Introduzione al Middleware di ASP .NET Core

In questa lezione tratteremo la pipeline del middleware di ASP.NET Core. Il middleware di ASP.NET Core è un meccanismo fondamentale per gestire le richieste e le risposte HTTP all'interno del framework. È formata da una serie di componenti che vengono eseguiti in sequenza in modo da elaborare le richieste in arrivo e generare risposte adeguate in uscita. Ogni componente può eseguire operazioni specifiche, come l'autenticazione dell'utente, la memorizzazione nella cache dei dati, la gestione degli errori e molto altro ancora.

La pipeline middleware offre flessibilità e modularità, in quanto gli sviluppatori possono scegliere quali componenti utilizzare e in quale ordine. In questo modo, è possibile creare applicazioni altamente personalizzabili, efficienti e sicure.

Cos'è il Middleware?

La parola "middleware" viene utilizzata in svariati contesti nello sviluppo del software e nel mondo IT, ma quando parliamo di ASP.NET Core ci riferiamo a una serie di classi C# che si occupano di gestire una richiesta o una risposta HTTP. Le istanze di queste classi, chiamate volgarmente "componenti", sono organizzate in una pipeline, ovvero in modo che vengano eseguite una dopo l'altra, per

gestire le richieste HTTP in ingresso e le relative risposte. Ogni componente middleware nella pipeline riceve la richiesta HTTP dal componente precedente, esegue una determinata operazione su di essa (come la modifica della richiesta, la validazione dei dati, la generazione di risposte, ecc.), e quindi passa la richiesta modificata al componente successivo nella pipeline. Questo processo continua finché la richiesta viene gestita completamente e la risposta finale viene inviata al client.

Possiamo paragonare la pipeline middleware di ASP.NET Core con una catena di produzione in una fabbrica. In entrambi i casi, abbiamo una serie di componenti o stazioni di lavoro che svolgono un'operazione specifica su un prodotto o un'informazione che passa attraverso la catena. Nella catena di produzione, ad esempio, possiamo immaginare che ci sia una stazione di assemblaggio che aggiunge parti al prodotto, una stazione di controllo qualità che verifica la conformità del prodotto, una stazione di imballaggio che prepara il prodotto per la spedizione, e così via. Ogni stazione esegue un'operazione specifica e passa il prodotto alla stazione successiva per completare il processo di produzione. Nella pipeline middleware di ASP.NET Core, ogni componente svolge un'operazione specifica sulla richiesta HTTP in entrata e la passa alla componente middleware successiva nella pipeline per completare il processo di elaborazione. In figura possiamo vedere la struttura di una semplice pipeline:

Ad esempio, un componente middleware può autenticare l'utente, un altro componente può gestire le eccezioni, un altro può eseguire la compressione dei dati e così via. In entrambi i casi, la pipeline di produzione e la pipeline middleware consentono di suddividere un processo complesso in operazioni più semplici, organizzate in modo sequenziale e modulari, per migliorare l'efficienza, la qualità e la gestione del processo. La pipeline del middleware di ASP.NET Core può essere configurata in vari modi, per soddisfare le esigenze specifiche dell'applicazione. È possibile aggiungere, rimuovere o riordinare i componenti nella pipeline in base alle proprie esigenze. Inoltre, è possibile anche combinare più pipeline di middleware per gestire le richieste in base a percorsi o condizioni specifiche.

ASP.NET Core e middleware

Con ASP.NET Core puoi utilizzare il middleware in molteplici modi, ad esempio, un componente middleware di logging potrebbe annotare l'arrivo di una richiesta e passarla poi ad un'altra parte del middleware. Nel frattempo, un componente middleware di ridimensionamento delle immagini potrebbe individuare una richiesta in arrivo per un'immagine di una determinata dimensione, generare l'immagine richiesta e inviarla all'utente senza passarla ulteriormente ad altri componenti. La parte più importante del middleware, nella maggior parte delle applicazioni ASP.NET Core, è la classe EndpointMiddleware . Questa classe genera infatti tutte le pagine HTML e le risposte API (per le applicazioni Web API). Non tutte le richieste, però, devono necessariamente passare per l' EndpointMiddleware . Per esempio, il componente middleware di autenticazione associa una richiesta a un utente. Il componente utilizza questa informazione per verificare se l'utente ha il permesso di effettuare quella specifica richiesta all'applicazione. Se l'utente ha il permesso, il componente di autorizzazione passerà la richiesta all' EndpointMiddleware per consentirgli di generare una risposta. Se l'utente non ha il permesso, il componente di autorizzazione può interrompere la pipeline, generando direttamente una risposta per restituirla al componente middleware precedente prima che l' EndpointMiddleware abbia visto la richiesta.

