Seguendo la guida dedicata a come creare un sistema di pagamento con Angular, scoprirai come creare un'applicazione web con Angular che supporti l'elaborazione dei pagamenti. Utilizzerai servizi di terze parti come Stripe o PayPal per gestire in modo sicuro le transazioni finanziarie, integrando le loro API con il framework. La guida coprirà ogni fase, dalla configurazione di un nuovo progetto Angular fino alla gestione degli eventi di pagamento e all'implementazione di misure di sicurezza.

