Crea un sito web professionale con WordPress

Vuoi creare il tuo sito web senza saper programmare? Ignacio Cruz, esperto di sviluppo web, ha realizzato un interessante corso che ti insegnerà – passo dopo passo – come creare un sito web professionale con WordPress partendo dagli aspetti più basilari. Un'ottima occasione per apprendere nuove conoscenze e far decollare al tempo stesso il proprio progetto, senza dover spendere troppo. Il corso, ospitato dalla piattaforma Domestika, è infatti in offerta al prezzo scontato di 10,90 euro anziché 59,90, ben l'82% di sconto!

Come creare un sito web su WordPress: il corso completo

Un percorso in 33 lezioni, lungo 4 ore e 44 minuti. Inizierai dalle basi, come la gestione del menu di amministrazione e la creazione dei contenuti, per poi approfondire ambiti più complessi senza la necessità di saper programmare. Man mano avanzerai con le lezioni, imparerai a scegliere un tema (ovvero l'aspetto visivo del sito web) e come installare i plugin più importanti, vale a dire quei componenti aggiuntivi che ti permetteranno di creare un sito web che sia stabile, veloce e dalle funzionalità su misura per te. L'obiettivo del corso è quello di insegnarti a sfruttare al massimo tutti gli strumenti gratuiti del software e impostarli in base alle tue esigenze.

Il vantaggio più grande? A differenza di quelli gratuiti che puoi trovare in rete, questo corso è sempre aggiornato per aiutarti ad affrontare tutti i cambiamenti e le novità introdotte da WordPress nei suoi update. Il corso è rivolto a coloro che vogliono realizzare il proprio sito web, ma anche a chi è interessato a conoscere alcuni aspetti avanzati di WordPress senza dover scrivere alcun codice. Non servono conoscenze particolari, il corso è rivolto soprattutto ai principianti, ma avere delle basi di HTML e CSS sarà utile per approfittare al massimo degli insegnamenti. Dal punto di vista dei materiali, invece, basteranno computer, editor di test e una connessione internet.

“Creazione di un sito professionale con WordPress” di Ignacio Cruz è in offerta a 10,90 euro invece di 59,90.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.