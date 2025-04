Reverse Engineering e analisi malware con Ghidra

In questa guida esamineremo il software open source Ghidra, uno degli strumenti più avanzati per il reverse engineering, al fine di analizzare e comprendere il funzionamento dei malware. Approfondiremo le tecniche di disassemblaggio e decompilazione di file eseguibili, l'identificazione di metodi di evasione e l'analisi di codice dannoso per comprenderne il comportamento.

Questa guida è ideale per coloro che desiderano acquisire una comprensione approfondita dei meccanismi nascosti nei malware e sviluppare competenze avanzate per difendersi dalle minacce informatiche.