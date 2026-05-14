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Multi-threading nel browser: Web Workers e SharedArrayBuffer

In questa breve guida analizziamo l'evoluzione di JavaScript da linguaggio single-threaded a sistema in grado di supportare il parallelismo autentico tramite i Web Workers. Il main thread è infatti in grado di gestire sia l'interfaccia che la logica, entrambe componenti che in alcuni casi possono "congelare" il browser.

I Web Workers risolvono il problema eseguendo calcoli in thread separati, ma per ottimizzare le prestazioni con grandi moli di dati è necessario introdurre i Transferable Objects, che trasferiscono la proprietà della memoria senza copiarla, e i SharedArrayBuffer, che permettono l'accesso simultaneo alla memoria. Scopriamo come sfruttarli nelle nostre applicazioni.

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