Sistemi di pagamento e API per Angular

L'integrazione dei pagamenti online è una componente fondamentale di molte applicazioni moderne, specialmente quelle che operano nel commercio elettronico. I sistemi di pagamento abilitano le transazioni sicure tra gli utenti e le aziende, gestendo in modo efficiente e sicuro la raccolta di pagamenti attraverso Internet. In questo contesto, le API di pagamento, come per esempio quelle di Stripe e PayPal, offrono soluzioni potenti e flessibili per gestire queste transazioni.

In questa panoramica, esploreremo come funzionano le API di pagamento, i concetti di base come chiavi API e tokenizzazione delle carte di credito nonché i vantaggi di utilizzare servizi esterni per gestire i pagamenti.

Come funzionano le API di pagamento

Le API di pagamento sono interfacce che permettono alle applicazioni di interagire con i servizi di pagamento per elaborare transazioni. Questi servizi operano come intermediari tra l'applicazione e le istituzioni finanziarie, facilitando il processo di pagamento in modo sicuro e affidabile. Analizziamo due dei principali servizi di pagamento: Stripe e PayPal.

Stripe

Stripe è una delle soluzioni di pagamento più popolari e versatili. Viene implementata per soddisfare le esigenze di diversi tipi di aziende, dalle startup alle grandi imprese. Stripe offre una serie di strumenti e API per gestire i pagamenti, gli abbonamenti e altre funzioni di pagamento avanzate.

Integrazione del client

Per iniziare, l'applicazione front-end utilizza il JavaScript SDK di Stripe, che fornisce un'interfaccia sicura per raccogliere le informazioni di pagamento dell'utente. Essa gestisce la raccolta dei dati sensibili, come il numero della carta di credito, in modo conforme agli standard di sicurezza.

Stripe utilizza un componente chiamato "Elements" per creare moduli di pagamento personalizzati. Gli utenti inseriscono i dettagli della loro carta in questi moduli, che vengono poi inviati a Stripe per la tokenizzazione.

Creazione di un token

Quando un utente invia i dettagli della carta tramite il modulo Stripe, il servizio genera un token unico che rappresenta questi dettagli. Questo token è una stringa alfanumerica che sostituisce i dati sensibili della carta e viene utilizzato per processare il pagamento.

Il token viene inviato al server dell'applicazione insieme ad altre informazioni necessarie per completare la transazione. Questo processo riduce il rischio di esposizione dei dati della carta. I dati sensibili, infatti, non vengono mai memorizzati o trasmessi direttamente dal server dell'applicazione.

Elaborazione della transazione

Il server dell'applicazione utilizza il token ricevuto per creare una transazione attraverso l'API di Stripe. Stripe gestisce l'autenticazione e l'autorizzazione del pagamento. Comunicando con le istituzioni finanziarie per completare la transazione.

Stripe fornisce anche strumenti per gestire i rimborsi, le dispute e altre operazioni post-transazione. Rendendo più facile per le aziende gestire le loro transazioni e risolvere eventuali problemi.

PayPal

PayPal è un'altra piattaforma di pagamento molto conosciuta e ampiamente utilizzata che offre una serie di soluzioni per pagamenti online. Permette agli utenti di pagare utilizzando un conto PayPal o direttamente con carte di credito e debito.

Integrazione del client

L'integrazione di PayPal nel front-end avviene tramite il JavaScript SDK di PayPal, che consente di inserire un pulsante di pagamento PayPal nell'interfaccia utente. Questo pulsante può essere configurato per accettare pagamenti tramite conto PayPal o carta di credito.

Gli utenti cliccano sul pulsante di pagamento, che li reindirizza a una pagina PayPal per completare la transazione. In alternativa, il pulsante può essere configurato per offrire un'opzione di pagamento veloce senza reindirizzare l'utente.

Creazione di una sessione di pagamento

Quando un utente avvia un pagamento, l'applicazione comunica con il server per creare una sessione di pagamento utilizzando l'API di PayPal. La sessione di pagamento contiene informazioni come l'importo da pagare, la valuta e i dettagli del commerciante.

Questa sessione viene poi utilizzata per gestire il flusso del pagamento, che può includere la conferma dei dettagli e la gestione delle autorizzazioni.

Completamento del pagamento

Dopo che l'utente conferma il pagamento su PayPal, il sistema ritorna all'applicazione con una conferma di transazione.

Questa include informazioni sullo stato della transazione e può essere utilizzata per aggiornare lo stato dell'ordine o dell'abbonamento nell'applicazione.

Chiavi API

Le chiavi API sono credenziali segrete fornite dai servizi di pagamento per autenticare e autorizzare le richieste delle loro API. esistono due principali tipi di chiavi API.

Chiave pubblica

La chiave pubblica è utilizzata client-side e consente di effettuare operazioni come la creazione di token di pagamento. Essa è progettata per essere inclusa nel codice dell'applicazione e può essere esposta al pubblico senza compromettere la sicurezza.

Stripe e PayPal forniscono ad esempio una chiave pubblica che viene utilizzata per integrare i moduli di pagamento nel front-end dell'applicazione.

