Replit: creare applicazioni e siti web con l'AI

Replit è un ambiente di sviluppo online che ci permette di programmare in più di 50 linguaggi, eseguire, condividere e persino ospitare applicazioni web direttamente dal browser, senza bisogno di installare nulla sul nostro computer.

È una piattaforma progettata per semplificare il processo di scrittura del codice, rendendolo accessibile ovunque e in qualsiasi momento, sia ai novizi della programmazione che a sviluppatori più esperti. In guida esploreremo tutte le principali funzionalità della piattaforma, impareremo a sfruttare al meglio l'intelligenza artificiale integrata, gestire database, collaborare e pubblicare i nostri progetti sul web.