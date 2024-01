Quanto costano i contenuti di un sito Web? Questa domanda è fondamentale per chiarire un aspetto nella definizione del prezzo totale di un portale online. Infatti, spesso ci limitiamo ad individuare l'onorario di chi realizza solo l'aspetto strutturale. Vale a dire l'architettura, le pagine, eventuali schede prodotto e categorie. Ma in realtà sono i contenuti che fanno la differenza.

Quindi c'è bisogno di testi ottimizzati, foto di qualità ed eventualmente di video. Certo, puoi limare le spese in alcuni casi. Ad esempio utilizzando immagini free sotto licenza Creative Commons Zero come quelle che trovi su Unsplash, Pexel o Pixabay. Ma non è sempre così facile, pensa ad esempio al sito Web di un albergo: senza delle foto di buona qualità le prenotazioni sono a zero.

Ma anche un libero professionista deve scegliere una foto professionale per la sezione "Chi Sono" del suo sito. Tutto questo senza dimenticare il copy che deve realizzare i migliori testi da pubblicare.

Allora, quanto costano i contenuti di un sito Web? Proviamo a fare una stima considerando sempre che è impossibile proporre un listino prezzi preciso e uguale per tutti o per qualunque progetto.

Calcolo del prezzo per il servizio fotografico e le immagini

Nell'elenco dei costi per creare contenuti bisogna considerare uno dei passaggi più importanti: il servizio fotografico. Ci possono essere richieste differenti e, di conseguenza, prezzi diversi da sostenere. Ad esempio, un e-commerce manager deve fotografare i prodotti.

E deve usare una strumentazione specifica. La qualità è massima perché dal visual dipende la propensione all'acquisto e la potenziale vendita. Lo stesso si può dire delle foto che fai ai piatti di un ristorante o alle camere di un albergo. Ovviamente più foto vuol dire maggior costo del servizio fotografico

Di base rientriamo tra i 500 e i 1.000 Euro se non ci sono esigenze specifiche. Ma eventuali scatti con prospettive particolari (ad esempio dall'alto, con l'uso dei droni) portano a una serie di aumenti sul preventivo. Poi ci possono essere i costi relativi a infografiche utili per dare maggior chiarezza al pubblico: sono decisive se vuoi sintetizzare numeri e ricerche.

Può essere poi utile fare un lavoro di data storytelling. In questo caso i costi variano a seconda delle varie esigenze ma calcola che una infografica può costare anche 500 Euro, tutto dipende dalla complessità del lavoro che si deve svolgere.

Quanto costano i contenuti di un sito Web?

Non solo HTML, CSS, JavaScript etc. Oltre alle immagini, le pagine Web sono composte dai contenuti che devono essere creati e ottimizzati. Prima di questa operazione, in linea di massima, per i progetti che vogliono ottenere il miglior risultato possibile, si dovrebbe procedere con un'attività di keyword research quanto più accurata possibile.

Ovvero una ricerca delle parole chiave per trovare le esigenze e le richieste che i potenziali clienti fanno su Google. Così posso creare pagine Internet adeguate allo scopo finale e non basandomi solo su quello che io penso che sia giusto affrontare in un documento.

Questo lavoro, ovviamente, ha un suo costo che dipende dalla complessità del progetto: in media possiamo aggiungere circa 500/700 Euro di Keyword Research per un progetto medio/piccolo. Poi si procede con la stesura dei testi includendo tag title e meta description .

Ma anche H1 per i titoli e permalink. Il lavoro di un SEO copywriter professionale comprende tutti i passaggi, compresi gli H2 e H3 . Di solito, per le pagine standard si procede con un prezzo forfait (ad esempio 70 euro a documento). Ci sono landing page o sezioni molto lunghe?

Si può salire con il prezzo perché la complessità aumenta. D'altro canto non conviene lesinare proprio su questo passaggio: la qualità del contenuto resta un fattore di ranking fondamentale ma anche un parametro decisivo per restituire una buona user experience.

Valuta anche i costi di gestione di un blog

Un contributo extra da aggiungere al preventivo: l'attività di blogging. Se il tuo sito Web ha anche una sezione dedicata alle notizie e agli approfondimenti devi aggiungere il prezzo di ogni pubblicazione. Google, nella guida SEO di base, sottolinea l'importanza di avere dei contenuti sempre freschi e aggiornati per aumentare le probabilità di far trovare il sito Web.

La creazione di contenuti interessanti e utili probabilmente influisce sul sito web molto più di tutti i fattori illustrati in questo articolo. Gli utenti sanno riconoscere i contenuti validi e probabilmente saranno disposti a consigliarli anche ad altre persone, ad esempio tramite post del blog.

Potrebbe essere un'idea investire in questo settore. Il prezzo ad articolo parte da 50/60 Euro per i contenuti di buona fattura più semplici e può salire anche di molto se parliamo di blog post per settori molto specifici. Ad esempio, un singolo articolo di uno studio medico può raggiungere i 150 Euro mentre le guide particolarmente dettagliate arrivano a costi superiori.

Il ruolo dei contenuti in un sito Web.

Ma i risultati sono chiari: senza voler fare una correlazione diretta tra numero di parole e posizionamento - cosa smentita più volte anche da Google - è sicuramente vero che per determinati intenti di ricerca, e su argomenti complessi, un contenuto lungo ha maggiori possibilità di posizionarsi su Google per un numero di keyword superiori.