Chiave segreta

La chiave segreta è utilizzata server-side per operazioni sensibili come la creazione di transazioni e la gestione degli account. Questa chiave deve essere mantenuta sicura e non esposta al pubblico.

Le chiavi segrete sono essenziali per interagire con le API di pagamento e devono essere protette adeguatamente per evitare accessi non autorizzati e frodi.

Sessioni di pagamento

Le sessioni di pagamento sono configurazioni temporanee create per gestire un pagamento specifico. Contengono dettagli come l'importo da pagare, la valuta e le informazioni di contatto dell'utente. Questi dettagli sono utilizzati per coordinare le comunicazioni tra l'utente e il servizio di pagamento.

Creazione e configurazione

Durante la creazione di una sessione di pagamento, l'applicazione comunica con l'API per configurare i parametri della transazione. Questo può includere l'importo del pagamento, la descrizione del prodotto o servizio e altre informazioni rilevanti.

La sessione di pagamento viene poi utilizzata per gestire l'intero flusso della transazione. Dalla raccolta dei dettagli di pagamento fino alla conferma del pagamento.

Gestione dello stato

Le sessioni di pagamento consentono di monitorare e gestire lo stato delle transazioni. Questo include la conferma del pagamento, la gestione delle autorizzazioni e la risoluzione di eventuali problemi o dispute.

Le API di pagamento offrono strumenti per gestire queste operazioni, migliorando la gestione delle transazioni e semplificando il processo per gli sviluppatori.

Tokenizzazione delle carte di credito

La tokenizzazione è un processo di sicurezza utilizzato per proteggere i dati sensibili delle carte di credito. Invece di memorizzare o trasmettere i dati reali della carta, i servizi di pagamento convertono questi dati in un token unico e sicuro.

Creazione di token

Quando un utente inserisce i dettagli della carta, il servizio di pagamento crea un token rappresentativo di questi dati. Questo token è una stringa alfanumerica che può essere utilizzata per effettuare pagamenti senza dover gestire i dati reali della carta.

Il token viene inviato al server dell'applicazione che lo utilizza per completare la transazione senza esporre i dettagli della carta.

Sicurezza e conformità

La tokenizzazione riduce il rischio di esposizione dei dati sensibili e semplifica la conformità agli standard di sicurezza, come PCI-DSS. I dettagli della carta non vengono memorizzati o trasmessi direttamente.

I servizi di pagamento gestiscono la sicurezza e la conformità dei dati. Permettendo di concentrarsi su altre aree dei business senza preoccuparsi della sicurezza dei dati di pagamento.

Vantaggi della gestione dei pagamenti con servizi esterni

Utilizzare servizi esterni per gestire i pagamenti offre diversi vantaggi rispetto alla creazione di un sistema di pagamento interno. Questi benefici includono:

Sicurezza

I servizi di pagamento esterni sono specializzati nella protezione dei dati sensibili e nella conformità agli standard di sicurezza (come PCI-DSS). Affidarsi ad essi riduce il rischio di violazioni della sicurezza e garantisce che i dati delle carte di credito siano gestiti in modo sicuro e conforme.

Queste piattaforme investono in tecnologie avanzate per proteggere i dati. Offrendo un livello di sicurezza che sarebbe difficile e costoso implementare internamente.

Facilità d'integrazione

Le API di pagamento moderne sono progettate per essere facili da integrare con diverse piattaforme e linguaggi di programmazione. Questo consente una rapida implementazione e riduce il tempo e il costo necessari per integrare un sistema di pagamento.

Le API offrono documentazione dettagliata e strumenti di supporto per aiutare gli sviluppatori ad integrare le soluzioni di pagamento senza dover affrontare complessità tecniche.

Supporto per diversi metodi di pagamento

I servizi di pagamento esterni offrono supporto per una vasta gamma di metodi di pagamento, inclusi carte di credito, wallet digitali e bonifici bancari. Questo migliora l'esperienza dell'utente, offrendo più opzioni per completare le transazioni e aumentando le possibilità di conversione.

Offrire diversi metodi di pagamento può anche contribuire a ridurre l'abbandono del carrello della spesa.

Scalabilità

I servizi di pagamento esterni sono progettati per gestire un grande volume di transazioni e scalare facilmente con la crescita dell'applicazione. Questo significa che si possono gestire un numero crescente di transazioni senza investire in infrastrutture costose.

La scalabilità dei servizi di pagamento esterni consente di espandere le operazioni senza preoccuparsi della gestione delle infrastrutture di pagamento.

Gestione dei rimborsi

Molti servizi di pagamento offrono strumenti integrati per la gestione dei rimborsi. Semplificando la risoluzione di problemi relativi alle transazioni.

Gli strumenti di gestione delle dispute permettono di risolvere rapidamente eventuali problemi con i pagamenti, riducendo i tempi di risoluzione.

Conformità Normativa

I servizi di pagamento esterni sono progettati per conformarsi alle normative locali e internazionali, inclusi i requisiti di protezione dei dati. Questo riduce il rischio di sanzioni.

La conformità normativa è essenziale per garantire che le transazioni siano gestite in modo legale e sicuro, evitando anche problemi reputazionali.