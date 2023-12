Sviluppare applicazioni Windows Forms con VB.NET

VB.NET WinForms App in Visual Studio 2022 è un ambiente di sviluppo che consente agli sviluppatori di creare applicazioni Desktop per il sistema operativo Windows utilizzando il linguaggio di programmazione VB.NET. Queste applicazioni si basano sulla libreria di Windows Forms (WinForms) e offrono un'interfaccia utente grafica tradizionale.

Questa guida completa fornirà agli sviluppatori un'ampia panoramica e una formazione pratica su come sviluppare applicazioni Windows Forms utilizzando il linguaggio VB.NET all'interno dell'ambiente di sviluppo Visual Studio 2022.

La guida sarà suddivisa in diverse sezioni chiave, ciascuna delle quali si concentrerà su aspetti specifici dello sviluppo delle applicazioni WinForms.

