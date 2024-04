WinForms: distribuzione dell'App

La distribuzione di un'applicazione WinForms scritta in VB.NET può essere un processo complesso, ma con le giuste procedure e strumenti diventa un'attività gestibile e immediata. Questa lezione illustrerà i passaggi chiave per distribuire correttamente la nostra applicazione WinForms, assicurandoci che sia pronta per l'uso per gli utenti finali.

Preparazione dell'applicazione

Prima di iniziare il processo di distribuzione, è importante assicurarci che la nostra applicazione rispetti una serie di requisiti. I più importanti li elenchiamo qui di seguito:

eseguiamo una serie completa di test per assicurarci che la nostra applicazione funzioni correttamente. Rimuoviamo Debug e Info diagnostici all'interno della nostra applicazione. Questo ridurrà le dimensioni del file eseguibile e migliorerà le prestazioni. Assicuriamoci, infine, di compilare il progetto al fine di ottenere il file eseguibile (estensione .exe ) e tutti i file necessari per la sua esecuzione.

Test per l'applicazione WinForms

Ci sono diversi tipi di test che possono essere eseguiti per controllare un'applicazione WinForms e assicurarsi che funzioni correttamente. In genere, i test possono essere eseguiti sia automaticamente mediante l'uso di appositi strumenti software, sia manualmente (chiaramente con tempi maggiori e con una precisione spesso inferiore). Tra gli strumenti che si possono adottare per testare le applicazioni in WinForms abbiamo:

Visual Studio Test Platform : Visual Studio offre un framework di test integrato che consente di scrivere e eseguire test automatici per le applicazioni WinForms. Possiamo creare test di unità, test di integrazione e test di interfaccia utente utilizzando questo strumento.

Coded UI Test : Microsoft fornisce Coded UI Test, uno strumento di test automatizzato per le applicazioni Desktop, comprese le applicazioni WinForms. Con Coded UI Test possiamo registrare e riprodurre azioni utente su un'applicazione WinForms e creare script di test automatizzati per verificare il comportamento dell'interfaccia utente.

TestComplete : uno strumento di automazione dei test fornito da SmartBear che supporta una vasta gamma di tecnologie, inclusi i WinForms. Con TestComplete, possiamo creare e eseguire test automatizzati per le applicazioni WinForms senza scrivere codice, utilizzando un'interfaccia utente visuale per registrare e riprodurre azioni utente.

Appium: Appium è uno strumento di automazione dei test open-source che supporta il test delle applicazioni mobili e Desktop su diverse piattaforme, inclusi i WinForms su Windows. Utilizzando Appium, possiamo creare e eseguire test automatizzati per le applicazioni WinForms utilizzando linguaggi di scripting come Java, Python, C#, ecc.

Qualora, invece, si decidesse di adottare un approccio "manuale", una lista di test da dover effettuare è la seguente:

Test di Unità : eseguiamo dei test che verificano il comportamento di singole unità di codice, come classi o metodi, isolandole dal resto dell'applicazione. Nei WinForms le unità di codice possono essere singole classi di form, controlli personalizzati o metodi critici all'interno delle classi.

Test di Integrazione : verifichiamo che le unità di codice funzionino correttamente insieme, testando l'integrazione tra diversi componenti dell'applicazione. Nei WinForms, ciò potrebbe includere il testare l'interazione tra più form, controlli o classi.

Test di Interfaccia Utente (UI): controlliamo che l'interfaccia utente dell'applicazione risponda correttamente alle azioni dell'utilizzatore e che tutte le funzionalità siano accessibili tramite l'interfaccia grafica. Nei WinForms questo potrebbe includere il testare la navigazione tra i form, l'input utente e la corretta visualizzazione dei dati.

Test di Accettazione : eseguiamo test per verificare che l'applicazione soddisfi i requisiti dell'utente e che funzioni come previsto in un ambiente simile a quello di produzione. Nei WinForms, potrebbe significare includere scenari di utilizzo reali, come l'inserimento di dati, la navigazione tra le schermate e l'esecuzione delle funzionalità principali dell'applicazione.

