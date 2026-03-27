Sfruttare le Web Streams API per il parsing di file giganti

Quando si lavora con file di grandi dimensioni in JavaScript, l'errore più comune è affrontarli come se fossero piccoli. Finché un file pesa pochi kilobyte o qualche megabyte, leggerlo interamente in memoria sembra una scelta naturale. Si apre il file, si converte il contenuto in testo, si fa il parsing e si prosegue. Il problema emerge quando le dimensioni crescono davvero, magari con log applicativi enormi, esportazioni CSV da database, JSON line-delimited prodotti da sistemi distribuiti o archivi testuali che possono arrivare a centinaia di megabyte o addirittura a diversi gigabyte.

In questi casi, caricare tutto insieme in memoria non è solo scomodo. Può diventare una scelta inefficiente, instabile o addirittura impraticabile. È proprio qui che entrano in gioco le Web Streams API, pensate per trattare i dati come un flusso progressivo di chunk invece che come un blocco monolitico. Lo standard Streams definisce infatti primitive per creare, comporre e consumare flussi di dati in modo efficiente, con particolare attenzione anche al tema della backpressure, cioè alla capacità del sistema di non produrre dati più velocemente di quanto possano essere consumati.

Il vantaggio concettuale è enorme. Invece di aspettare che l'intero file sia disponibile, si può iniziare a elaborarlo subito, pezzo dopo pezzo. Questo cambia sia le prestazioni percepite che il profilo di memoria dell'applicazione. In pratica, il parsing smette di essere un'operazione "tutto o niente" e diventa un processo incrementale.

Che cosa offrono davvero le Web Streams API

Le Web Streams API ruotano attorno a tre concetti fondamentali: flussi leggibili, flussi scrivibili e flussi di trasformazione. In particolare, ReadableStream rappresenta una sorgente da cui leggere dati progressivamente, mentre TransformStream consente di inserire una fase intermedia che riceve chunk in ingresso e produce chunk trasformati in uscita. I metodi come pipeThrough() permettono di concatenare queste fasi in modo naturale, costruendo pipeline di elaborazione.

Questa architettura è estremamente adatta al parsing di file grandi perché riflette bene il problema. Un file enorme non va pensato come una stringa gigantesca, ma come una sequenza di frammenti da decodificare, normalizzare e interpretare. Ogni passaggio può essere incapsulato in una trasformazione specifica.

Un altro dettaglio importante riguarda il fatto che le API di stream sono oggi ben consolidate sul lato web. MDN segnala TransformStream come ampiamente disponibile da giugno 2022, e TextDecoderStream come disponibile in modo diffuso da settembre 2022. Inoltre queste API sono utilizzabili anche nei Web Worker, dettaglio prezioso quando si vuole spostare parsing pesante fuori dal thread principale.

Il primo passo: evitare la lettura integrale del file

Per capire davvero il cambio di approccio, conviene partire dall'idea più semplice. Se si usa File.text() su un file enorme, il browser tenterà di produrre una stringa completa con tutto il contenuto. È un modello comodo ma fragile. Con le stream, invece, si può partire da file.stream() e ottenere una sorgente leggibile di byte.

Da lì, il passo successivo consiste quasi sempre nel convertire i byte in testo. È qui che torna utilissimo TextDecoderStream, che è l'equivalente "streaming" di TextDecoder e trasforma un flusso binario in un flusso di stringhe, mantenendo correttamente lo stato di decodifica tra un chunk e l'altro. Questo punto è molto importante, perché i caratteri multibyte non sempre coincidono con i confini dei chunk. Usare una decodifica pensata per lo streaming evita errori sottili nella conversione del testo.

Un esempio essenziale può essere questo:

async function leggiFileComeStream(file) { const streamDiTesto = file .stream() .pipeThrough(new TextDecoderStream()); const reader = streamDiTesto.getReader(); let risultato = ""; while (true) { const { value, done } = await reader.read(); if (done) break; risultato += value; } return risultato; }

Questo esempio, da solo, non risolve ancora il problema dei file giganti, perché alla fine concatena tutto in memoria. Però mostra il cambio di paradigma. Non si parte più da una stringa completa già pronta. Si consuma il flusso progressivamente, tramite getReader() e read() , che restituisce via via i chunk disponibili finché lo stream non si chiude. MDN precisa anche che acquisire un reader blocca lo stream, impedendo ad altri reader di leggerlo in parallelo fino al rilascio del lock.

Il vero parsing incrementale: lavorare per righe

Il caso d'uso più interessante, quando si trattano file giganti, non è leggere tutto il testo ma processarlo mentre arriva. Per molti formati testuali questo significa lavorare per righe. Pensiamo a un CSV enorme, a un file di log o a un file JSON Lines. In tutti questi casi il parsing può essere eseguito man mano che si identificano i separatori di riga.

Il punto delicato è che un chunk non coincide necessariamente con una riga completa. Una riga può iniziare in un chunk e terminare in quello successivo. Per questo serve mantenere un buffer residuo tra una trasformazione e l'altra. È uno dei casi in cui TransformStream dà il meglio.

Ecco un esempio di trasformazione che riceve testo a pezzi e restituisce righe complete:

function creaSplitPerRighe() { let buffer = ""; return new TransformStream({ transform(chunk, controller) { buffer += chunk; const righe = buffer.split(/\r?

/); buffer = righe.pop() ?? ""; for (const riga of righe) { controller.enqueue(riga); } }, flush(controller) { if (buffer) { controller.enqueue(buffer); } } }); }

Questo frammento non fa ancora parsing CSV o JSON. Trasforma un flusso di testo arbitrario in un flusso di righe coerenti. Il metodo flush() è importante perché consente di emettere il contenuto residuo quando la sorgente termina. MDN descrive proprio transform() e flush() come i punti centrali del comportamento di un TransformStream.

A questo punto la pipeline diventa molto più interessante:

async function processaRighe(file, onRiga) { const stream = file .stream() .pipeThrough(new TextDecoderStream()) .pipeThrough(creaSplitPerRighe()); for await (const riga of stream) { await onRiga(riga); } }

Questo approccio ha un vantaggio pratico enorme. Il file può essere gigantesco, ma l'applicazione non conserva mai l'intero contenuto in memoria. Mantiene soltanto i chunk correnti, il piccolo buffer residuo e l'eventuale stato necessario al parsing.