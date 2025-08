Vibe coding con Lovable

In questa guida conosceremo Lovable, uno strumento innovativo per creare applicazioni web full-stack a partire da semplici prompt in linguaggio naturale. Impareremo passo dopo passo come trasformare le nostre idee in progetti concreti, scrivere prompt efficaci, personalizzare l'output generato dall'AI, integrare backend e autenticazione, collaborare in team e infine pubblicare le nostre applicazioni online seguendo le best practices.

Alla fine di questa guida dedicata a Lovable, saremo in grado di utilizzare Lovable con sicurezza per dare vita ai nostri progetti in modo rapido e innovativo.