Test di Stress e Performance : verifichiamo la stabilità e le prestazioni dell'applicazione sotto carichi di lavoro intensi o in condizioni estreme. Nei WinForms potrebbe includere il test delle prestazioni durante il caricamento di grandi set di dati o il test della risposta dell'applicazione durante l'utilizzo simultaneo da parte di più utenti.

Test di Compatibilità: verifichiamo che l'applicazione funzioni correttamente su diverse configurazioni di sistema, come diverse versioni di Windows o hardware. Nei WinForms, potrebbe includere il test dell'applicazione su diverse risoluzioni dello schermo o su sistemi operativi diversi per garantire una corretta visualizzazione e funzionalità.

Assicuriamoci di eseguire una combinazione di questi test per garantire che l'applicazione WinForms sia stabile, funzionale e in grado di soddisfare le esigenze degli utenti finali.

Rimozione Debug e Info diagnostici dell'applicazione WinForms

Per rimuovere le informazioni di debug e diagnostici dal progetto VB.NET, seguiamo questi passaggi in Visual Studio:

apriamo il "Progetto" in Visual Studio che desideriamo distribuire.

Accediamo alle "Proprietà del Progetto". Nel "Solution Explorer", facciamo clic con il pulsante destro del mouse sul nome del progetto e selezioniamo "Proprietà" dal menu contestuale.

Nella finestra di dialogo delle proprietà del progetto, andiamo alla sezione "Compilazione".

Nella parte superiore della finestra di dialogo delle proprietà, assicuriamoci di selezionare la configurazione (ad esempio "Debug" o "Release") per la quale desideriamo apportare modifiche.

Ora, scorriamo verso il basso fino alla sezione "Risoluzione dei problemi" o "Avanzate" (potrebbe variare a seconda della versione di Visual Studio). Troveremo opzioni per le informazioni di debug e diagnostici.

Troviamo le opzioni relative alle informazioni di debug e diagnostici e assicuriamoci che siano impostate su "Nessuna" o "Minimale". Questo dipenderà dalla versione di Visual Studio che stiamo utilizzando, ma di solito ci saranno opzioni come "Informazioni complete", "Solo debug" o "Nessuno". Selezioniamo l'opzione "Nessuno".

Salviamo le modifiche e ricompiliamo.

Creazione del pacchetto di installazione

Il passo successivo è creare un pacchetto di installazione che semplifichi il processo di installazione per gli utenti finali. Possiamo utilizzare strumenti come Visual Studio Installer Projects o InstallShield per questo scopo. Ecco i passaggi per la creazione di un pacchetto di installazione usando Visual Studio Installer Projects:

apriamo il Progetto di Installazione: utilizzando lo strumento scelto, creiamo un nuovo progetto di installazione. Aggiungiamo File dell'Applicazione: assicuriamoci di includere tutti i file necessari per l'esecuzione dell'applicazione nel progetto di installazione, inclusi l'eseguibile principale, le librerie di supporto e qualsiasi file di configurazione. Configuriamo le Opzioni di Installazione: definiamo le opzioni di installazione, come la directory di destinazione e le eventuali impostazioni personalizzate. Aggiungiamo Shortcut e Icone: se necessario, creiamo collegamenti nel menu Start o sul Desktop e specifichiamo le icone da utilizzare per l'applicazione. Impostiamo le Proprietà di Distribuzione: assicuriamoci di configurare correttamente le proprietà di distribuzione, come il nome e la versione dell'applicazione. Compiliamo il Pacchetto di Installazione: una volta configurato il tutto, compiliamo il progetto di installazione per generare il pacchetto di installazione eseguibile ( .msi ).

Conclusioni

In questa ultima lezione di questa guida abbiamo visto come creare un pacchetto di installazione di una nostra applicazione VB.NET WinForms. Una volta ottenuto il pacchetto di installazione possiamo passare al processo di distribuzione, che può avvenire tramite Web o Store di terze parti.