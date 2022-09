Android Studio Dolphin, le novità

Rilasciato di recente, Android Studio Dolphin, cioè l'ultima release dell'ambiente di sviluppo integrato di Google per lo sviluppo di applicazioni Android, mette ora a disposizione alcune interessanti novità dedicate in particolare all'UI toolkit Jetpack Compose, al sistema operativo per indossabili Wear OS e alla produttività delle sessioni di lavoro.

Il package d'installazione della nuova versione può essere scaricato dal sito ufficiale del progetto, ma analizziamo nel dettaglio le feature ora implementate nell'IDE.

Jetpack Compose

Gli interventi a carico di Jetpack Compose riguardano innanzitutto il Compose Animation Inspector che permette di visualizzare tutte le animazioni supportate in una volta volta sola e di coordinarle con l'Animation Preview inspector. È inoltre possibile effettuare il freeze di un'animazione specifica o analizzare un'intera animazione frame per frame.

Da segnalare anche le Multipreview Annotation. Con questa feature, invece di copiare ed incollare la medesima @Preview all'interno di un'applicazione è possibile definire una classe che include più definizioni per le preview. La nuova annotazione produce simultaneamente tutte le preview permettendo di visualizzare più device, font e temi nello stesso tempo, senza la necessità di ripetere le definizioni.

Compose Recomposition Counts è infine una novità del Layout Inspector dedicata al debugging delle UI che può risultare utile ad esempio quando un'interfaccia viene aggiornata molto frequentemente.

Wear OS

Android Studio Dolphin mette a disposizione un Emulator Pairing Assistant con cui visualizzare i dispositivi basati su Wear OS nel Device Manager e accoppiare uno o più emulatori di smartwatch con un singolo telefono. Tutti gli accoppiamenti tra i device rimangono memorizzati per eventuali utilizzi successivi.

La Wear OS Emulator Toolbar integra invece alcuni nuovi pulsanti e interazioni per l'allineamento con i dispositivi fisici, utile ad esempio per intercettare azioni specifiche come per esempio le gesture.

Da segnalare inoltre il Wear OS Direct Surface Launch per semplificare il deploy delle applicazioni Wear OS.

Strumenti per la produttività

Per quanto riguarda infine le novità dedicate a migliorare il lavoro degli sviluppatori, Android Studio Dolphin include la versione 2021.3 di Intellij che introduce delle funzionalità dedicate al debugging e all'ispezione delle applicazioni Kotlin.

Interessante anche l'implementazione del Gradle Managed Virtual Devices per l'automatizzazione dei test sulle applicazioni tramite emulatori.