segue non è un benchmark asettico, ma un'analisi ragionata di come si comporta Cursor in modalità agentica su un refactoring di questo tipo, con esempi concreti di cosa riesce a fare bene, dove produce output inaffidabile, e quali pratiche di supervisione rendono il processo governabile.

Come Cursor entra in modalità agente

Cursor è prima di tutto un editor, un fork di Visual Studio Code con integrazioni AI profonde, ma la sua modalità Composer in configurazione Agent è dove il comportamento diventa davvero interessante da analizzare. In questa modalità, Cursor non aspetta che tu gli indichi il file su cui lavorare. Riceve un obiettivo, decide autonomamente quali file leggere, propone modifiche e può eseguire comandi nel terminale integrato per verificare che il codice compilato ancora funzioni.

La differenza rispetto alla chat inline o al completamento tradizionale è sostanziale. Quando scrivi nel Composer Agent qualcosa come:

migra lo store userSlice da Redux Toolkit a Zustand mantenendo la stessa interfaccia pubblica per i componenti consumatori

Cursor non risponde con una spiegazione su come farlo. Inizia a farlo. Legge poi il file dello slice, individua i selettori, cerca nel progetto i componenti che usano useSelector con quella slice, e produce una serie di modifiche coordinate su più file.

Il prompt di partenza conta più di quanto sembri

Prima di entrare nel merito del refactoring Redux-Zustand, vale la pena soffermarsi su questo punto perché è spesso sottovalutato. La qualità dell'output di un agente come Cursor non dipende solo dalla capacità del modello sottostante. Dipende in modo critico da quanto contesto fornisci nel task iniziale.

Un prompt generico produce un refactoring generico. Un prompt che specifica i vincoli produce un refactoring che rispetta quei vincoli.

La differenza tra questi due task è concreta e misurabile nell'output:

// Prompt vago — risultati imprevedibili "Migra Redux a Zustand nel progetto" // Prompt contestualizzato — risultati governabili "Migra lo store userSlice da Redux Toolkit a Zustand. Mantieni invariata la firma dei selettori esistenti. Non toccare i file di test per ora. Usa uno store Zustand con slice pattern (separate file per slice). Il tipo UserState deve rimanere invariato."

Nel primo caso, Cursor potrebbe decidere di migrare tutto lo store globale in un colpo solo, incluse le slice che non avevi intenzione di toccare, usando un pattern architetturale diverso da quello che hai in mente. Nel secondo caso, il perimetro è definito, i vincoli sono espliciti e l'agente ha abbastanza informazioni per prendere decisioni coerenti con la tua architettura.

Il refactoring passo per passo: cosa fa l'agente e come valutarlo

Partendo da uno slice Redux Toolkit tipico, Cursor legge il file e costruisce internamente una mappa delle dipendenze. Considera una userSlice di questo tipo:

// store/userSlice.ts import { createSlice, createAsyncThunk, PayloadAction } from '@reduxjs/toolkit'; interface UserState { profile: UserProfile | null; preferences: UserPreferences; loading: boolean; error: string | null; } export const fetchUserProfile = createAsyncThunk( 'user/fetchProfile', async (userId: string) => { const response = await api.get(`/users/${userId}`); return response.data; } ); const userSlice = createSlice({ name: 'user', initialState, reducers: { updatePreferences: (state, action: PayloadAction<Partial>) => { state.preferences = { ...state.preferences, ...action.payload }; }, clearUser: (state) => { state.profile = null; state.error = null; }, }, extraReducers: (builder) => { builder .addCase(fetchUserProfile.pending, (state) => { state.loading = true; }) .addCase(fetchUserProfile.fulfilled, (state, action) => { state.loading = false; state.profile = action.payload; }) .addCase(fetchUserProfile.rejected, (state, action) => { state.loading = false; state.error = action.error.message ?? 'Errore sconosciuto'; }); }, }); export const { updatePreferences, clearUser } = userSlice.actions; export default userSlice.reducer;

Cursor identifica correttamente i selettori impliciti (l'accesso a state.user.profile, state.user.loading nei componenti), le azioni sincrone, il thunk asincrono con i suoi tre stati, e il tipo UserState. Questa fase di lettura è generalmente affidabile. I modelli linguistici di ultima generazione capiscono Redux Toolkit in modo molto accurato.

Generazione dello store Zustand equivalente con Cursor

L'output che Cursor produce per lo store Zustand equivalente è solitamente questo:

// store/useUserStore.ts import { create } from 'zustand'; import { devtools } from 'zustand/middleware'; interface UserStore extends UserState { fetchUserProfile: (userId: string) => Promise; updatePreferences: (prefs: Partial) => void; clearUser: () => void; } export const useUserStore = create()( devtools( (set) => ({ profile: null, preferences: defaultPreferences, loading: false, error: null, fetchUserProfile: async (userId) => { set({ loading: true, error: null }); try { const response = await api.get(`/users/${userId}`); set({ profile: response.data, loading: false }); } catch (err) { set({ loading: false, error: err instanceof Error ? err.message : 'Errore sconosciuto' }); } }, updatePreferences: (prefs) => set((state) => ({ preferences: { ...state.preferences, ...prefs } })), clearUser: () => set({ profile: null, error: null }), }) ) );

Questa conversione è quasi sempre corretta nella struttura. Il pattern con devtools, la gestione degli stati di loading e error inline nell'azione asincrona, la firma dei metodi di mutazione: tutto rispecchia le best practice di Zustand. È il tipo di output che un developer esperto scriverebbe e che un developer meno esperto avrebbe difficoltà a produrre rapidamente senza avere già una padronanza profonda di Zustand.