-
Multi-threading nel browser
Multi-threading nel browser: Web Workers e SharedArrayBuffer
In questa breve guida analizziamo l'evoluzione di JavaScript da linguaggio single-threaded a sistema in grado di supportare il parallelismo autentico tramite i Web Workers. Il main thread è infatti in grado di gestire sia l'interfaccia che la logica, entrambe componenti che in alcuni casi possono "congelare" il browser.
I Web Workers risolvono il problema eseguendo calcoli in thread separati, ma per ottimizzare le prestazioni con grandi moli di dati è necessario introdurre i Transferable Objects, che trasferiscono la proprietà della memoria senza copiarla, e i SharedArrayBuffer, che permettono l'accesso simultaneo alla memoria. Scopriamo come sfruttarli nelle nostre applicazioni.
Se vuoi aggiornamenti su Development inserisci la tua email nel box qui sotto:
In questa breve guida analizziamo l'evoluzione di JavaScript da linguaggio single-threaded a sistema in grado di supportare il parallelismo autentico tramite i Web Workers. Il main thread è infatti in grado di gestire sia l'interfaccia che la logica, entrambe componenti che in alcuni casi possono "congelare" il browser.
I Web Workers risolvono il problema eseguendo calcoli in thread separati, ma per ottimizzare le prestazioni con grandi moli di dati è necessario introdurre i Transferable Objects, che trasferiscono la proprietà della memoria senza copiarla, e i SharedArrayBuffer, che permettono l'accesso simultaneo alla memoria. Scopriamo come sfruttarli nelle nostre applicazioni.
Se vuoi aggiornamenti su Development inserisci la tua email nel box qui sotto: