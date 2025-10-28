Vercel, guida alla piattaforma per il deploy front-end

Vercel è una piattaforma per il deploy front-end progettata per semplificare lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni web moderne. Consente di creare esperienze performanti sfruttando funzioni serverless, edge computing e storage integrato.

In questa guida esploreremo il suo ecosistema partendo dalle basi per comprendere il funzionamento della piattaforma, fino ad arrivare alle sue funzionalità più avanzate. Scopriremo come integrare facilmente l'intelligenza artificiale tramite l'AI SDK, gli Agents e l'AI Gateway, come costruire backend leggeri con Functions, Middleware e Cron Jobs, e come gestire in modo efficace il ciclo di vita di un progetto. Approfondiremo inoltre le soluzioni di storage persistente e i meccanismi di sicurezza offerti da Vercel per garantire prestazioni elevate e protezione dei dati in ogni fase dello sviluppo.