Sviluppare Web App con Microsoft ASP.NET Core

ASP.NET Core è un framework web open source e multipiattaforma che nasce per lo sviluppo di moderne applicazioni (Web App, Desktop, IoT, API..). Si basa sul noto framework .NET, che dalla sua versione 5.0, rilasciata nel 2020 da Microsoft, ha permesso la sua nascita. In questa guida tratteremo ASP.NET Core nei suoi aspetti più salienti e impareremo i rudimenti per poter sviluppare una semplice applicazione Web. Gli argomenti che tratteremo spazieranno dalla sua installazione e configurazione in un ambiente Linux (Debian), per poi passare a tematiche più significative. Come la gestione delle richieste HTTP mediante la middleware pipeline, il routing, MVC pattern e PageView. Alla fine della guida saremo in grado di avviare un'applicazione ASP.NET su un server in un ambiente Linux.