In sintesi, il concetto di pipeline di middleware in ASP.NET Core consente di strutturare l'applicazione in modo modulare e flessibile, con la possibilità di definire e gestire facilmente il flusso di elaborazione delle richieste e delle risposte HTTP. Riassumendo, Il middleware di ASP.NET Core può:

gestire una richiesta HTTP in ingresso generando una risposta HTTP;

elaborare una richiesta HTTP in ingresso, modificarla e passarla a un altro componente del middleware;

elaborare una risposta HTTP in uscita, modificarla e passarla a un altro componente del middleware o al server Web.

Un punto chiave da comprendere è che la pipeline è bidirezionale. La richiesta attraversa la pipeline in una direzione fino a quando un componente del middleware genera una risposta, momento in cui la risposta passa nuovamente attraverso la pipeline, attraversando ciascun componente del middleware per la seconda volta, fino a quando non arriva al primo componente del middleware. Infine, questo primo/ultimo componente del middleware passerà la risposta al server Web ASP.NET Core.

Questo può essere utile per eseguire operazioni sulla risposta, come la compressione o l'aggiunta di intestazioni, prima che venga restituita al client. In sintesi, la bidirezionalità della pipeline

permette al middleware di gestire sia la richiesta in entrata che la risposta in uscita, offrendo una maggiore flessibilità e capacità di elaborazione durante il ciclo di vita della richiesta.

L'EndpointMiddleware

La classe EndpointMiddleware è un componente molto importante del middleware di ASP.NET Core, poiché gestisce la maggior parte delle richieste HTTP in ingresso. In particolare, questa classe è responsabile di associare una richiesta HTTP a un endpoint, ovvero a una particolare azione o metodo del controller che deve essere eseguita per elaborare la richiesta. L' EndpointMiddleware riceve la richiesta HTTP dalla pipeline del middleware e cerca l'endpoint corrispondente in base alla configurazione dell'applicazione e alle regole di routing. Unavolta trovato l'endpoint, l' EndpointMiddleware esegue l'azione o il metodo del controller associato e genera la risposta HTTP da restituire al client. Inoltre, l' EndpointMiddleware può gestire gli errori che si verificano durante l'elaborazione dell'endpoint e generare risposte di errore appropriate.

Ad esempio, se l'endpoint richiesto non esiste o l'utente non ha i permessi per accedervi, l' EndpointMiddleware può generare una risposta di errore 404 o 403. In sintesi, l' EndpointMiddleware è il componente centrale della pipeline di middleware di ASP.NET Core, che si occupa di gestire le richieste HTTP in ingresso e associarle ai relativi endpoint. Grazie alla sua flessibilità l' EndpointMiddleware può essere configurato per soddisfare le esigenze specifiche dell'applicazione, migliorando l'efficienza e la gestione delle richieste e delle risposte HTTP dell'applicazione.

Conclusione

In questa lezione abbiamo introdotto, la pipeline del middleware di ASP.NET Core, composta da una serie di componenti che vengono eseguiti in sequenza per gestire le richieste e le risposte HTTP rispettivamente in arrivo e in uscita. Ogni componente esegue una determinata operazione sulla richiesta e la passa al componente successivo nella pipeline. La pipeline offre flessibilità e modularità, in quanto gli sviluppatori possono scegliere quali componenti utilizzare e in quale ordine. La classe EndpointMiddleware è la parte più importante del middleware, perché genera tutte le pagine HTML e le risposte API.

La pipeline middleware consente di suddividere un processo complesso in operazioni più semplici, organizzate in modo sequenziale e modulari, per migliorare l'efficienza, la qualità e la

gestione del processo. È possibile configurare la pipeline in vari modi, che vedremo nella lezione successiva, in base alle esigenze specifiche della nostra applicazione.