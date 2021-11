droidcon Italy 2021: i talk in programma

Negli ultimi anni, droidcon Italy si è meritatamente guadagnato la fama di essere il più grande meeting italiano dedicato allo sviluppo su Android. L’11 e 12 novembre prossimi si svolgerà, a Torino, l’edizione 2021 di drodicon Italy e, come per la scorsa edizione, anche quest’anno l’appuntamento sarà all-digital.

L’agenda prevede decine di talk e tavole rotonde, coinvolgendo diversi sviluppatori affermati, che metteranno al servizio dell’intera comunità Android il loro background e la loro esperienza nello sviluppo mobile.

I talk di droidcon Italy 2021

La lista dei talk è già disponibile, e può essere consultata direttamente sul sito ufficiale. Gli argomenti riguardano diversi livelli dello sviluppo Android. Molti talk sono dedicati alle best practices, partendo dagli strumenti di sviluppo e debugging, fino alla progettazione dell’architettura di un’app (interessante, ad esempio, il talk di Fabio Collini dedicato a Compose e al modo di strutturare le app in funzione dei nuovi paradigmi che ne derivano).

Ovviamente, ampio spazio è dedicato ad entrambi i linguaggi di programmazione che governano Android: non solo Java ma anche Kotlin che (coerentemente con i recenti trend di sviluppo) prende sempre più piede tra le preferenze degli sviluppatori. E non mancano nemmeno i framework multipiattaforma come Flutter: segnaliamo l’interessante talk di Kamal Shree sui widget di Flutter.

Altri talk coprono poi temi come l’hardware, lo sviluppo e il rendering 3D (con tutte le limitazioni del caso), l’IoT (con Martin Woolley a rappresentare la presenza del Bluetooth SIG) ed il design di frontend e user experience.

Una tavola rotonda con il team di Huawei

Di particolare rilievo è l’evento previsto per le 12:40 di venerdì 12, quando i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con il Developer Relations Team di Huawei. I temi di maggiore interesse sono quelli dedicati all’integrazione, entro le app Android, degli Huawei Mobile Services (HMS), che sui dispositivi della casa produttrice cinese sono l’unica alternativa percorribile ai più noti servizi Google.

Altri eventi interessanti sono poi il talk di Chet Haase (Graphics Engineer per Google) e la tavola rotonda dedicata alle soft skills (Why a Diverse Team is Crucial to Startup Success), cui abbiamo accennato in un precedente post.

Chi volesse maggiori informazioni sul programma di droidcon Italy 2021, può fare riferimento al sito ufficiale, che oltre all’agenda permette di ottenere dettagli relativi ai singoli talk e ad ognuno degli speaker coinvolti. Sempre tramite il sito, è possibile acquistare i biglietti, nonché il droidcon italy fan kit 2021, con la t-shirt dell’evento, pin e sticker in edizione limitata.