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Gestire file di grandi dimensioni in JavaScript

In questa breve guida capiremo perché, nel parsing di file molto grandi in JavaScript, non conviene trattare i dati come un unico blocco da caricare in memoria. Attraverso le Web Streams API possiamo leggere, decodificare e trasformare i contenuti in modo progressivo così come migliorare prestazioni, stabilità e consumo di memoria.

Affronteremo concetti chiave come ReadableStream, TransformStream e backpressure, con esempi pratici su come lavorare per righe, analizzare CSV enormi e gestire file JSON. Sfrutteremo quindi un approccio moderno e incrementale, utile sia nel browser che con in Node.js, per applicazioni più reattive e robuste su larga scala.

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