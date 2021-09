Nel panorama dello sviluppo di app per dispositivi mobili, giocano un ruolo sempre più importante i servizi offerti da provider come Apple (su iOS), Google o Huawei (su Android). Proprio relativamente a quest’ultimo sistema operativo, essere in grado di distinguere tra la disponibilità dei servizi Google, e quella dei servizi Huawei (Huawei Mobile Services, HMS) diventa ancor più significativa, soprattutto in considerazione del larghissimo numero di dispositivi del produttore cinese, sempre più diffusi e apprezzati tra gli utenti.

A questa necessità, va aggiunta quella relativa ai framework di sviluppo. Mentre è ancora largamente adottata l’opzione di sviluppo nativo, i framework che permettono di sviluppare applicazioni multipiattaforma sono in larga crescita. Tra queste, Flutter è probabilmente quello più apprezzato, con una serie di vantaggi che rendono lo sviluppo particolarmente agevole.

Unendo la necessità di verificare il supporto di HMS, e la crescente diffusione di un framework come Flutter, Huawei ha pensato bene di rilasciare l’HMS Availability Kit, che permette allo sviluppatore di verificare se il dispositivo sia abilitato o meno ai servizi Huawei.

HMS Availability Kit: perché è importante?

A causa di decisioni politiche, che nulla hanno a che fare con lo sviluppo software, ma che purtroppo hanno finito per influenzare soprattutto il mercato dei dispositivi mobili, esiste oggi una grossa fetta di dispositivi Android che non può affidarsi ai servizi Google. Ciononostante, per i dispositivi Huawei è possibile sfruttare una suite di software ugualmente soddisfacente, a patto di potere innanzitutto identificare il supporto a tali servizi.

Per farlo, l’HMS Availability Kit può risultare particolarmente utile, esponendo una serie di API per verificare in modo agevole se HMS Core (il principale pacchetto che viene installato per supportare l’intero ecosistema di servizi Huawei) è installato o meno.

Servizi Google o Huawei?

Più in generale, è importante essere in grado di capire quali servizi sono disponibili. A tale scopo, il prossimo 30 settembre, alle 19.15 si terrà un evento online organizzato dal chapter italiano dello Huawei Developer Group (HDG Italia), in cui Federico Parezzan spiegherà in modo semplice e concreto come sfruttare le funzionalità messe a disposizione entro Flutter per identificare il supporto di HMS o dei servizi Google.

L’evento sarà gratuito, e rappresenta un’opportunità di crescita importante per chiunque si occupi di sviluppo mobile su piattaforme Android. Per partecipare è necessario iscriversi preventivamente tramite questa pagina. Da qui, inoltre, potremo decidere di entrare a far parte della community di HDG Italia, rimanendo costantemente aggiornati sui nuovi eventi, e ottenendo gli attestati di partecipazione e numerose risorse aggiuntive, a corredo degli eventi.